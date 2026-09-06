Coliving en CABA: qué es, cuánto cuesta y en qué barrios está creciendo la oferta

Vivir con otros jóvenes, cada uno con su espacio, pero compartiendo los zonas comunes. Esta es la premisa del coliving, una alternativa residencial, cada vez más atractiva para las nuevas generaciones. La tendencia, que nació en San Francisco en el 2010, según coliving.com, surgió porque los profesionales informáticos de Silicon Valley comenzaron a vivir y trabajar juntos mientras desarrollaban nuevas empresas tecnológicas. Con el paso de los años, el modelo dejó de estar asociado exclusivamente con ese sector y se extendió a distintas ciudades del mundo.

Pero, ¿qué es realmente el coliving, y cómo se diferencia de un alquiler tradicional?

“Es un modelo de vivienda compartida en el que cada residente alquila una cama o una habitación privada —no el departamento completo— dentro de una propiedad con espacios comunes, como cocina equipada, living, coworking y, en algunos casos, terrazas”, define Juan Puppo— CEO y cofundador de Wanna Colive, una empresa que tiene colivings en distintos barrios de Buenos Aires y de Córdoba, con precios que van desde US$250 hasta US$450 por mes para una cama en una habitación compartida y desde US$400 a US$1000 una habitación privada.

Así se ve uno de los cuartos del coliving WannaColive

Las tarifas, en este modelo de vivienda, suelen incluir servicios, limpieza y mobiliario. A su vez, el contrato es flexible, sin garantía ni depósito tradicional. Otro ejemplo de esta modalidad en la ciudad de Buenos Aires es Codreamers, con Callao House, un establecimiento destinado a jóvenes de 20 a 38 años, en donde las habitaciones cuestan entre US$450 y US$550 mensuales.

Aunque puede presentar similitudes con otras formas de alojamiento compartido, el coliving se diferencia de los hostels, las residencias estudiantiles y los alquileres tradicionales. En esta línea, Puppo resume las principales distinciones: el hostel está orientado al turismo y a las estadías cortas; la residencia estudiantil está destinada exclusivamente a estudiantes y suele tener una gestión institucional; y el alquiler tradicional exige garantía, depósito y anticipo, además de un contrato más rígido. Lo distintivo del coliving, además de los tiempos más cortos y el contrato flexible, es que se prioriza “crear una comunidad través de espacios compartidos”.

El objetivo de estos establecimientos es formar vínculos con los otros residentes WannaColive

¿Quiénes eligen vivir en un coliving?

Según el especialista hay tres perfiles principales. El primero está compuesto por estudiantes universitarios: los provenientes del interior del país suelen permanecer más de un año, mientras que los extranjeros se quedan, en promedio, entre cinco y seis meses. El segundo grupo es el de los nómades digitales, cuyas estadías suelen ser inferiores a un mes. Por último, aparecen los jóvenes profesionales, atraídos por la flexibilidad de los contratos y la posibilidad de compartir espacios con personas de edades e intereses similares.

La evolución de los colivings en el país

Aunque el coliving todavía tiene una presencia limitada en la Argentina, según Puppo “en los últimos años se aceleró por la combinación de costos y rigidez del alquiler tradicional en el país, el crecimiento del trabajo remoto y la demanda de estudiantes”. Además, la oferta dejó de concentrarse en la ciudad de Buenos Aires, y se extendió a otros territorios como La Plata y Córdoba.

Así se ve el comedor de uno de los colivings WannaColive

“En Buenos Aires la oferta se ubica en Palermo, Recoleta, Belgrano, San Telmo y la zona de Congreso/microcentro”, señala el especialista, y aclara que no hay una medición actualizada del país. Los últimos relevamientos disponibles corresponden a años anteriores, cuando se contabilizaba alrededor de una decena de operadores.

A nivel mundial el panorama es otro. “El mercado se estima en unos US$ 13.000 millones en 2026, con más de 500.000 camas operativas en más de 65 países y una tasa de crecimiento anual proyectada cercana al 21% hacia 2032″, afirma el especialista, quien desataca a Londres como la ciudad con el mercado más desarrollado: concentra el 42% de la oferta europea.