Lionel Messi y Manu Ginóbili saludaron a Duki por el show en el Estadio Bernabéu de Madrid

Dale Play Live, la productora que hace el management de Duki y produce el show que dará dentro de pocas horas en el estadio Bernabéu de Madrid, quiso que este recital se transformara en un hecho histórico y mundial y que los fans argentinos estuvieran atentos a diferentes acciones previstas para los días previos: desde la madre del cantante, que se convirtió por un rato en periodista para hacerle una pregunta en la conferencia de prensa, hasta grandes estrellas del deporte, como Lionel Messi y Manu Ginóbili, que a pedido de esta producción participaron, en un video que se viralizó por la tarde, en redes sociales.

El video llevó por título “No había plan B” en relación con una declaración del músico sobre como se había desarrollado su carrera en los últimos años. La primera imagen que se ve es una frase escrita en banner de computadora de película futurista de finales del siglo pasado. “2018 -se lee-. Yo era un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical”. Luego aparecen imágenes de Madrid y de la cancha del Real Madrid, con testimonios de viejos compañeros de ruta, que se dedicaban al freestyle junto “al Duko”, a mediados de la década pasada. “La verdad amigo, no lo puedo creer -dice MKS (Marcos Adrián Mansilla)-. Pensar que acá empezó todo, en este potrero, y ahora verte jugar de titular, en el Bernabéu, qué locura”. También hay actores transformados en operarios que le hablan directamente al cantante: “Aquí grandes figuras fueron parte de la historia, te estamos dejando todo listo porque ahora te toca a ti”; “Oye Duko, yo no sé si eres consciente del tamaño de este campo, eh”. Por allí también aparece el basquetbolista argentino Facundo Campazzo, que juega en la liga española de baloncesto, para el Real Madrid. “Es grande en serio”, dice, sentado en una tribuna de la cancha.

"Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante -le dice Messi a Duki-. Vos vas a ser más local que nunca" Captura

Manu y Messi

“Hola Duki, bueno, que linda noche te espera. Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante, obviamente, pero bueno, hoy vos vas a ser más local que nunca. Así que, disfrutalo. Que lo pases lindo y desde acá te deseo todo lo mejor”, dice Lionel Messi. “Hola Duko querido, espero que lo puedas disfrutar enormemente. Seguí representando a todos los argentinos como estás haciendo hasta ahora”, agrega Manu Ginóbili.

“Y siempre con la familia bancándote”, completa en el video su madre, Sandra, que días atrás fue la encargada de la última pregunta de la conferencia de prensa que Duki dio en una sala del Estadio. “Me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá”, le consultó a su hijo, envuelta en lágrimas de emoción, como si se tratara de una periodista más. El trapero le respondió: “Me hiciste llorar, Sandra”, dijo, y aclaro al resto de los periodistas que la que preguntaba era su madre y que a su lado estaba también su padre.

Para completar este desembarco, nueve días antes del show ocurrió algo en las calles de Madrid que, rápidamente, se hizo eco en la Argentina y revolucionó las redes sociales. La estación de subte Santiago Bernabéu modificó su nombre a ‘Estación Duko’, en honor al cantante que se presentará frente a 65.000 personas y con localidades agotadas. Al advertir este apoyo al artista de 27 años, algunos fanáticos no pudieron ocultar la emoción y su reacción no se hizo esperar.

Manu Ginóbili, en el video dedicado a Duki Captura

Un lujoso estadio europeo

En cuanto al Estadio Bernabéu, con su última ampliación, realizada a mediados de 2011, alcanzó un aforo de 81.044 espectadores para eventos deportivos. Por otra parte, en 2017 comenzó un plan de reformas que se completaron este año. La más evidente, porque queda a la vista de todos, es una nueva fachada de tipo envolvente, realizada con láminas curvadas de acero inoxidable que son móviles y generan efectos audiovisuales. También se ha colocado una cubierta fija y otra retráctil que permite el uso del estadio todos los días del año, sin importar los cambios climáticos.

Duki, mientras se realizaba el armado del escenario, para su show en el estadio Santiago Bernabéu Gentileza: Dale Play

Otro de los elementos destinados a la monetización del predio con otro tipo de actividades es un sistema automatizado del terreno de juego, que permite que sea más fácilmente adaptable a eventos deportivos, shows musicales, convenciones y ferias. También se modernizó el sistema de pantallas y se agregó el Skywalk 360°, un corredor dispuesto en la parte más alta del estadio, con restaurantes y bares. En cuanto a lo que no se ve, se instaló un “anillo logístico subterráneo”, que permite el soterramiento de operaciones de carga y descarga, evitando así la ocupación de espacio público. Además se ha habilitado un túnel de carros conectado al circuito de carga y descarga que permite el acceso a camiones y vehículos de gran tamaño al campo de juego a través de una grada móvil.

El estadio Santiago Bernabéu, en octubre de 2023, cuando era remodelado como un predio multiusos. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

La llegada de Duki al Estadio Benabéu se da en el marco de grandes mejoras que fueron pensadas para que la actividad futbolística no sea interferida por otras, como los recitales, que cada vez tendrán más lugar en este predio madrileño. Vale recordar que por allí han pasado artistas de la talla de Bruce Springsteen, The Rolling Stones y Taylor Swift, y que la agenda para lo que resta del año incluye, además del show de Duki, las actuaciones de Manuel Carrasco, Luis Miguel, Karol G y Aitana, entre otros.

