Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en junio 2026

En junio de 2026, el mercado de casas prefabricadas en la Argentina muestra una estructura de precios relativamente estables dentro de un sector que, aun con variaciones mensuales por costos de materiales y logística, mantiene referencias claras para modelos estándar de viviendas.

Para una unidad de dos dormitorios, un baño y cocina integrada o separada —el formato más demandado en el segmento residencial básico— los valores se organizan según tres variables técnicas: el sistema constructivo elegido, el nivel de terminación y los costos asociados al montaje en el terreno. La combinación de estos factores determina el precio final más que el metraje exacto, ya que la mayoría de las empresas trabaja con módulos predefinidos que rondan entre 45 m² y 60 m² para esta configuración.

Las casas prefabricadas pueden ser también una segunda vivienda dentro de un terreno grande Mercado Libre

Tres modelos constructivos y sus precios

Con paneles tipo steel frame

En el caso de las viviendas construidas con panelería tipo steel frame industrializada, que hoy representan el estándar medio del mercado, el precio de referencia en junio de 2026 se ubica entre $11.000.000 y $15.000.000 para la estructura completa, incluyendo paredes exteriores, tabiques internos, aislación térmica y cubierta metálica. Este rango contempla terminaciones básicas: revestimientos interiores en placa de yeso, aberturas de aluminio línea económica y pisos cerámicos estándar. La instalación eléctrica y sanitaria suele estar incluida, pero no siempre incorpora artefactos, por lo que el costo final puede incrementarse entre un 10% y un 20% según la marca y el tipo de equipamiento elegido para baño y cocina.

De madera

Las casas prefabricadas de madera, que continúan siendo una opción en zonas periurbanas y rurales, presentan un costo algo menor, aunque con diferencias marcadas según el tratamiento de la estructura y el tipo de aislación. Para un modelo de dos dormitorios, un baño y cocina, el valor promedio se ubica entre $9.000.000 y $12.000.000. Este tipo de construcción suele requerir mantenimiento periódico y, en algunos casos, un refuerzo adicional en la base o en la cubierta para cumplir con normativas municipales, lo que puede sumar gastos no incluidos en el precio inicial. Aun así, se mantienen como una alternativa competitiva para quienes priorizan rapidez de entrega y menor inversión inicial.

Tetra Pod es una casa prefabricada de madera de 64 m2 que se vende en europa y se exporta al mundo

Con paneles SIP

En el extremo superior del segmento aparecen las viviendas modulares de paneles SIP (Structural Insulated Panels), que ofrecen mejor desempeño térmico y mayor vida útil. En junio de 2026, una unidad de dos dormitorios y un baño construida con este sistema se ubica entre $14.000.000 y $20.000.000, dependiendo del espesor del panel, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. Este rango suele incluir instalaciones completas y, en algunos casos, mobiliario fijo de cocina. La diferencia de precio respecto de otros sistemas se explica por la mayor eficiencia energética y por la reducción de tiempos de obra, ya que el montaje puede completarse en menos de una semana si el terreno está preparado.

A los valores de fábrica se suman los costos de traslado y montaje, que varían según la distancia desde la planta productiva y las condiciones del lote. El transporte puede representar entre un 5% y un 12% del valor total, mientras que la preparación del terreno —platea de hormigón, nivelación y conexiones a servicios— agrega entre $1.000.000a $5.000.000 adicionales, dependiendo de la superficie y del tipo de suelo. En zonas donde no hay red de gas o cloacas, la instalación de soluciones alternativas como biodigestores o termotanques eléctricos de alta eficiencia puede elevar aún más el presupuesto.

En síntesis, el costo real de una casa prefabricada de dos dormitorios, un baño y cocina en Argentina en junio de 2026 se mueve en un rango amplio, que va desde los 9 millones de pesos en opciones de madera con terminaciones básicas hasta los 20 millones en sistemas modulares de mayor desempeño. Pero, para obtener un valor preciso, las empresas requieren datos del lote, ubicación exacta y especificaciones de terminación, ya que estos factores pueden modificar el presupuesto final de manera significativa.