El primer resort de Cipriani del mundo está en Punta del Este y tiene fecha de inauguración: cuánto saldrá hospedarse

Punta del Este continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de proyectos de ultra lujo de América Latina. Torres residenciales, hoteles de cinco estrellas y complejos de usos mixtos se multiplican en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas como José Ignacio, Manantiales, La Barra y La Brava. Y es justamente en este último sector en el que hoy se está redefiniendo el skyline de la costa uruguaya.

A lo largo de sus ocho kilómetros de frente oceánico, en La Brava conviven edificios históricos, con torres modernas de pocos pisos, y desarrollos de gran altura, unidos por un mismo atractivo: vistas inmejorables al Atlántico.

A lo largo de sus ocho kilómetros de frente oceánico, en La Brava conviven edificios históricos, con torres modernas de pocos pisos

Una de estas edificaciones, que marcó historia en la ciudad costera, es el hotel casino San Rafael, ubicado en la parada 11. Con su imponente estructura de ladrillo a la vista y techos a dos aguas, fue durante décadas uno de los símbolos de la ciudad y el epicentro de la vida social de generaciones de vacacionistas. Tras años de abandono, el edificio quedó como un recordatorio de una época dorada que quedó atrás y que culminó de manera definitiva en 2019 con la demolición de la estructura.

Sin embargo, lejos de permanecer como un espacio vacío, el terreno fue elegido por Grupo Cipriani -una empresa familiar que nació en 1931 cuando Giuseppe Cipriani abrió Harry´s Bar en Venecia, Italia- para desembarcar en Uruguay con Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este.

Con una inversión estimada en US$700 millones la compañía está construyendo un proyecto que incluye hotel, residencias, casino, siete restaurantes, spa, locales comerciales de lujo y entretenimiento, además de la construcción de una réplica del histórico San Rafael.Es decir, mantendrá el diseño de un techo a dos aguas y la característica silueta de ladrillo -similar a la antigua construcción

Un dato no menor: es el primer resort Cipriani del mundo y su primer emprendimiento en el hemisferio sur.

Así será el proyecto que incluye hotel, residencias, casino, siete restaurantes, spa y entretenimiento, además de la réplica del histórico San Rafael Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

El proyecto inmobiliario, diseñado por el estudio del arquitecto Rafael Viñoly, hace culto a la arquitectura moderna de edificios con silueta esbelta sin columnas y un gran núcleo de hormigón. “El desafío es aún mayor si se tiene en cuenta que se está construyendo en un terreno que está solo a 30 metros del mar”, detalla Tarasido.

Serán tres torres residenciales de 30, 45 y 60 pisos. La principal, que alcanzará los 320 metros de altura, estará dividida en dos: los primeros 15 pisos están destinados al hotel y a los amenities; y del piso 16 al 45 habrá 65 residencias de entre 200 m² y 1620 m² con precios que comienzan en los US$2.127.000.

La fecha de apertura prevista es para diciembre de 2026 y según explican desde el grupo, busca retomar el protagonismo y la importancia que siempre caracterizó al San Rafael.

El proyecto inmobiliario, del estudio del arquitecto Rafael Viñoly, tiene una fecha de apertura prevista para diciembre 2026 Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

El lugar elegido no fue casual. El grupo adquirió uno de los terrenos más codiciados de la ciudad esteña. “Conseguir ese lote no fue para nada fácil, es una joya de Punta del Este”, afirmó Santiago Tarasido, CEO de Criba, la constructora argentina que hace la obra y que desembarcó en el mercado uruguayo hace más de 15 años.

Así será el resort

A solo 30 metros del mar, el resort tendrá 64 suites —divididas en categorías Classic y Premium de entre 66 m² y 85 m²— y cuatro penthouses de entre 250 y 512 m². Aunque el complejo todavía no abrió sus puertas, ya tiene disponible la agenda para reservas, con tarifas que parten desde los US$1550 por noche, por una suite deluxe con capacidad para tres huéspedes, y alcanza los US$21.550 por el penthouse doge suite, con capacidad para seis personas.

El resort tendrá 64 suites divididas en categorías Classic y Premium, de entre 66 m2 y 85 m2 y cuatro penthouses de entre 250 m2 y 512 m2 Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

La gastronomía será uno de los puntos fuertes del emprendimiento, ya que en su interior funcionarán siete restaurantes y bares. Entre ellos se destaca Harry’s Bar, al que se le otorgó el mismo nombre que el primer establecimiento fundado por Giuseppe Cipriani en Venecia, y que es reconocido mundialmente por haber sido el lugar de origen del Bellini y el Carpaccio.

