Una joven se mudó de país y amuebló su casa sin pagar nada

Cuando se toma la decisión de mudarse a un país como Estados Unidos es necesario ver el panorama completo. Muchos consideran que el mayor reto es simplemente llegar y conseguir un empleo, pero no se ponen a pensar en los detalles que incluyen dónde vivir y cómo hacerse de todo lo necesario. Por ello, sorprendió el consejo de una joven que, aseguró, amuebló su casa gratis.

En redes sociales pueden encontrarse múltiples consejos de latinos que iniciaron una nueva vida en Estados Unidos. Desde cómo ahorrar dinero hasta dónde encontrar comida típica de su nacionalidad. Pero en esta ocasión una mujer dio un consejo para hacerse de muebles y otros artículos sin poner un dólar.

Desde su cuenta, @valeinusa, una colombiana compartió en TikTok cómo es que ella y su familia pudieron amueblar su casa gratis en Estados Unidos gracias a una práctica que se conoce como stooping.

Según dijo, de acuerdo a la zona en la que se viva, se pueden encontrar páginas de Instagram para conocer artículos que la gente regala, cuentas en donde usualmente se publican objetos como muebles, televisores, bicicletas y demás productos que quienes ya no los utilizan quieren deshacerse de ellos, sin generar una venta.

La mujer aseguró que muchos de los artículos que consiguió están nuevos @valentinaevangeliza/TikTok

Pero, no es la única opción. Señaló también que el día en que se recicla, los estadounidenses dejan afuera de sus casas todo tipo de artículos que cualquiera puede llevarse gratis. “Vas a caminar por las calles y vas a encontrar de todo gratis afuera de las casas”, aseguró.

Su video llamó la atención. Tiene diversos comentarios, muchos de los cuales le agradecen el truco. Sin embargo, varios le hicieron notar que las opciones que brinda no están disponibles en todas las ciudades.

En el caso particular de la colombiana se puede ver que vive en Nueva Jersey, incluso, deja ver cuál es la página de Instagram a la que se puede recurrir. No obstante, en los comentarios le aseguraron que en zonas como Dallas, San Francisco o Miami esto no sucede.

Así que la recomendación es verificar si, ya sea el día de reciclaje o las cuentas de stooping, están disponibles en el área.

Esto fue lo que consiguió gratis en Estados Unidos para equipar su casa

En el mismo video la joven detalló exactamente cuáles fueron los artículos que ella y su familia consiguieron de manera gratuita, dejando impactados a muchos. Empezó por mostrar dos bicicletas en perfecto estado que, dijo, el verano pasado encontraron tiradas en la calle.

Otro artículo que enseñó fue un carrito para hacer la lavandería, algunas pesas para hacer ejercicio, un mueble que se coloca encima del inodoro para colocar distintos productos.

Pero, entre los artículos que más llamaron la atención, estuvieron un par de televisiones, una silla para jugar videojuegos, una freidora de aire y hasta una patineta eléctrica que en el mercado se vende por US$800 y solo requería un cambio de llantas.

También mostró algunos percheros y muebles, como mesitas y cajoneras que únicamente necesitaron algo de mantenimiento, como pintura o cambiarle las manijas. Finalizó diciendo que también consiguieron ropa, zapatos, ollas y mucho más.

Ariadna Cruz

EL TIEMPO (GDA)