Line Ocampo: cómo es el nuevo edificio premium de Barrio Parque

Durante muchos años, el segmento residencial premium estuvo definido por la ubicación, la calidad constructiva o la cantidad de amenities. Hoy la manera de entenderlo evolucionó: el comprador de alta gama busca proyectos con identidad, arquitectura de autor y experiencias que trasciendan lo material.

En ese contexto, Line Ocampo se consolida como una de las propuestas residenciales más sofisticadas de Buenos Aires. Ubicado en Ortiz de Ocampo 3195, en pleno Barrio Parque, el proyecto fue diseñado por el estudio A/S Anchezar Santagada Arquitectos y es comercializado en forma exclusiva por Ocampo Propiedades. Con más de 50.000 m² y 117 residencias distribuidas en nueve niveles, propone una nueva forma de entender el segmento premium, donde arquitectura, diseño, bienestar y arte conviven de forma natural.

Una nueva forma de habitar Barrio Parque

Lejos de la lógica tradicional de los edificios repetitivos, Line Ocampo fue concebido para ofrecer la sensación de vivir en una casa, con las ventajas y los servicios de un edificio de alta gama. Cada residencia fue diseñada de manera individual, con múltiples tipologías, amplias terrazas, excelentes visuales y una organización que privilegia la privacidad y la relación con el entorno.

“Durante muchos años el mercado premium estuvo asociado principalmente a la ubicación o a los metros cuadrados. Hoy vemos que nuestros clientes buscan algo diferente: proyectos con identidad, diseño y una propuesta de vida. Line Ocampo representa esa evolución y responde a una forma mucho más personal de entender el segmento premium”, afirma Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Residencias pensadas para distintas formas de vivir

El proyecto ofrece una amplia variedad de tipologías, desde departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios hasta amplias casas y exclusivos penthouses con piscina propia, respondiendo a distintos estilos de vida y necesidades.

Todas las unidades fueron concebidas con una misma premisa: privilegiar la amplitud de los espacios, la luz natural y la conexión con el exterior. Las generosas terrazas, las excelentes terminaciones y la cuidada selección de materiales refuerzan una propuesta donde el confort y la calidad constructiva son protagonistas.

La diversidad de configuraciones permite acompañar tanto a quienes buscan una residencia permanente como a quienes desean un hogar con espacios amplios para recibir, trabajar o disfrutar de la vida cotidiana sin resignar privacidad.

Arquitectura de autor

Desde su concepción, el estudio A/S Anchezar Santagada Arquitectos buscó desarrollar un edificio que escapara a los estándares habituales del mercado.

La diversidad de tipologías, los múltiples núcleos de circulación, las expansiones generosas y la cuidada relación entre los espacios comunes y privados responden a una misma premisa: crear residencias con la amplitud, el confort y la privacidad propios de una casa, sin resignar las ventajas de un edificio de categoría.

Arte residencial: intervenciones de Leandro Erlich y Cristian Mohaded

Uno de los rasgos distintivos de Line Ocampo es la incorporación del arte como parte de la experiencia de habitar.

El reconocido artista Leandro Erlich desarrolló una intervención especialmente concebida para las piscinas del edificio, transformando un espacio cotidiano en una experiencia visual que invita a descubrir nuevas perspectivas. A esta propuesta se suma una obra del diseñador Cristian Mohaded, ubicada en el patio central de triple altura, reforzando la identidad del proyecto.

Más que un elemento decorativo, ambas intervenciones dialogan con la arquitectura y enriquecen los espacios comunes, aportando una dimensión cultural que acompaña la vida cotidiana de sus residentes. “Cada proyecto premium debe construir una identidad propia. En Line Ocampo, esa identidad surge del equilibrio entre una arquitectura muy cuidada, el diseño, el arte y una forma de habitar más serena y personalizada. Es un proyecto pensado para quienes valoran tanto la belleza como la calidad de vida”, señala Goldszer.

Bienestar y amenities: servicios de hotelería en un proyecto residencial

Además de sus residencias, Line Ocampo ofrece una propuesta integral de amenities y servicios pensados para acompañar la vida cotidiana: piscinas, gimnasio, espacios de wellness, áreas de encuentro y servicios inspirados en la mejor hotelería, sin perder la intimidad.

Cada espacio fue concebido para favorecer el bienestar, el encuentro y el disfrute, entendiendo que el segmento premium contemporáneo ya no se mide únicamente por lo material, sino por las experiencias que un lugar es capaz de generar.

Inversión con identidad

En un mercado donde la oferta premium continúa evolucionando, los desarrollos capaces de construir una identidad propia son los que logran diferenciarse y sostener su valor en el tiempo. “El verdadero valor ya no pasa por tener más, sino por vivir mejor. Nuestros clientes valoran la privacidad, la arquitectura, el bienestar y la posibilidad de habitar espacios con personalidad. Son atributos que trascienden las tendencias y convierten a un proyecto en una inversión que mantiene su valor a largo plazo”, concluye Gabriela Goldszer.

Con posesión estimada para fines de 2026, Line Ocampo transita la etapa final de obra y consolida una propuesta que integra arquitectura, diseño, arte y bienestar en una de las ubicaciones más exclusivas de Buenos Aires. Más que un edificio, representa una manera contemporánea de entender el segmento residencial de alta gama: aquella donde cada detalle fue pensado para perdurar y donde la calidad de vida se convierte en el verdadero diferencial.

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