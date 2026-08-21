Por qué el m² en el GBA norte puede ser mejor inversión que en CABA, según expertos

En un mercado inmobiliario que suele cambiar y reacomodarse de acuerdo con la dinámica política y económica del país, algunas tendencias suelen tener más fuerza y, por ello, se sostienen en el tiempo con mayor independencia de las vicisitudes coyunturales. Una de ellas es que, más allá de los precios, las inversiones en la zona norte pueden ser más rentables que en la ciudad de Buenos Aires.

“La clave no está necesariamente en que el m² de GBA norte sea mucho más barato que el de CABA, sino en la relación entre precio de entrada, demanda y potencial de valorización”, explica Alan Flexer, gerente de la División Residencial de Narvaez Inmobiliaria. Según su análisis, en determinados barrios del corredor norte es posible acceder a propiedades con valores competitivos y, al mismo tiempo, obtener una rentabilidad por alquiler superior a la que hoy ofrece la Ciudad. A esto se suma una demanda sostenida de familias y jóvenes que buscan más metros, espacios verdes, cochera, amenities y una mejor calidad de vida sin alejarse demasiado del ámbito urbano.

El corredor norte está captando un interés creciente PATRICIO PIDAL/AFV

Santiago Mieres, director de Mieres Propiedades, coincide en que el corredor norte está captando un interés creciente y lo atribuye a diferencias estructurales entre ambos mercados. “Creo que estamos comparando dos corredores muy distintos. El corredor CABA tiene mucha más competencia de lo que tiene el corredor norte”, señala. Para él, la inversión se ve favorecida por un tipo de producto que combina urbanidad con un entorno más abierto, con verde y cercanía al río, algo que hoy es especialmente valorado por la demanda joven y personas de mediana edad. “Es un urbano no tan aglomerado como puede ser en CABA. La gente antepone el entorno verde, las áreas de esparcimiento y la cercanía con el río sin dejar de tener la cercanía con lo urbano”, agrega.

Flexer suma otro elemento: la etapa de desarrollo de los distintos mercados dentro de GBA norte. “GBA norte ofrece mercados en distintas etapas de consolidación. Esto genera oportunidades que en CABA, donde muchos barrios ya tienen valores más maduros, pueden ser más difíciles de encontrar”, afirma. Mieres complementa esta idea al señalar que los emprendimientos más demandados —tanto edificios como proyectos de housing— suelen ubicarse en áreas cercanas a los centros urbanos pero no dentro de ellos, lo que potencia la valorización porque responden a una demanda que busca espacio y entorno natural sin perder conectividad.

Ambos expertos coinciden en que la menor competencia en zona norte también juega a favor del inversor. Mientras CABA concentra una gran cantidad de proyectos y desarrollos que compiten entre sí, el corredor norte mantiene una oferta más acotada, lo que permite que los productos bien ubicados y con atributos diferenciales se destaquen con mayor facilidad. “En zona norte la competencia es mucho menor y encuentra atractivos importantes para quienes buscan espacios verdes, amenities y cercanía al río”, resume Mieres.

CABA concentra una gran cantidad de proyectos y desarrollos que compiten entre sí Ricardo Pristupluk

De todos modos, Flexer advierte que no se trata de una regla universal. “No significa que cualquier propiedad en zona norte sea mejor inversión que una de CABA. La ubicación, la conectividad, el producto y el precio de compra siguen siendo determinantes”, aclara. La oportunidad, sostiene, está en identificar aquellos mercados donde todavía existe margen de crecimiento y donde la relación entre lo que se paga y lo que el inmueble puede generar resulta verdaderamente atractiva.

En definitiva, los expertos coinciden en que el corredor norte ofrece hoy una combinación de demanda activa, productos con atributos valorados y mercados en evolución que, en ciertos casos, pueden traducirse en una mejor ecuación de inversión que en la Ciudad.