Monserrat: El nuevo barrio joven de la ciudad

Próximo a universidades y atractivos turísticos y bien conectado, una de las zonas más buscadas para alquileres temporarios contará próximamente con TRIBA, un nuevo edificio que consolida la evolución del barrio.

“Cuando hace 14 años llegamos a Monserrat para construir nuestro primer edificio en la zona, era un lugar muy poco desarrollado. Hicimos un relevamiento y nos dimos cuenta de que si bien estaba medio olvidado en cualquier momento se iba a despertar. Hoy estamos por empezar nuestro cuarto proyecto por el éxito que tuvieron los anteriores”, cuenta el arquitecto Norberto Robles, uno de los socios de la desarrolladora Metrocuadrado, a poco de empezar la obra de TRIBA, el nuevo emprendimiento que confirma la evolución y la consolidación de un barrio muy bien conectado.

¿Cómo está Monserrat convirtiéndose en un barrio moderno y buscado por un amplio público? Como precursores del desarrollo inmobiliario de la zona, desde Metrocuadrado afirman que confluyeron varios factores para que eso esté ocurriendo. En primer lugar, claro está, señalan su ubicación estratégica como un factor clave, por su cercanía al centro de la ciudad, a un polo siempre atractivo como San Telmo y a la Avenida 9 de Julio. “La ciudad de Buenos Aires le dio mucho impulso al barrio, con buena iluminación, limpieza y el Metrobús, que permitió llevar las líneas de colectivo que pasaban por Salta a la 9 de Julio”, explica Robles.

Toribio Chaval Triba

Un poco por los rápidos accesos y los medios de transporte pero también por la cercanía al centro y la expansión de las universidades, Monserrat se convirtió en un barrio muy atractivo para un público muy diverso, a diferencia de lo que suele ocurrir con otras zonas más residenciales. “Llegamos al barrio por una propuesta particular de una clienta. Pero enseguida vimos que la zona tenía un plus. El público que se acercaba para comprar no era solo familias en busca de una residencia. Había inversores, gente del interior que buscaba un departamento para sus hijos estudiantes, los que necesitaban un buen apto profesional. Y, sobre todo, vimos que era un gran lugar para los alquileres temporarios”, revela Ariel Suárez, también socio de Metrocuadrado.

De hecho, desde la desarrolladora recuerdan que el primer emprendimiento, en Salta 944, fue utilizado mayormente con ese fin. Se trata de un edificio de 10 pisos con cuatro monoambientes en cada uno. Y aún hoy sigue siendo súper redituable para quienes invirtieron en él.

TRIBA, lo nuevo de Monserrat

En pleno proceso de entrega de las unidades de su tercer emprendimiento, Metrocuadrado está por iniciar su cuarto proyecto en el barrio. Se trata de TRIBA, un edificio en la esquina de Chile y Luis Sáenz Peña que eleva la categoría del barrio.

Con excelente conectividad, a pasos de varias universidades (UADE, UCA, UAI, UBA) y próximo a atracciones como San Telmo, museos y teatros, TRIBA contará con unidades flexibles de 1, 2 y 3 ambientes y permitirá tanto un uso profesional como residencial. Entre sus amenities tendrá terraza con piscina, solárium y parrilla, SUM, espacio de coworking, gimnasio, laundry y un lugar para guardado de bicicletas.

“TRIBA es un edificio de 10 pisos en una esquina con mucho frente. Se destaca por su orientación norte, sus buenas vistas y algunas unidades diferenciales con parrillas individuales y terraza propia”, concluye Ariel Suárez. Para más información sobre Triba, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491140450505

