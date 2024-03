Escuchar

“Una enorme porción de tierra remota y no urbanizada frente a la costa occidental de Chile está buscando un nuevo propietario, y además, uno aventurero”. Así promociona el New York Post la venta de un terreno en la Patagonia del país, que ya llegó a diversos medios estadounidenses y que tiene un valor de alrededor de US$35 millones.

Hall and Hall es la empresa que está a cargo de la venta de este lugar y en su sitio web señala que se trata de una “isla virgen” de más de 44.559 hectáreas y que es un lugar que es “la mitad del tamaño de Hong Kong, y siete veces más grande que Manhattan”.

Ubicada en la Región de Aysén, “entre tierra firme y el archipiélago de las Guaitecas australes”, de la Patagonia chilena, “la prístina isla privada cuenta con selvas, 150 millas de costa, agua dulce, lagos, lagunas y exuberantes bosques insulares”, según indica el mismo portal, que también destaca su “enorme biodiversidad, topografía extraordinariamente distinta y accidentada”.

En cuanto a la flora, Hall and Hall destaca que tiene “grandes extensiones de bosques nativos chilenos de Coihues, Ñirres, Lenga y Mañío”, que hacen de la isla “un pulmón verde fundamental para el planeta”.

Asimismo, detalla que el lugar tiene 80 lagunas y tres grandes lagos, y que la cordillera de los Andes, “la cadena montañosa más larga del planeta, se extiende a lo largo de toda la isla virgen, actuando como pantalla climática y aislante natural del territorio”.

En tanto, menciona que “la vida silvestre existe intacta como lo era hace millones de años” y que gran parte de la isla está cubierta de turba, “un tipo de humedal reconocido como la mayor reserva natural de carbono terrestre en un ecosistema, lo que crea una incubadora natural de flora”, ya que capturan gases de efecto invernadero, describe Hall and Hall.

A su vez indica que está ubicado en uno de los ecosistemas más diversos del planeta y que incluso podría serlo, ya que hay una gran cantidad de biodiversidad y abundan las especies de vida silvestre que “aún es un desafío de cuantificar”.

”Si bien las islas en general no son para todos, es raro encontrar una isla de este tamaño, con abundante costa, agua dulce, belleza natural, privacidad y aislamiento”, dijo Jeff Buerger, agente inmobiliario de Hall and Hall en The New York Post y agregó que el área presenta una gran “oportunidad para construir”.

”El comprador ideal verá la naturaleza increíblemente remota y virgen de la isla con una mirada progresista hacia la preservación y la aventura”, establece el mismo sitio web. Para llegar a esta isla, los visitantes, deben viajar desde el aeropuerto de Santiago de Chile hasta el de Balmaceda , y luego hay que tomar una lancha o helicóptero desde Puerto Aysén o el Puerto Chacabuco que son los pueblos más cercanos a la “isla virgen”.

Con información de Emol.

Sofía Cereceda, Emol

