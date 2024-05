Pilará: ¿un barrio súper exclusivo o receptor de las nuevas generaciones?

Escuchar

Una cancha de golf de 18 hoyos diseñada por el mismísimo Jack Nicklaus, cinco canchas de polo y una academia de tenis supervisada por glorias del deporte de la raqueta como Gabriela Sabatini y Julián Ganzábal es solo una parte de la infraestructura deportiva con la que cuenta Pilará, a la que hay que sumarle 7 comunidades ya consolidadas, y más de 600 familias ya instaladas. Nacido hace casi 20 años, este desarrollo inmobiliario que se encuentra a sólo 3 minutos de la Panamericana, a la altura del kilómetro 56,5 del ramal Pilar, y a diferencia de muchos otros barrios cerrados, hoy luce tan actual y moderno como cuando fue creado.

Quienes hoy comercializan lotes en Pilará señalan que el emprendimiento se ha aggiornado a los nuevos hábitos residenciales y que no se trata en absoluto de un lugar accesible solo para algunos pocos. “Así como Pilará es muy conocido por sus características y sus virtudes de altísimo nivel, hay una idea de que cierto público no puede acceder. Y eso no es así, porque en la propuesta de valor que tiene hoy, hay nuevos lanzamientos con lotes financiados a tres años que le abre el juego a las nuevas generaciones”, señala Germán Mieres, director de la sucursal Pilar de Mieres Propiedades.

Y es que una de las tendencias actuales en lo que a barrios cerrados se refiere, es que empiezan a confluir en ellos varias generaciones. Esto se debe principalmente a que, muchos de quienes vivieron sus infancias entre sus callecitas, hoy ya se encuentran en la universidad y con sus primeros trabajos. Y, de la misma manera, quienes fueron pioneros en mudarse a los clásicos countries, hoy son adultos mayores. Así es como abuelos, hijos y nietos hoy eligen vivir cerca en el mismo barrio.

Para los más jóvenes, entonces, un desarrollo como Pilará ofrece nuevas comunidades con facilidades para financiar los lotes y terrenos de menos metraje. “En cuanto a lo comercial, Pilará entiende que hoy el lote pueda tener menor mercado que lo terminado. Por eso, la propuesta de los dos barrios que se están terminando para entrega este año ofrecen financiación de los lotes a tres años, para que la gente pueda comprar ahora, empezar a construir a mitad de año y que pueda soportar ese costo”, detalla Germán Mieres. Estas ventajas son únicas en el mercado inmobiliario de Zona Norte. En Tilbury, por ejemplo, se puede construir y disfrutar de la vivienda pagando las cuotas a tasa 0%.

De la misma manera, Pilará cuenta con emprendimientos multifamiliares como Residence, Terrazas al Golf, La Diligencia o los TownHouses, que muchas sirven para quienes quieren traer a sus familiares o incluso para gente que quiere ir los fines de semana y disfrutar de los amenities, pero sin estar en una casa.

Un barrio que madura

Así como hay barrios privados que con el tiempo van envejeciendo, en Pilará, aseguran los especialistas, se trata más de una madurez. Y es que tanto sus construcciones (más racionalistas, sin tanto ladrillo a la vista) como su propuesta de valor sigue siendo moderna. “Si vos mirás la geografía de Pilará, vas a ver que la gran mayoría de las casas son modernas. Por ahí están hechas hace 15 años, pero siguen siendo modernas. Lo mismo que el diseño general del barrio: cuando nació Pilará, había que explicar qué era. Pero hoy tiene mucho valor”, cuenta Mieres.

Una de las claves para que seguir siendo moderno es que se siguen lanzando barrios y comunidades, que permiten la entrada de nuevos modelos constructivos. También lo es toda la infraestructura deportiva y el centro comercial, además de que las comunidades están muy bien sectorizadas y aprovechan al máximo el marco natural y paisajístico, diseñado por el Estudio Thays.

Pilar crece

Pilará le dio, por su parte, un impulso muy grande a la zona. Si bien Pilar había crecido mucho durante la década del 90, a partir de la proliferación de barrios cerrados pero con casas de fin de semana, su llegada levantó la vara en lo que a emprendimientos residenciales se refiere. El éxito de Pilará trajo comercios, colegios y muchos otros desarrollos a su alrededor.

Un ejemplo de ello es que en los últimos tres años se han lanzado seis barrios cerrados en los alrededores de Pilará, aunque naturalmente sin la categoría de quien traccionara fuertemente el crecimiento de la zona. Próximamente, además, habrá dos colegios nuevos internacionales que vendrán a ampliar la propuesta educativa, el St. Catherine’s Moorlands School y el Holly Cross.

“Desde hace dos años que somos una de las inmobiliarias oficiales de Pilará y eso nos gusta mucho, nos entusiasma. Parte de nuestro equipo, incluso, vive acá y nos encanta atender a la gente que viene acá”, concluye Mieres.

