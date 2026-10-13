Julio Iglesias, de 83 años: así es la mansión que compró en un pueblo conocido por tener fábrica de ataúdes

Primero fue una compra que sorprendió a los habitantes de un pequeño pueblo del norte de España. Después, una inesperada decisión de poner la propiedad en venta. Y ahora, un nuevo cambio de planes. La historia de la mansión que Julio Iglesias compró en Galicia sumó un nuevo capítulo: el cantante decidió retirarla del mercado inmobiliario apenas unos meses después de ofrecerla a posibles compradores.

A sus 83 años, cumplidos el 23 de septiembre, el intérprete continúa alejado de los escenarios, pero sus movimientos inmobiliarios siguen despertando interés. Especialmente cuando se trata de una propiedad ubicada en una región con un significado particular para su historia familiar.

La residencia se encuentra en Piñor, un municipio de la provincia de Ourense, en Galicia, que apenas supera los mil habitantes y que, curiosamente, es conocido por su concentración de fábricas de ataúdes. Allí, lejos de las grandes capitales y de los destinos tradicionales elegidos por las celebridades, Iglesias compró en 2025 una imponente mansión rodeada de naturaleza, con lago artificial, piscina, amplios jardines y espacio para estacionar hasta 20 vehículos.

La adquisición fue interpretada como una vuelta a sus raíces gallegas. Sin embargo, poco más de un año después, la propiedad apareció publicada en el catálogo de Lucas Fox, una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo.

Vista aérea de la vivienda que compró Julio Iglesias en Piñor Brais Lorenzo - EFE

La decisión parecía indicar que el artista había cambiado de planes. Pero, a fines de septiembre de 2026, el anuncio desapareció del mercado y se confirmó que Iglesias conservaría la propiedad.

Cómo es la mansión de Julio Iglesias en Galicia

La finca, conocida como Santa Lucía, es una residencia de estilo tradicional gallego, construida en piedra y rodeada de extensos espacios verdes. Su arquitectura combina el carácter de las antiguas casonas de la región con instalaciones y comodidades propias del mercado inmobiliario de lujo.

La propiedad ocupa una parcela de 16.402 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida que distintas publicaciones sitúan entre 1300 y 1600 m².

La vivienda principal se desarrolla en dos plantas y un semisótano, con siete dormitorios y 13 baños, según los detalles difundidos cuando salió a la venta.

Pero una de sus características más llamativas no está dentro de la casa, sino en el exterior: un lago artificial rodeado de jardines y vegetación, que se convirtió en una de las principales postales de la residencia.

A esto se suman una amplia piscina, zonas de descanso al aire libre, espacios para recibir invitados y un garaje con capacidad para aproximadamente 20 autos. Entre sus comodidades también figura un ascensor interior, un elemento que facilita la circulación entre los distintos niveles.

El predio cuenta, además, con construcciones auxiliares y amplios sectores parquizados, con caminos internos que conectan las distintas áreas de la finca.

Su entorno rural, la vegetación y el cierre perimetral ofrecen uno de los atributos más valorados dentro del mercado de propiedades exclusivas: privacidad y aislamiento sin necesidad de alejarse por completo de los centros urbanos.

Antes de que la comprara Julio Iglesias, la mansión perteneció al alcalde de la localidad Brais Lorenzo - EFE

Sorpresa entre los vecinos de Piñor

La noticia aún hoy es motivo de conversación entre los habitantes del pueblo, que comentan con asombro y entusiasmo la llegada del artista.

Manuel Bernárdez, quien en el pasado trabajó en la casona, también manifestó su sorpresa: “Nunca habría imaginado que un personaje tan famoso viniese a comprar una casa aquí”.

La adquisición, lejos de pasar desapercibida, se ha convertido en el tema principal en calles y plazas de Piñor, donde la vida cotidiana se ha visto alterada por esta inesperada noticia.

La propiedad cuenta con un lago artificial EFE

Una conexión con raíces gallegas

Más allá de la compra en sí, la relación de Julio Iglesias con Galicia no es nueva. Su padre, Julio Iglesias Puga, nació en Ourense en 1916 y fue un destacado ginecólogo, pionero en aplicar técnicas de parto sin dolor. En 1981, fue secuestrado por la organización ETA y liberado semanas después por la Policía.

Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, mostró en varias ocasiones su apego por Galicia, una tierra que ha visitado en distintas etapas de su vida y a la que incluso dedicó la canción ‘Un canto a Galicia’.