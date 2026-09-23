Esmeralda 1365: el edificio que consagra el gran renacimiento de Retiro

Retiro atraviesa un momento inesperado y fascinante. Después de décadas en las que su identidad parecía repartida entre oficinas, hoteles históricos y un puñado de joyas arquitectónicas, el barrio vive un resurgimiento que lo reposiciona como uno de los territorios más creativos, sofisticados y cosmopolitas de Buenos Aires. Nuevos bares, galerías, restaurantes, hoteles de lujo y espacios culturales están redefiniendo su pulso urbano. En ese escenario, Esmeralda 1365, el nuevo desarrollo residencial que cuenta con la participación de Toribio Achával como Broker, aparece como la pieza que termina de consolidar esta nueva edad de oro.

El edificio se levanta en una ubicación exclusiva que sintetiza la historia y la modernidad del barrio: Esmeralda entre Arroyo y Av. del Libertador, a pasos de las mejores propuestas, de Plaza San Martín, del Edificio Kavanagh.

Ubicado en una manzana rodeada de historia, el entorno inmediato reúne algunos de los íconos más importantes del patrimonio porteño, desde la arquitectura clásica de la zona hasta los accesos directos a la Avenida del Libertador, Santa Fe, 9 de Julio y Puerto Madero.

Pero lo que vuelve a Retiro un imán para las nuevas generaciones no es solo su legado histórico. En los últimos años, el barrio se transformó en un polo gastronómico y cultural vibrante. Florería Atlántico, elegido entre los mejores bares del mundo, convive con Basa, una de las barras más celebradas de la ciudad. A pocas cuadras, Los Jardines de las Barquin —creación del equipo detrás de Niño Gordo— reimagina el jardín del Museo Fernández Blanco como un espacio gastronómico único. La escena se completa con propuestas recientes como Chuchú, del chef Facundo Kelemen, y con bares de vino como Pro.Vin.Cia, que aportan una estética contemporánea y una curaduría sofisticada.

El circuito cultural también se revitalizó. Galerías y espacios culturales como Barrakesh, Grasa, Comité 357, Rolf Art o Affair impulsan una movida joven, experimental y diversa que convirtió a Retiro en un punto de referencia para el arte contemporáneo. Las inauguraciones, los recorridos y las vidrieras forman parte del pulso cotidiano del barrio.

A este ecosistema se suma la reciente apertura del hotel Casa Lucía, la nueva joya de la línea de lujo de Meliá, instalado en la emblemática Torre Mihanovich. Su bar, Le Club Bacan, aporta una impronta glamorosa que refuerza la identidad cosmopolita del barrio. Cafés como Shelter o Cora, que renovó la vereda del Kavanagh, completan una constelación de propuestas que conviven en pocas cuadras y que explican por qué Retiro volvió a estar “de onda”.

En ese contexto, Esmeralda 1365 se presenta como un desarrollo que no solo acompaña el renacimiento del barrio, sino que lo potencia. Este desarrollo, propone dos módulos con todas las tipologías demandadas por el mercado, uno con unidades más chicas e ideales para renta y otro más pensado para familias y usuarios finales.

Los amenities son otro diferencial. El edificio incorpora un parque central interno, spa con piscina de nado climatizada, jacuzzi, ducha escocesa, sauna seco y hammam. También suma un gimnasio equipado, sala de yoga y pilates, coworking, coffee corner, SUM y una terraza lounge.

La clave, sin embargo, está en la experiencia urbana que ofrece. Los habitantes de Esmeralda 1365 tendrán acceso inmediato —y a pie— a uno de los circuitos más atractivos de Buenos Aires y de la región: bares premiados, restaurantes de autor, galerías de arte, cafés de culto, hoteles icónicos y espacios culturales que conviven en un radio mínimo.

Para más información, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491156600171

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