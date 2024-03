Escuchar

A casi seis años de su retiro del básquet profesional, Manu Ginóbili sorprendió a sus seguidores en las redes sociales, ya que compartió uno de sus nuevos pasatiempos, que tiene que ver con el dibujo y la pintura.

Mediante sus historias de Instagram, en donde cuenta con más de un millón de seguidores, el exjugador de la selección argentina de básquet publicó un video donde se lo puede ver de espaldas a la cámara, realizando una pintura con mucha concentración. En las imágenes, aparece el cuadro de fondo naranja y una silueta en amarillo. “Trabajando en mi primera obra maestra”, escribió.

A los pocos minutos, Ginóbili posteó el resultado final de su cuadro, que generó furor entre los internautas. En la foto, se lo puede observar a él junto al tablero que además del fondo naranja con algunas pinceladas blancas, lleva el dibujo de una llama de color amarillo, que usa lentes oscuros y una gorra azul.

El cuadro de Manu Ginóbili que causó furor en las redes

“Sotheby’s, mejor estate listo para esto”, escribió en esta segunda postal en referencia a la famosa casa de subastas que vende obras de arte de gran valor y demás objetos coleccionables, fundada en el Reino Unido y con oficinas en las principales ciudades del mundo como Nueva York, Hong Kong, Madrid, París, Ginebra, Milán, Ámsterdam, Doha, Zúrich y Toronto.

La vida de Manu Ginóbili tras su retiro profesional

Desde que dejó el básquet el 27 de agosto de 2018, tras 23 años gloriosos de carrera y múltiples premiaciones, Ginóbili mantiene su vida personal y familiar lejos del centro de la escena mediática. Pese a que viaja a la Argentina para visitar a sus familiares en vacaciones, continúa viviendo en los Estados Unidos y, desde 2021, forma parte de la dirección técnica de los San Antonio Spurs como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores.

Al respecto de esta nueva etapa de su vida, el exdeportista se sinceró tiempo atrás. “Me siento estupendo y disfrutando de cosas que hace más de 20 años no podía hacer. Estoy bárbaro, no extraño por el momento y puedo estar en noviembre y diciembre en Bahía, algo que no podía hacer con tiempo desde el 94. Vengo a pasar el verano acá, hace mucho que no podía hacerlo, iré a Monte Hermoso, estaré en Bahía, iré a ver a mi familia política, un poco por todos lados y disfrutando el calorcito argentino, ya que siempre me tocaba julio o agosto”, reveló, a los pocos meses de su retiro profesional.

Además de su faceta artística que demostró en las últimas horas, Manu Ginóbili también tiene otros pasatiempos inclinados al deporte, como el tenis, puesto que en agosto del 2019 se dejó ver jugando un picado con otros exprofesionales como Tony Parker (ex San Antonio Spurs). Por otro lado, realiza ciclismo en compañía de Tim Duncan, otro de los integrantes del histórico trío que le dio cuatro anillos NBA a San Antonio.

Tim Duncan y Manu Ginóbili

A su vez, continúa realizando viajes en familia, puesto que se dejó ver de paseo por Puerto Pirámides, en Chubut, hasta el Jardín de los Dioses en Colorado Springs. De todas maneras, su lugar en el mundo es Bahía Blanca, su ciudad natal, a donde regresa cada vez que puede para ver a sus seres queridos.