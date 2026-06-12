Importar casas chinas: ¿cuánto sale una propiedad de 100 metros cuadrados lista para vivir?

Importar una vivienda prefabricada, especialmente desde China, es una alternativa más económica y rápida frente a los altos costos de las propiedades tradicionales o de construirse la propia, aunque también suele generar dudas sobre los costos reales, la logística y los requisitos técnicos. En ese contexto, una de las preguntas más frecuentes es cuánto puede costar una casa de unos 100 metros cuadrados completamente equipada para habitar.

Lo primero que hay que saber es que las empresas chinas que exportan viviendas modulares trabajan con dos grandes sistemas: contenedores adaptados y paneles estructurales tipo steel frame o SIP. En ambos casos, el precio base suele expresarse en dólares por metro cuadrado y contempla la fabricación, el equipamiento básico y el embalaje para el envío. Para una casa de 100 metros cuadrados, los valores más difundidos en los catálogos mayoristas oscilan entre US$18.000 y US$35.000, según el nivel de terminación, la calidad de los materiales y la complejidad del diseño. Las opciones más económicas incluyen pisos vinílicos, aberturas estándar y una distribución simple, mientras que las versiones más costosas incorporan aislación térmica reforzada, doble vidrio, instalaciones prearmadas y revestimientos de mayor durabilidad.

Höli Haus es una marca de casas importadas de China que se venden en Buenos Aires y Uruguay Gentileza Uruguay Welive Latam

A ese precio inicial hay que sumar el flete marítimo, que representa uno de los componentes más variables. Un módulo de 100 metros cuadrados suele ocupar entre uno y dos contenedores de 40 pies, dependiendo del sistema constructivo.

El costo del transporte desde puertos chinos hasta Buenos Aires puede ubicarse entre US$3000 y US$7000 por contenedor. A esto se agregan los gastos portuarios locales, el seguro y la gestión aduanera, que en conjunto pueden añadir entre un 10% y un 20% del valor declarado.

El paso siguiente es el pago de impuestos. Las viviendas prefabricadas ingresan al país como bienes manufacturados y tributan derechos de importación, IVA y tasas adicionales. Según la posición arancelaria aplicable, la carga impositiva total puede ubicarse entre el 30% y el 50% del valor CIF, lo que implica un incremento significativo sobre el costo final. Algunas empresas ofrecen asesoramiento para optimizar la documentación y evitar demoras, pero el monto de los tributos es ineludible.

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Una vez liberada la mercadería, comienza la etapa local. La casa no llega montada, sino en piezas listas para ensamblar. Esto exige contratar mano de obra especializada, preparar la platea o fundación y conectar los servicios. El montaje de una vivienda de 100 metros cuadrados suele demandar entre dos y cuatro semanas y su costo puede representar entre el 10% y el 20% del valor total del proyecto. También es necesario contemplar la compra de materiales complementarios, como tornillería, aislantes adicionales o terminaciones que no siempre vienen incluidas en el paquete original.

Si se suman todos los componentes —fabricación, flete, impuestos, montaje y adecuaciones—, el costo final de una casa china de 100 metros cuadrados lista para vivir en Argentina puede ubicarse en un rango amplio, que va desde los US$45.000 hasta los US$80.000.

Para quienes buscan una alternativa concreta y están dispuestos a gestionar la importación, representan una opción real que combina precio, velocidad y un nivel de terminación que, en muchos casos, sorprende por encima de las expectativas iniciales.