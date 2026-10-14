Litio y Real Estate: el fenómeno que está impulsando la inversión inmobiliaria en Salta

El crecimiento que la minería viene experimentando en los últimos años en la provincia de Salta está impactando notablemente en su ciudad capital, generando nuevas demandas corporativas, habitacionales y de infraestructura. Y es que, a una economía históricamente sostenida por el agro, el turismo y los servicios, ahora se le suman una importante cantidad de yacimientos de litio, cobre, oro y plata.

En este escenario, la desarrolladora local Proyecto Norte acaba de presentar VIÜ, un nuevo emprendimiento residencial en San Lorenzo Chico, la zona de mayor expansión de la capital provincial. Diseñado por Beccar Varela Arquitectura + Urbanismo y comercializado por Toribio Achával, se trata de complejo de departamentos de diseño compuesto por tres edificios cuya implantación escalonada da protagonismo al paisaje y acompaña la escala apaisada del lugar. Las unidades, de uno a tres dormitorios, incorporan ambientes amplios, grandes terrazas, aberturas de piso a techo y una arquitectura pensada para aprovechar la luz, las vistas y la relación con el entorno.

“El proyecto responde tanto al inversor que empieza a mirar la demanda corporativa como a personas que buscan cambiar de etapa sin resignar calidad, amplitud ni nivel de terminaciones, y a quienes quieren estar cerca de la ciudad manteniendo los atributos de San Lorenzo Chico: paisaje, servicios, accesos y una forma de vida cada vez más completa”, señala Iván Beccar Varela, arquitecto y director de Proyecto Norte.

La propuesta suma amenities inspirados en la industria de la hospitalidad: Kids y Teens Club, living flexible con área de cowork, canchas de tenis y pádel, piletas y quinchos independientes que pueden reservarse para reuniones y eventos. A esto se agrega la sinergia con el Hilton Garden Inn Salta, también desarrollado por Proyecto Norte y ubicado junto a VIÜ: sus residentes podrán acceder a una membresía preferencial para utilizar servicios del hotel como gimnasio, spa y pileta cubierta climatizada.

En planta baja, un paseo comercial independiente incorpora servicios y movimiento urbano sin interferir con la privacidad residencial. VIÜ se integra así a una red que ya conforman Tribeca, Hilton Garden Inn Salta, El Punto y Punto Corp —todos desarrollos de Proyecto Norte— junto con propuestas comerciales, educativas y de salud cercanas.

Esta concentración permite incorporar una lógica cada vez más caminable, con múltiples actividades y servicios a pocos pasos, manteniendo al mismo tiempo una conexión ágil con la ciudad a través de la Circunvalación Oeste y accesos rápidos al centro, al aeropuerto y a las principales vías hacia el norte provincial y el Valle de Lerma.

Para ampliar el alcance de VIÜ al mercado nacional, Proyecto Norte selló una alianza con Toribio Achával, que incorporará el proyecto a su cartera y tendrá a su cargo su comercialización en Buenos Aires y otras plazas del país. La alianza combina el conocimiento territorial y la trayectoria de Proyecto Norte en Salta con la experiencia comercial y el alcance nacional de Toribio Achával, acercando a inversores de todo el país una oportunidad vinculada a una provincia que atraviesa una nueva etapa de crecimiento.

“En casi 70 años nunca habíamos comercializado un desarrollo en Salta. Antes de hacerlo quisimos conocer el destino, a Proyecto Norte y su forma de trabajar, y encontramos un equipo con el que compartimos valores y una manera muy comprometida de desarrollar”, cuenta Alejandro Reyser, Director Comercial de Toribio Achával.

Con 50 años de trayectoria en la provincia, Proyecto Norte lleva desarrolladas más de 1.000 hectáreas de urbanizaciones y construidos más de 300.000 m² entre proyectos residenciales, corporativos, comerciales, hoteleros y de usos mixtos.

“Salta combina hoy crecimiento económico, calidad de vida y una escala urbana que empieza a atraer cada vez más interés desde otras plazas. Después de recorrer San Lorenzo Chico, conocer sus servicios y entender cómo viene evolucionando la zona, es muy fácil imaginar a nuestros clientes viviendo o invirtiendo acá. Creemos que VIÜ representa una oportunidad concreta para participar de ese crecimiento”, concluye Nahuel Achával, coordinador de emprendimientos en Toribio Achával.

Para más información sobre VIÜ, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491154850442

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