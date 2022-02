Subastaron un edificio en Palermo en una esquina clave: qué destino tendrá y cuándo comenzarán las obras

El edificio apareció en las subastas del Banco Ciudad junto al Gobierno porteño en diciembre pasado. Sin embargo, pasaron dos meses para recibir la primera oferta, que resultó la ganadora. La compañía IRSA pagó una suma de U$S 20,11 millones, al cambio oficial, unos U$S100.000 más que al precio base del remate.

Ubicado a metros del Parque Las Heras, una de las zonas que registró el mayor aumento en los últimos nueve años en cantidad de nuevos desarrollos , el inmueble está a solo dos cuadras del Alto Palermo, propiedad de la misma empresa de Eduardo Elsztain.

“Es un edificio estratégico para nosotros porque forma parte del entorno de uno de nuestros activos más valiosos, el Alto Palermo. Por eso es importante preservar su valor”, dijo a LA NACION Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA.

En tanto, el edificio que es sede el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y donde funciona el conocido Registro Civil de Palermo, cuenta con una planta baja, seis niveles y subsuelo.

Datillo apuntó a LA NACION que el edificio seguirá funcionando como sede del Gobierno de la Ciudad por un período de dos años y medio. “Nosotros vamos a ocupar el inmueble recién en 30 meses. Mientras va a seguir funcionando y no le vamos a cobrar ningún tipo de alquiler ni nada. Se da en comodato a la Ciudad como parte del convenio”, indicó.

Según un relevamiento hecho por Reporte Inmobiliario en agosto del 2021, la zona registra una gran cantidad de desarrollos. El estudio analizó las cuadras delimitadas por las avenidas Figueroa Alcorta, Pueyrredón, Las Heras y la calle República de la India.

Los pasillos del edificio público que seguirá siendo sede del Poder Judicial y del Registro Civil por 30 meses más

El precio pagado por IRSA despertó polémica en el sector a pesar de que no fue determinado por la empresa. La compañía pagó un valor cercano a los U$S1200/m², en una zona donde el valor de venta de un departamento estándar es cercano a los U$S2500/m². Sin embargo, los especialistas advierten que no es comparable en este sentido ya que se trata de un inmueble no habitable en el estado actual que probablemente deba ser demolido para poder encarar una obra nueva.

Tiene entradas independientes por ambas arterias

Además, el público que juega en este tipo de subastas por grandes inmuebles no es el mismo que puede pujar por un departamento destinado a la vivienda. De hecho, además de IRSA sólo se presentó un ofertante por el edificio.

“El precio pagado indefectiblemente es muy atractivo para un inversor. Sin lugar a dudas el inmueble tiene una ubicación única y estratégicamente para IRSA será un gran negocio por estar frente al Alto Palermo. De todas formas en las subastas suele ocurrir esto, los oferentes deben de haber sido pocos si tenemos en cuanta que estamos hablando de más de $2000 millones. No hay muchos jugadores que puedan efectuar una compra así. El valor pagado si bien está por debajo del valor de mercado, hay que tener en cuenta que fue por medio de un remate y que al inmueble habrá que hacerle seguramente infinitas mejoras y tal vez hasta se esté pensando en demolerlo para darle un nuevo uso”, explicó Germán Gómez Palacios, titular de Reporte Inmobiliario a LA NACION.

Según indicaron a LA NACION fuentes del mercado, el inmueble seguramente sea demolido. Además, se daría un doble destino al edificio: locales comerciales en la planta baja que da a la calle y en los pisos superiores viviendas particulares. Por la zona en la que se encuentra ubicada, la construcción que se levante en el terreno no puede superar la del edificio actual.

Las propiedades que salen a remate cada mes son las que recupera la Procuración General de la Ciudad a través del Régimen de Herencias Vacantes, es decir aquellas que quedan abandonadas cuando fallecen sus dueños porque no tienen herederos.