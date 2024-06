Por qué Jim Carrey no puede vender su mansión en Los Ángeles y bajó tres veces su precio

Escuchar

El actor y comediante Jim Carrey no puede vender su casa ubicada en el barrio Brentwood, California, que tenía un precio inicial de US$28.9 millones en el 2023, por lo que debió reducir el precio tres veces, y llegó a publicarla por US$21.9 millones, de acuerdo al medio estadounidense Daily Mail.

Se trata de una casa significativa para el comediante. La compró en 1994 a US$3,8 millones, de acuerdo con FOX news. El actor describió su propiedad como un lugar de inspiración durante más de 30 años. No obstante, su deseo de venderla proviene de la decisión de tomar nuevos caminos.

“Por tres décadas ha sido un santuario para mí, pero no paso mucho tiempo allí ahora y quiero que alguien más disfrute de ella como yo lo he hecho”, comentó el actor al New York Post.

Carrey está retirado por el momento del cine. El actor de 62 años se dedica actualmente a la pintura y a una vida espiritual: “Realmente me gusta mi vida tranquila, y amo poner pintura en el lienzo, y amo mi vida espiritual, y siento que – y esto es algo que tal vez nunca oigas decir a otro famoso nunca – tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, mencionó en una entrevista con Access Hollywood en el 2022.

¿Cómo es la casa de Jim Carrey por dentro?

La casa incluye puertas de vidrios que dan a un patio con árboles; una amplia cocina moderna con una isla central; un piano de cola; cinco cuartos; seis baños; tres medios baños; una cancha de tenis; sauna; una piscina con cascada; bar; chimeneas; jardín con cosechas que Carrey plantó y una plataforma para meditar. Asimismo, cuenta con gimnasio, oficina, balcón, y un cine de estilo “Art Decó”.

Robb Report

Linda Donado Rudas

EL TIEMPO (GDA)