Los expertos en psicología coinciden: si te incomoda ver objetos desordenados en casa, es tu cerebro intentando reducir la fatiga mental

Durante años, el desorden fue asociado con la pereza o la falta de disciplina, pero hoy se sabe que quienes viven en estos espacios pueden tener angustia emocional y agotar su energía. Si bien hay hombres o mujeres que pueden adaptarse a estar en espacios caóticos, hay algunos que sienten un fuerte impacto en su bienestar emocional e incomodidad al ver los almohadones del sofá mal puestos, los juguetes de los niños en cualquier lugar o la cocina con los platos y ollas en el escurridor y no guardados correctamente.

Teniendo en cuenta que el hogar debe ser un refugio de tranquilidad y no la peor pesadilla o motivo de frustración, la psicología se encargó de analizar qué pasa en las personas cuando están en ambientes revueltos o desarreglados y los expertos coinciden en que el rechazo a ver objetos dispersos no tiene que ver con el perfeccionismo, sino que es una señal del cerebro intentando reducir la fatiga mental. En este sentido, la incomodidad ante los objetos dispersos puede ser una señal de que el cerebro necesita menos estímulos y más recuperación.

Hoy se sabe que quienes viven en espacios desordenados pueden tener angustia emocional Foto rea

¿Qué dice la psicología de las personas que se incomodan al ver objetos dispersos en la casa?

La incomodidad ante los objetos dispersos no siempre nace del perfeccionismo, sino de un intento del cerebro por reducir la fatiga mental y el exceso de estímulos visuales. Ver el espacio desordenado obliga a la mente a procesar información extra de manera constante, lo que genera agobio y dificulta la relajación en el hogar.

Investigadores de la Universidad de Princeton han demostrado que los entornos con muchos estímulos visuales que compiten por la atención reducen la capacidad de concentración y elevan los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. El desorden exige atención constante, incluso cuando nadie lo mira. Ver el espacio desordenado obliga a la mente a procesar información extra de manera constante.

Los entornos con muchos estímulos visuales que compiten por la atención, reducen la capacidad de concentración y elevan los niveles de cortisol Freepik

Los expertos coinciden en que hay factores psicológicos y cognitivos detrás de esta incomodidad: