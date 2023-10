escuchar

Cuando las personas piensan en unas vacaciones con la opción de “todo incluido”, lo asocian a algo propio de esos resorts súper lujosos en destinos turísticos de playas blancas y palmeras. Pero en realidad, esta idea no siempre es cierta. Últimamente, se ven ejemplos más cercanos de lugares que adoptaron el concepto all inclusive de una manera particular y atraen a quienes buscan vivir nuevas experiencias y disfrutar de todas las comodidades.

Un ejemplo de este enfoque es el Bolacuá Hotel de Campo, un establecimiento del tipo “todo incluido” ubicado en la provincia de Entre Ríos, específicamente en la ciudad de Gualeguaychú, a unas tres horas de la ciudad de Buenos Aires. El hotel ofrece 30 habitaciones distribuidas en un entorno natural, convenientemente ubicadas cerca de las áreas de servicios, además de ofrecer vistas al entorno y contacto con la naturaleza.

Las habitaciones dan al exterior con un parque verde posadadelbolacua.com.ar

En 2021, el hotel logró una destacada posición en el puesto número 15 en los premios Travelers’ Choice Best of the Best Awards for Hotels, una prestigiosa distinción otorgada por TripAdvisor, la principal plataforma de viajes. Este reconocimiento lo convirtió en el primer hotel de Argentina en figurar en el ranking de los 25 mejores hoteles de Sudamérica, basado en las opiniones y calificaciones de los usuarios de TripAdvisor.

El Balacuá Hotel de Campo se distingue por su ambiente familiar y la variedad de actividades que brinda a sus huéspedes. Entre las opciones disponibles se incluyen caminatas, paseos guiados a caballo, y recorridos en carreta. Además, se ofrecen espectáculos en vivo y otras formas de entretenimiento. El hotel también cuenta con tres piletas, un restaurante gourmet, dos bares, una sala de cine y un espacio dedicado a los más chicos, entre otras comodidades.

Los recorridos en carretas son los más pedidos en el hotel posadadelbolacua.com.ar

La oferta gastronómica del hotel se caracteriza por ofrecer sabores auténticamente argentinos. Los huéspedes pueden comenzar el día con un desayuno buffet y disfrutar de una variedad de bebidas, incluyendo cócteles y opciones de cafetería durante todo el día. Por la tarde, se sirve una selección de pastelería, que incluye las típicas tortafritas de Entre Ríos. Por la noche, los huéspedes pueden degustar platos gourmet preparados por los chefs del hotel.

El Bolacuá Hotel de Campo permite realizar reservas a través de su sitio web o mediante contacto por WhatsApp. Actualmente, ofrece planes para familias y parejas, cubriendo los meses de noviembre, diciembre y la temporada de verano. Para fines de semana, se puede elegir entre el “Family Plan” o el “Plan Duo”. El “Family Plan” incluye 3 días y 2 noches con late check-out por un total de $487.500. Este paquete es adecuado para 2 adultos y 2 menores (niños entre 0 y 11 años). Por otro lado, el “Plan Duo” está diseñado para parejas y cubre el mismo período de tiempo, con un costo total de $325.000 para 2 adultos. Ambos planes permiten el check-in los viernes a las 13 y la salida los domingos a las 19.

La presencia de animales en el hotel es uno de los atractivos para sus huéspedes más pequeños posadadelbolacua.com.ar

Las cabalgatas están incluidas en la estadía posadadelbolacua.com.ar

Si bien el complejo no están a orillas del mar, el paisaje que lo rodea es igual de impresionante. La clave para ofrecer un servicio exitoso en estos lugares radica en la capacidad de adaptarse a las necesidades y deseos de los visitantes, proporcionando experiencias únicas y comodidades que satisfagan a una variedad de viajeros.

La diversidad de actividades, la atención al detalle y la autenticidad de la experiencia pueden convertir cualquier lugar en un destino atractivo para aquellos que buscan disfrutar de un servicio “todo incluido” mientras cuidan la billetera.