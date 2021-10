Escalar rascacielos es la nueva atracción en Nueva York, cuánto cuesta

La última atracción de Nueva York está dirigida a los amantes de los deportes de riesgo y las emociones fuertes. A partir del 9 de noviembre, el rascacielos The Edge, en Hudson Yards, de Nueva York, - la plataforma de cielo al aire libre más alta del hemisferio occidental- , podrá ser visitado no sólo para apreciar las impresionantes vistas sino que los turistas podrán escalar el edificio.

“City Climb at Edge”, es la nueva actividad no apta para cardíacos que propone el ascenso de edificios al aire libre más alto del mundo. “Es una nueva e icónica experiencia emocionante que no se parece a nada en la ciudad de Nueva York”, señalan desde la web del rascacielos y aseguran que está diseñado con la seguridad como prioridad.

Esta actividad está ubicada sobre el Edge. Dirigidos por guías capacitados, pequeños grupos de visitantes de atraviesan una serie de plataformas al aire libre y escaleras a lo largo de la corona perimetral de 30 Hudson Yards, un rascacielos de casi 396 metros de altura.

Después de una sesión informativa sobre cuestiones de seguridad, los escaladores reciben un equipo de protección especialmente diseñado. Luego, los guías aseguran a los participantes a través de dos cables conectados a un carro que se mueven con el escalador durante todo el recorrido. Sin obstrucciones alrededor del perímetro exterior de City Climb, en varios puntos a lo largo de la experiencia, los participantes dispuestos pueden contemplar la ciudad de Nueva York y asomarse a los bordes abiertos del edificio “con nada más que vistas impresionantes a su alrededor”.

“City Climb at Edge”, es la nueva actividad que propone el ascenso de edificios al aire libre más alto del mundo Gentileza Edge

Al ofrecer a los huéspedes vistas del horizonte nunca antes vistas, City Climb es promocionada como “una aventura aérea como ninguna otra”. Según la información publicada en la web, hay 370 pasos a lo largo de toda la experiencia, incluido el ascenso y el descenso, y cuesta U$S185 por persona e incluye la entrada al edificio Edge y un video de la escalada.

En tanto, la experiencia limitada a grupos de ocho personas, dura entre 90 minutos y 2 horas desde el registro hasta la finalización del curso. Los escaladores pasan aproximadamente 45 minutos en el recorrido en la parte superior del edificio.

Finalmente, City Climb culmina con un recorrido por las áreas de visualización interiores y exteriores de Edge, donde los visitantes pueden pedir champán en el bar y hacer un brindis por la aventura vivida, relajarse en el suelo de cristal al aire libre o en los escalones del horizonte.