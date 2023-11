escuchar

Cada año, TripAdvisor, la reconocida plataforma de viajes, publica sus clasificaciones bajo el título “Travelers Choice Best of the Best”, basadas en millones de opiniones y comentarios de usuarios de todo el mundo. En la categoría de hoteles, el Holiday Inn de Rosario volvió a destacarse, logrando ingresar nuevamente en el ranking de los 25 mejores hoteles posicionándose en el puesto 20 en la lista sudamericana. En la posición 21, encontramos otro hotel argentino de renombre, el Carles Hotel Buenos Aires.

El Holiday Inn Rosario se ubica a solo 3 kilómetros del Centro de Convenciones Metropolitano y a menos de 14 km del Aeropuerto Internacional de Rosario. Gentileza

El Holiday Inn de Rosario, que se consagra como el mejor de Argentina, ya había sido honrado por TripAdvisor en el año 2021, cuando ocupó el puesto número 25 en el distinguido grupo de “The Best of the Best”. Este premio celebra a los hoteles que recibieron un alto volumen de opiniones y comentarios por parte de la comunidad de viajeros en un período de 12 meses y se otorga a menos del 1% de los ocho millones de perfiles que forman parte del portal.

Un hotel que hospedó a reyes

El establecimiento rosarino forma parte de la ciudad desde octubre de 2000. Desde sus inicios, fue un destino de interés y recibió numerosos elogios. En 2004, tuvo el honor de hospedar a los Reyes de España, Sofía y Juan Carlos, con motivo del primer congreso internacional de la lengua española celebrado en la ciudad, marcando el inicio de una serie de distinciones y reconocimientos.

Además de estacionamiento cubierto gratuito, entre sus servicios se incluye una pileta al aire libre. Gentileza

Situado estratégicamente a solo 3 kilómetros del Centro de Convenciones Metropolitano y a menos de 14 km del Aeropuerto Internacional de Rosario, el hotel está pensado tanto en los viajeros de negocios como en aquellos que desean disfrutar de unas merecidas vacaciones. Además de ofrecer acceso gratuito a Wi-Fi, diversas salas de reuniones y un centro de negocios que opera las 24 horas, su ubicación es ideal tanto para viajeros por placer como para aquellos que desean estar cerca de las principales atracciones de la ciudad. A pocas cuadras de distancia se encuentra el Pasaje Juramento y el pintoresco paseo del río, y a tan solo un kilómetro, el icónico Monumento Nacional a la Bandera.

Ofrece acceso gratuito a Wi-Fi, diversas salas de reuniones y un centro de negocios que opera las 24 horas del día. Gentileza

El Holiday Inn ofrece 110 habitaciones y dos suites repartidas en sus 20 pisos. También cuenta con la opción gastronómica de comer en Excalibur, un exclusivo restaurante ubicado en el primer piso del hotel que incluye un buffet de cortesía cada mañana. Además de estacionamiento cubierto gratuito, cuenta con una pileta al aire libre y vistas panorámicas de la ciudad desde cada habitación. En el piso 20 de la torre, ofrece una vista privilegiada del río Paraná, donde también se encuentra el gimnasio panorámico, un sauna y el cuarto de la relajación.

Cuenta con 110 habitaciones y dos suites. Gentileza

Tiene dos habitaciones para huéspedes y ocasiones especiales Gentileza

El hotel ofrece dos tipos de habitaciones para satisfacer diferentes necesidades de sus huéspedes. Las Habitaciones Ejecutivas están diseñadas para aquellos que desean combinar su descanso con actividades de trabajo en la comodidad de su habitación. Estas habitaciones se destacan por su amplitud y triple ventanal, que proporciona una excelente iluminación natural y espacio suficiente para estancias de duración media o larga, a un valor de $49.280 la noche.

Por otro lado, las Habitaciones Panorámicas están destinadas a aquellos huéspedes que buscan un nivel excepcional de comodidad. Estas habitaciones ofrecen gran amplitud y prestaciones superiores para garantizar una experiencia de alto confort y van desde los $56.447 a los $91.319 por noche.

Además, el hotel cuenta con dos exclusivas Habitaciones Suite ubicadas en el piso 19 de la torre, denominadas “Rey Juan Carlos” y “Reina Sofía”, con una tarifa de $132.536 la noche. Estas suites fueron diseñadas para ocasiones especiales y visitas importantes, por lo que su diseño permite a los huéspedes acomodar mobiliario especial para recibir invitados.