La gastronomía será uno de los puntos fuertes del emprendimiento, ya que en su interior funcionarán siete restaurantes y bares; entre ellos se destaca Harry´s Bar Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

Recuperar lo mejor

La propuesta se complementa con Cipriani, con una carta italiana clásica; Yotto, con inspiración japonesa; Biblioteca, pensada para café y cocktails; The Grill, especializado en carnes y pescados; Socialista, un bar nocturno con barra de tragos; y Lido, un beach club frente al mar.

El restaurante Cipriani tendrá una carta 100% italiana clásica Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

Siguiendo con una de las características que más distinguió al San Rafael, el casino también será parte crucial del nuevo resort y tendrá slots y mesas de última generación. Pero, según explican desde la firma italiana, su intención va más allá del juego, ya que buscarán recuperar el tinte exclusivo de la vida nocturna esteña a través de sectores VIP, un club privado y un restaurante solo para miembros.

El casino será parte crucial del nuevo resort, y tendrá slots y mesas de última generación Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

En línea con la intención de preservar la esencia del histórico hotel, uno de los espacios más importantes será el Salón Gótico. Con una superficie de 1911 m² recrearán uno de los ambientes más icónicos del antiguo establecimiento, que fue escenario de galas, de encuentros diplomáticos y de celebraciones que posicionaron al país políticamente.

El restaurante The Grill estará especializado en carnes y pescados Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

Entre ellas, se destaca la Reunión de Presidentes de América, que se celebró en 1967, y que contó con la presencia del entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, además de otros líderes del continente. También fue sede de la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social, una conferencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en 1961.

Así será la piscina indoor, uno de los amenities del emprendimiento Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

A su vez, habrá amenities como spa & wellness center, piscinas indoor y outdoor, gimnasio, estudios de yoga y pilates, kids club, galería comercial y canchas de pádel.

Así se verá uno de los estudios de yoga y pilates Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

A través de esta combinación de servicios y experiencias, la compañía busca que sus huéspedes encuentren todo lo necesario dentro del perímetro del resort: “Se puede disfrutar entre tres y cuatro días completos dentro, sin necesidad de salir del complejo, incluso sin repetir restaurantes”, aseguran desde el grupo.

A través de la combinación de servicios y experiencias, la compañía busca que sus huéspedes encuentren todo lo necesario dentro del perímetro del resort Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este

Vivir en las torres

El desarrollo incluirá 65 residencias de entre dos y cinco dormitorios

El hotel no será la única manera de poder conocer el complejo, ya que también se puede adquirir una propiedad. “Cada ventana enmarca Punta del Este como una postal única e irrepetible. Los interiores reflejan ese momento contemplativo”, señala Hassen Balut, el interiorista encargado del diseño del proyecto.

Hassen Balut es el diseñador de interiores encargado del diseño del proyecto

“La primera torre de Cipriani Residences Punta del Este estará lista en 2028 y actualmente el 60% de las residencias ya se encuentran vendidas“, declaran desde la empresa italiana. Dentro de esas operaciones se destaca la venta de uno de los tres penthouses del emprendimiento, que fue adquirido por un comprador europeo por una cifra que alcanzó los US$16.680.000.

La primera torre de Cipriani Residences Punta del Este estará lista en 2028 y actualmente el 60% de las residencias ya se encuentran vendidas, afirman desde la compañía

Uno de los tres penthouses del emprendimiento fue comprado por US$16.680.000

“El penthouse, de 1620 m², es la propiedad más cara de la primera torre de Cipriani Punta del Este”, declaró Horacio Cacace, responsable de Argentina Sotheby’s, en 2025, y agregó que la unidad cuenta con seis dormitorios, nueve baños, una biblioteca privada, un cinema, un gimnasio y un laundry room. También incluye un ascensor privado, sauna (seco y húmedo), una piscina cubierta, una cava y un toilette.

El penthouse tiene seis dormitorios, nueve baños, un cinema y un gimnasio. Además de un ascensor privado, sauna (seco y húmedo), una piscina cubierta y una cava

Entre los amenities disponibles resaltan la sala de screening, biblioteca, games lounge y estudios de arte y podcast; a esto se suman servicios como grooming para mascotas y personal training on demand.