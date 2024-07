Zona de Debate: el ciclo que reúne a los expertos del mercado inmobiliario

Escuchar

Dónde están las mejores oportunidades del mercado, qué pasará con los valores de los inmuebles o cómo está impactando la renovada oferta de créditos hipotecarios son algunas de las preguntas cotidianas que todos se hacen en el mundo del Real Estate. Responderlas, obviamente, no es sencillo. Por eso, Zona de Debate, el ciclo de encuentros generado por Zonaprop, se ha convertido en el espacio ideal para abordar estas y otras cuestiones del sector.

Emitido en forma de episodios por el canal de YouTube de Zonaprop, Zona de Debate es moderado por el periodista especializado Juan Fernández Mugica. “En un mercado tan dinámico como el inmobiliario, la existencia de un espacio como Zona de Debate es crucial ya que permite a los profesionales del sector y al público en general estar al tanto de los cambios y adaptarse a las nuevas realidades. Además, fomenta un intercambio de ideas que puede conducir a soluciones innovadoras y prácticas para los desafíos que enfrenta el mercado”, asegura el conductor.

En el último episodio participaron Ignacio Irujo (Irujo Bienes Raíces), Diego Migliorisi (Migliorisi Propiedades), Fabián Achával (Achával Propiedades) y el economista, experto en mercado inmobiliario, Federico González Rouco (Empiria), donde trazaron un balance del año en curso y se analizaron las perspectivas para el segundo semestre.

En el contexto de la vuelta de los créditos hipotecarios, en comparación con los créditos UVA que fueron lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri, y que reactivó el mercado notablemente durante 2018, Federico González Rouco expone que si bien el contexto económico es distinto al de hace seis años, las tasas son iguales. El especialista sostiene que “por un lado, no va a estar la pata pública y por otro lado, el Banco Nación no va a capturar una porción tan alta de la cartera total porque el crédito que ofrece no es mucho más atractivo que el resto”.

Ignacio Irujo (Irujo Propiedades), Fabián Achával (Achával Propiedades), Federico González Rouco (Empiria) y Diego Migliorisi (Migliorisi Propiedades) analizan el mercado inmobiliario en Zona de Debate.

Por su parte, Fabián Achával aclara que “se trata de una buena oportunidad para los interesados que contaron con la posibilidad de que sus sueldos vayan a la par de la inflación; mientras que aquellos que vieron una pérdida en sus salarios deberían esperar a que la economía se nivele”.

Este contexto tendrá sus efectos en los precios. Ignacio Irujo asegura que hay una tendencia en alza pero que no necesariamente tiene que ver con los créditos UVA, sino con el aumento en el costo de construcción, que impacta directamente en los inmuebles a estrenar. “Es cuestión de tiempo y equilibrar aún más la oferta y la demanda”, considera el especialista.

A su vez, Diego Migliorisi asegura que en la actualidad todavía quedan oportunidades en el mercado y concluye: “Tenemos un retorno de inversores de la demanda retraída, los nuevos créditos hipotecarios y una posible Ley de Blanqueo que va a afectar significativamente al sector. Tenemos un futuro muy próspero”.

Fabián Achával, de Achaval Propiedades: "Hay buenas oportunidades para quienes sus sueldos fueron a la par de la inflación".

Cada encuentro de Zona de Debate, organizado por el portal de venta de espacios clasificados de Real Estate en Argentina, está cuidadosamente estructurado para abordar un tema específico. “Los temas los seleccionamos en base a la actualidad y a la relevancia para el mercado inmobiliario, garantizando que las discusiones sean de valor para los participantes y usuarios. Invitamos a expertos en diferentes áreas, como economistas, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y agentes de bienes raíces, quienes nos comparten sus análisis y predicciones”, cuenta Julieta Vilá, directora global de Marketing del Grupo QuintoAndar.

El objetivo del ciclo es brindar un espacio de discusión para los temas cruciales del sector, como las fluctuaciones en los precios de las propiedades o las políticas gubernamentales que impactan en el sector, además de tendencias emergentes como las nuevas preferencias de los compradores y las innovaciones tecnológicas que están transformando la manera en que se compran y venden inmuebles.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION