Suba de costos: guardar dólares para construir una casa deja de ser negocio

El deseo de construir la casa propia que despertó la pandemia a partir de la necesidad de conectar con el verde permanece latente desde comienzos de año y se mantiene en pie, a pesar de la inflación y del aumento de los precios de los insumos para la construcción. En números, en los últimos siete meses el costo de construcción de una casa country aumentó 55% en dólar billete según el relevamiento que realiza todos los meses Reporte Inmobiliario. El mismo estudio determinó que para hacer una casa tipo country de 305 metros cuadrados se necesitan $55 millones de pesos; aproximadamente US$381.000 medidos por la cotización del mercado marginal de divisas (blue). Igual, los presupuestos están lejos de los costos de noviembre de 2017 cuando para realizar la misma vivienda se necesitaban US$578.000, es decir US$197.000 más.

“De todas formas, esta ventana de oportunidad que viene atrayendo mucha demanda en el mercado se está licuando más rápido de lo previsto debido a un dólar planchado y en algunos periodos hasta en caída, y por otro lado materiales y mano de obra que aumentan mes a mes”, comenta José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

El mismo informe detalla que si el calculo es por metro, el costo de construir una vivienda sobre lote propio se acercó a los $174.000 por metro cuadrado sobre finales de febrero de 2021 con fuertes incrementos a partir de septiembre del año pasado medidos en pesos. “Todo indicaría que con el transcurrir de los meses se vaya licuando aún más la oportunidad que observaban los ahorristas de dólares billete. De persistir la aceleración de precios y la relativa estabilidad del tipo de cambio en poco tiempo estaríamos nuevamente en valores máximos para construir un metro cuadrado como se pudieron ver allá por 2016 y 2017 cuando se alcanzó los US$1830/m2. Hoy el costo en dólar billete es de US$1221”, compara Rozados.

El incremento que refleja el relevamiento no sorprende. De hecho, hace pocos días, el Gobierno Nacional se reunió con representantes de sindicatos, cámaras y empresas de la construcción en el marco del acuerdo de precios y salarios, con quienes acordó avanzar en un mecanismo de coordinación y monitoreo de los valores de los materiales, que en algunos casos se detectaron aumentos desmedidos. Sin ir más lejos, fue el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien dijo ante declaraciones radiales que hay aumentos de precios que “no tienen mucha justificación”. “Estamos a favor de que las empresas ganen plata pero no de que haya vivos que terminen perjudicando a otro sector, que no sea un sálvese quien pueda sino que ganemos todos”, sintetizó.