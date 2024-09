Cuáles son las claves a tener en cuenta antes de reservar una habitación de hotel

Escuchar

A partir de una encuesta realizada a empleados de distintos hoteles, se pudo elaborar una lista con las “red flags” que se deben tener en cuenta para reservar una habitación en un establecimiento al momento de registrarse, y algunas de ellas corresponden a las habitaciones y los estacionamientos.

Las razones para alojarse en un hotel son subjetivas y varían en los viajeros, desde la ubicación del establecimiento hasta las comodidades que ofrece pueden afectar a la decisión final. No obstante, para acercar mayor claridad respecto a cuáles son los factores a tener en cuenta, el medio Business Insider realizó una encuesta a trabajadores de hoteles, quienes describieron las señales de alerta a considerar antes de elegir un hotel.

Se recomienda a los huéspedes verificar si funcionan las luces de las áreas comunes del hotel, lo cual “dice mucho sobre el buen mantenimiento del hotel, su presupuesto, su gestión y su atención al detalle”. Louis Hansel / Unsplash

En primer lugar, un subgerente general en el Hilton Garden Inn Albuquerque Uptown, JJ Jones, enfatizó en la importancia de los estacionamientos. “Si no ve el estacionamiento lleno o no ve a muchas otras personas registrándose, es posible que este no sea el lugar adecuado para quedarse”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la escasez de carritos de equipaje disponibles o de asistencia puede indicar una falta de hospitalidad, factor decisivo en el trabajo de la industria hotelera. Por su parte, Santiago León, gerente general de The Robey, recomendó a los huéspedes verificar si funcionan las luces de las áreas comunes del hotel, lo cual “dice mucho sobre el buen mantenimiento del hotel, su presupuesto, su gestión y su atención al detalle”.

Un factor es la escasez de carritos de equipaje disponibles AFP

Como cuarto punto a considerar, León mencionó las respuestas a las consultas realizadas previamente. “Cuando los hoteles no responden a las consultas previas a la llegada, inmediatamente surgen preocupaciones, lo que hace que los huéspedes se preocupen por su visita en lugar de generar entusiasmo”, remarcó.

Qué considerar al llegar a un hotel

Otro factor decisivo es la limpieza de las áreas comunes, en las que Jones encuentra un problema especial si no están impecables. “Si encuentro polvo, esto indica que el personal no tocó esta área durante mucho tiempo, y me pregunto cuáles otras áreas del hotel no tocaron en tanto tiempo”, consideró el subgerente general del Hilton Garden Inn.

Otro factor clave es el nivel de limpieza del hotel Istock

Respecto al registro, Jones aseguró que comprende una alerta “si el personal no solicita identificación a su llegada”, ya que la seguridad “debe ser una prioridad para todos los hoteles”. Por último, el subgerente indicó que es esencial observar la cama antes de subirse a ella para tener una idea de la calidad del servicio de limpieza del hotel.

“La forma en que está hecha la cama puede ser un gran llamado de atención. Si hicieron la cama descuidadamente con almohadas de aspecto desgastado y sábanas por fuera, esto indica que el ama de llaves no limpió la habitación lo mejor que pudo”, concluyó Jones sus palabras.

EL TIEMPO (GDA)