Venden dos terrenos al lado de donde Costantini proyecta tres torres en lo que será el skyline más moderno de Buenos Aires

Hay una zona de la ciudad de Buenos Aires de la que se habla poco pero promete mucho. Hay un nuevo skyline de cara al río que será uno de los centros de negocios más aspiracionales de la Ciudad.

Con espacios desocupados, vías ferroviarias y estacionamientos privados, Catalinas Norte 2 había sido dispuesto para su enajenación por parte de la AABE luego de que la Legislatura porteña, en diciembre de 2016, aprobara su rezonificación.

Se trata de las tierras que forman parte del predio ferroviario que se extiende entre las avenidas Madero, Antártida Argentina y las calles Cecilia Grierson y San Martín.

Así se ve cómo quedara el nuevo skiline porteño

Un sector de casi 90.000 metros cuadrados que va desde Retiro a Puerto Madero, con exclusivas vistas sobre el río, a pasos de la Terminal de Retiro y a pocos metros de Catalinas, uno de los polos de oficinas que defiende los valores de alquileres más altos del mercado. Un lugar que combatió los embates de la pandemia.

Los terrenos se subastaron entre 2017 y 2018, con los que se recaudaron US$350 millones que se destinaron a la construcción del Paseo del Bajo, la autopista subterránea que une la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata con la Illia.

Frente a Puerto Madero

Son siete parcelas que siguen la misma linealidad de Catalinas antes de cruzar el dique sobre la avenida Madero, terrenos en los que durante años funcionaban playas de estacionamiento.

Las dos primeras son las que están más cerca de la estación Retiro; las tres, cuatro y cinco pertenecen a Eduardo Costantini, quien ultima los detalles de un proyecto que contempla tres torres de oficinas con basamento comercial, con propuestas de entretenimiento, gastronomía y arte. La sexta parcela es donde el Banco Macro proyecta un edificio de usos mixtos diseñado por Norman Foster y la última -más cercana a la avenida Córdoba- es el terreno en el que Techint proyecta su edificio corporativo.

La construcción del Paseo del Bajo fue clave en la integración de la ciudad con el río Silvana Colombo - LA NACION

“Quedan muy pocos terrenos en la Ciudad con estas características; por eso creemos que se consolidará en los próximos cinco años”, analiza Domingo Speranza, director de la compañía de servicios inmobiliarios Newmark.

El empresario conoce a la perfección este mercado. De hecho, junto a RED, su empresa vende las dos primeras parcelas -las que están más cerca de Retiro- de esta microzona que redefinirá el sector de Retiro con una expectativa de valor de US$50 millones. “Son dos parcelas únicas, frente al Río de la Plata, con acceso directo vehicular y todo tipo de transporte público en donde se permite la construcción de dos torres con plantas de 1400 metros cuadrados y 62 metros de altura, es decir 21 pisos de viviendas y 17 de oficinas”, detalla Speranza.

El proyecto de Eduardo Costantini en Catalinas

A pocos metros de esas tierras, Costantini avanza en su proyecto. “El predio lo compramos en 2017, luego hubo un tema regulatorio que lo frenó -para mí, arbitrario- y que se solucionó el año pasado”, afirmó en la charla que mantuvo en la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda (BATEV).

Y reconoció que hay una dinámica en cuanto a la demanda de oficinas favorable. “Estamos viendo edificios de muy buena calidad en la zona que tiene cero de vacancia Por eso vemos la posibilidad de hacer un desarrollo”, agregó el empresario que tiene 92.000 metros propios para construir en un emprendimiento que puede ser de usos mixtos: viviendas y oficinas.

El plan de Costantini es arrancar con un edificio de 30.000 metros y, si la demanda acompaña, construir el segundo y el tercero.

No hay dudas de que Catalinas Norte 2 inyectará metros cuadrados corporativos premium a un submercado que mantiene una vacancia de un dígito con los precios de alquiler más altos del segmento corporativo.

Proyecto pionero

Uno de los proyectos pioneros en esa zona fue Distrito Quartier. Con la base arquitectónica del antiguo Hospital Ferroviario, una estructura de 1952 sobre un terreno de 7800 m², ubicado entre las calles Castillo, Mayor Luisoni y Comodoro Zanni, el emprendimiento impulsó la reconversión del antepuerto de la ciudad de Buenos Aires, lindera a la zona de Retiro, durante años relegada entre edificios públicos.

Vista aérea del proyecto en el que se desembolsaron US$215 millones Gentileza

Emplazado sobre el nuevo Paseo del Bajo y como una antesala de Puerto Madero, el proyecto mixto con residencias, oficinas y un hotel -en el que se desembolsaron US$215 millones- se conecta directamente con la Autopista Illia, la Costanera Norte, la Estación Retiro y la Plaza San Martín.

La apuesta de la marca creada por la desarrolladora Argencons tiene tres edificios de usos múltiples conectados entre sí por un paseo gastronómico-comercial abierto al público, con una mixtura de propuestas que incluye cuatro restaurantes con gastronomía de autor, café de especialidad, tiendas de decoración, concesionarios de autos y un hotel Meliá con casi 100 habitaciones.

“Está funcionando con un nivel de ocupación muy alto por su cercanía a Aeroparque”, relata Carlos Spina, socio de la desarrolladora, quien además destaca que en la zona ya funcionan 15 paradas de líneas de colectivos, incluido el I-bus en la puerta del edificio de oficinas del emprendimiento. “Era una zona relegada que se integró a la ciudad reciclando antiguos edificios. Es como el país que no miramos. Lo teníamos a la vista y no lo considerábamos”, agrega el ejecutivo.

Los lofts y studios del emprendimiento de Argencons

“El 55% del edificio de oficinas de Distrito Quartier, con 35.000 metros rentables, está ocupado con empresas como Allaria y empresas del Grupo Sancor como Banco del Sol”, comenta Spina; además, se vendió un piso a una de las principales empresas de shipping del mundo. Como frutilla de la torta también se adueñaría del cartel del edificio.

Con estos datos, Catalinas Norte 2 no solo será uno de los centros de negocios más dinámicos de la ciudad sino que configurará un nuevo frente al rio con usos mixtos, de gran accesibilidad. “Se está preparando para las modalidades del trabajo y la vida de las próximas décadas”, concluye Speranza.