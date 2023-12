escuchar

En el gobierno de Mauricio Macri, Iván Kerr fue funcionario desde el primer día hasta el último del mandato. Primero, como subsecretario y luego como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación desde 2015 hasta 2019. Y ya había trabajado sobre la misma temática durante ocho años anteriores en el Gobierno de la ciudad, con Macri primero y con Horacio Rodríguez Larreta después.

A partir de este 10 de diciembre, pero bajo el mandato presidencial de Javier Milei, Kerr regresa a su última función pública: será el secretario de Vivienda y Hábitat del nuevo gobierno nacional. Dicha Secretaría dependerá del Ministerio de Infraestructura que encabezará Guillermo Ferraro.

El día a día de la decisión

Hace pocos días el integrante del PRO recibió el ofrecimiento para ocupar una subsecretaría de Vivienda que dependería de la Secretaría de Obras Públicas. Si bien Javier Milei y su equipo procuran guardar el máximo hermetismo, LA NACION pudo saber que para Kerr ese esquema no era de su agrado: circunscribir la política de vivienda a la obra pública no es algo que esté alineado con su pensamiento y su recorrido profesional en los últimos años, en los cuales el ex funcionario había logrado una evolución bajo el concepto de que la solución habitacional no solo es el ladrillo y la construcción de viviendas sociales.

Fuentes del PRO consultadas por LA NACION decían que “ya habíamos dado ese salto de calidad, pensando en los conceptos de desarrollo, hábitat y vivienda como se piensa en otros países del mundo y habiendo creado esa Secretaría en el gobierno de Mauricio”.

El martes pasado por la tarde, cuando Kerr recibió el ofrecimiento formal, su respuesta fue negativa a la propuesta de liderar una subsecretaría de Vivienda dentro de la Secretaría de Obras Públicas.

¿Qué lo hizo cambiar de opinión hoy y aceptar? Que también la propuesta cambió. Se creará la Secretaría de Vivienda y Hábitat dentro del Ministerio de Infraestructura. Hoy Kerr dio su visto bueno al cargo.

De esta manera, el actual Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “baja un escalón” y pasa a ser Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Los departamentos del Playón Chacarita, incorporados al barrio Fabian Marelli - LA NACION

Consultado por LA NACIÓN, Iván Kerr confirmó la noticia y dijo que “es un gran desafío por delante este cargo y el tema de vivienda en la Argentina, hay que cambiar la cabeza de los funcionarios nacionales y provinciales, generar un cambio cultural para entender que la vivienda no es solo construir casas con recursos del Estado, iguales y en las afueras de las urbes sino que la obra pueda involucrar al sector privado, con proyectos de inclusión dentro de las ciudades y los barrios existentes”. El futuro secretario declaró, además, que su plan es “que vuelva a haber créditos hipotecarios, que haya subsidios a la demanda e incentivos a la construcción”.

Sobre los créditos enfatizó en que “no hay crédito en el mundo que funcione con dos o con tres dígitos de inflación” y que para aplicar esas medidas “hay que pasar la rompiente, arreglar la macroeconomía para ir hacia una política de subsidio a la demanda como existe en otros países, también en otros países los Procrear no los construye el Estado sino los privados. Hay que pasar de un Estado constructor a incentivar a los privados que se involucren en la solución habitacional del país. Vamos a trabajar sobre todos esos instrumentos pero solo funcionan con la macro en orden. Hay que volver a generar mercado, confianza y estabilidad”.

En relación a la ley de alquileres y las declaraciones de Milei sobre su derogación, Kerr opinó que “el tema alquileres hay que sumarlo como solución de política habitacional y será parte de un plan de trabajo que ya comenzamos a presentarle a Federico Sturzenegger con infinidad de proyectos que elaboramos en estos últimos tiempos”.

En su vida personal, para Iván volver a la función pública también es todo un desafío: “A mi mujer le cuesta bastante que haya tomado esta decisión pero me apoya. Trataré de equilibrar más entre el trabajo y la vida familiar porque en mis gestiones anteriores con Ciudad y Nación trabajé 24/7. Ahora no quiero perderme los entrenamientos de los sábados de mi hijo, a alguno tendré que faltar pero procuraré seguir yendo”, dijo.

Quién es Iván Kerr

Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un Máster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral, Kerr fue gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011-2014, y miembro de su Directorio en el 2014-2015. También fue miembro de la Fundación Pensar y diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires en 2013 y 2015.

Durante el gobierno de Macri también se desempeñó como presidente del Pro.cre.ar y fue miembro del Consejo Ejecutivo de ACUMAR de 2016 a 2019.

Hasta el momento en que Javier Milei le propuso nuevamente la secretaría de Vivienda, Iván se desempeñó como coordinador de Plan de Vivienda y Hábitat en la Fundación Pensar, desde 2020; fue síndico titular de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), desde 2022; y consultor independiente del Estudio Sambrizzi, desde 2019.

Iván Kerr, quien nuevamente será Secretario de Vivienda de la Nación, junto a Jorge Macri, actual Jefe de Gobierno porteño LA NACION

Sus 7 opiniones más destacadas en los últimos tiempos

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Kerr fue muy crítico de la política habitacional y de la polémica ley de alquileres, recientemente modificada en octubre pasado. Estas son algunas de sus dichos al respecto:

“La Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 no funcionó. Esa es una verdad de Perogrullo”.

“El intento de modificación de la ley pone en evidencia la enorme distancia entre el actual gobierno y las necesidades de la gente”.

“Inquilinos, propietarios, martilleros y todo el desarrollo inmobiliario están de rehén de la agenda de la jefa del kirchnerismo, un espacio político que hace tiempo perdió la iniciativa y que quedará en el recuerdo como uno de los peores gobiernos de la vuelta de la democracia. Con un presidente que lejos de gobernar para atender los problemas de la gente, como podría ser ocuparse de que la población pueda pagar el alquiler de su vivienda, ha priorizado una agenda progresista fuera de época, que deja a la Argentina en la incertidumbre económica, altísima inflación, sin reservas y con un panorama futuro muy incierto”.

“La caída de la oferta de vivienda en alquiler, no es solo a consecuencia de la mala ley de alquileres; la crisis también obedece a la implementación de los DNU dictados por Alberto Fernández durante la pandemia que prohibieron los desalojos, impusieron congelamiento de los alquileres y prorrogaron automáticamente los plazos de los contratos. Y, a ese escenario se sumaron decisiones fiscales y burocráticas que afectaron directamente el normal funcionamiento del mercado”

“Se vienen utilizando recetas que ya ningún país utiliza: únicamente con recursos del Estado se construyen viviendas sociales en barrios en las afueras de las ciudades que no generan una verdadera integración social”.

“Los globos de ensayo que ponen trabas al sistema, traen aparejado innumerables problemas al normal funcionamiento de los mercados. La Ley de Alquileres es un fiel reflejo de ello”.

“El enorme déficit habitacional estructural que padece nuestro país hace imposible que el mismo pueda solucionarse únicamente construyendo viviendas con recursos públicos. Necesitamos recuperar un mercado de crédito hipotecario robusto y maduro. Los recursos del Estado tienen que servir para subsidiar la tasa o el capital de millones de créditos hipotecarios que vuelvan a permitir a las familias acceder a su primera casa. Ese debe ser el camino. No volvamos a poner parches. Potenciemos las herramientas de crédito que ya existen y que puedan facilitar el acceso a la vivienda de millones de argentinos que necesitan que ese sueño vuelva a ser una realidad en la Argentina”.