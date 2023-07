Cerca del río: el nuevo polo de oficinas con las mejores vistas de la ciudad que promete competir con Catalinas

escuchar

Los urbanistas lo repiten como un mantra: “las ciudades están vivas. Crecen, se desarrollan, se transforman, evolucionan”. Y Buenos Aires, no es la excepción. En los últimos tiempos diferentes sectores de CABA comenzaron a vivir su propia metamorfosis. Por caso, en el bajo porteño, pegado a Retiro se desarrolló un polo reconocido como Distrito Quartier. Un emprendimiento desarrollado por Argencons -dueños de la marca Quartier- que se extiende sobre una superficie total de 120.000 metros cuadrados e incluye una parte residencial, otra destinada a oficinas, suites para alquiler temporario y un paseo comercial. El nuevo proyecto, además promete convertirse en una nueva zona corporativa que varias empresas ya tienen en la mira.

“Este distrito es la obra más grande de Buenos Aires- y sin dudas, se convertirá en un nuevo submercado de oficinas. Y muchas son las razones que permiten avalar esta hipótesis. La zona tiene un potencial inmenso, pero no solo para lo que tiene que ver con el mercado de las oficinas, sino para todos los destinos. Un factor fundamental, que abona esta teoría, es la conectividad con la que cuenta el área”, relata Carlos Spina, director de Argencons.

El empresario agrega que el distrito ofrece un excelente mix de usos, haciendo de él un lugar ideal tanto para vivir como trabajar o divertirse haciendo honor a un concepto que avanza en las ciudades de los países del primer mundo: las ciudades de 15 minutos.

Por otro lado, el complejo brinda una infraestructura pensada para todos los destinos como por ejemplo un rooftop -que estará ubicado en el piso 11- con vistas al puerto y la ciudad. Allí las panorámicas sorprenderán a todos los visitantes que vayan”, cuenta Spina. “El lugar contará con servicios modernos pensados para las necesidades actuales, como -por ejemplo- un parking para más de 200 bicicletas y monopatines eléctricos con cargadores, vestuarios, un gimnasio de 800 metros cuadrados -un Sport Club que funcionará en el primer piso- y un sector con capacidad para más de 400 cocheras privadas y otras 100 comerciales”, agrega el empresario.

El ingreso al edificio Plaza que albergará los pisos corporativos

Está claro que la demanda cambió y hoy la demanda reclama atracciones que logren fidelizar al talento. “Hasta no hace mucho tiempo, la atracción y fidelización del talento en las empresas no se vinculaba de ningún modo con la cuestión de los espacios de trabajo. De hecho, la búsqueda de la oficina que mejor se adaptara a los requerimientos de las compañías no solía involucrar a las necesidades de sus empleados. Sin embargo, a partir de la consolidación del trabajo híbrido esto empezó a cambiar”, explica Fernando Novoa Uriarte, socio en Newmark Argentina encargado del área de Transaction Management para oficinas corporativas de Newmark, la firma que comercializa los pisos corporativos en el distrito.

En ese contexto, los especialistas consideran que las oficinas deben brindar algo más que un simple espacio donde realizar las tareas diarias. El entorno, tanto social como urbano, los espacios comunes de sociabilización y networking y la conexión con el aire libre son hoy algunos de los aspectos que ofrecen un diferencial al momento de seducir a los talentos.

El hall del edificio corporativo que funcionará en el distrito

La nueva atracción del mercado de oficinas

Ante estas nuevas demandas del mercado, el edificio corporativo que se construyó en el proyecto de más de US$215 millones de inversión es un ejemplo de cómo un inmueble corporativo puede responder a las necesidades actuales. “Tiene oficinas clase AAA, normativa LEED y tecnología de última generación y es un proyecto que está llamado a ser un ícono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice Spina.

Otros datos es que anticipan su potencial para convertirse en un nuevo polo corporativo, a pasos de Catalinas es que el inmueble cuenta con 9 plantas abiertas - con vistas de 360°-, de 3600 metros cuadrados. Los pisos son divisibles en seis módulos -cada uno de aproximadamente 600 m2-. “Otro punto no menos importante es su inmejorable acceso, tanto vehicular como por medio del transporte público de pasajeros. A ello, hay que sumarle la amplia gama de modernas amenities que ofrece”, cuenta Novoa Uriarte y agrega que los valores de alquiler del metro cuadrado de oficinas en el Edificio Plaza parten de los US$25 y trepan hasta los US$28 más IVA, más gastos de expensas, ABL y AYSA.

Los desembarcos

Respecto a la demanda, el lugar ya fue elegido por tres empresas para instalarse: la misma desarrolladora del proyecto Argencons, Allaria Ledesma y Spaces del grupo IWG. Esta última, una empresa americana proveedora de lugares de trabajo con más de 3500 ubicaciones en más de 120 países que desembarcó en la Argentina con la apertura de sus pisos en este nuevo polo.

“Nosotros hicimos el primer desembarco, allí. Argencons ya está instalado hace 3 meses. Desde ese momento hasta hoy, ya se cerraron varios contratos tanto en el Edificio Plaza como en el de lofts y en el studios. En estos últimos ya están instalados varios estudios profesionales. Mientras que en el primero se cerraron contratos con Allaria Ledesma que tomó unos 3600 metros cuadrados y que planea mudarse a fin de año, y con Spaces (IWG), el flamante operador de espacios flex que acaba de arribar a la Argentina y que ocupará medio piso del sexto nivel, es decir, unos 1800 metros cuadrados”, cuenta Spina.

El nuevo centro denominado “Spaces Distrito Quartier” cuenta con casi 2000 m2 y está ubicado en uno de los pisos altos de Edificio Plaza. “Ofrece espacios de oficinas privadas de diversos tamaños, salas de reuniones, área de trabajo colaborativo, entre otras opciones. La marca está diseñada para ofrecer un entorno laboral, profesional e inspirador con un estilo atemporal”, explica Nicolás Del Pozo, Network Growth director LATAM de IWG.

Las vistas, una de las fortalezas de la zona

El contrato, que une a IWG con Quartier, es un formato bastante nuevo para el mercado local, que viene de la industria de la hospitalidad. “Se trata de un contrato de servicios donde IWG opera los espacios y aporta sus canales de marketing y comercial para ocupar el lugar. Mientras que el propietario del emprendimiento es el encargado de hacer la inversión de interiorismo y no percibe un alquiler tradicional, sino un porcentaje de los ingresos del negocio”, detalla Novoa Uriarte.

Es importante destacar que este tipo de espacios son funcionales para todo el edificio, es decir, pueden ser utilizados por el resto de los ocupantes -inquilinos tradicionales- del edificio. “Ambos modelos de negocios (alquiler tradicional y los operadores de servicios de espacios) se complementan muy bien y son necesarios para proyectos de gran envergadura, como este ya que generan sinergia entre sí”, explica Novoa Uriarte.

Para Argencons el acuerdo con Spaces -que genera espacios de trabajo flexibles- es un vínculo estratégico que está pensado para ampliar la visibilización del Distrito ante un público joven. “Ellos nos facilitarán la llegada a un target específico: demandante y exigente”, sostiene Spina.

Las nuevas oficinas, los puestos de trabajo se entremezclan con los espacios de esparcimiento

La recepción de la empresa americana IWG Spaces que eligió la zona para desembarcar en el país

Respecto a los planes de Spaces en el país, desde la firma explican que tienen previsto continuar con su plan estratégico de expansión. “Continuar con la rápida expansión de la red de centros, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintas ciudades del país, es una prioridad estratégica. Actualmente, estamos trabajando con propietarios de todo tipo de activos inmobiliarios y no solo con oficinas tradicionales, para convertir sus metros cuadrados en un espacio de trabajo flexible, de primera calidad y con alto rendimiento”, cuenta Andrea Mafauad, Partnership Sales Manager de IWG.

Para finalizar, el polo al ser un emprendimiento mixto también tiene un sector de viviendas en el que las unidades se ofrecen en forma temporal con precios que parten desde los US$800 mensuales o los US$150 diarios, los cuales forman parte de un pool de renta manejado por la firma Almarena. “Allí hay unidades en venta, que parten desde los US$2800 el metro cuadrado, tanto en lofts como en studios”, explica Spina.

Así son los espacios de trabajo de Spaces en el nuevo polo

