Bad Bunny en Argentina: cómo es el restaurante que cocina todo sin gas donde cenó el cantante y cuál fue el menú

Bad Bunny llegó a Buenos Aires el martes a las 4.45, en el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, y se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate. En esa previa, anoche, cerca de las 20.30, se sentó a comer en NESS, en Núñez, en una cena de bajo perfil pero imposible de disimular en la vereda: afuera se acumuló expectativa y hubo un operativo de seguridad marcado.

El posteo que subió el restaurante Ness tras la visita de Bad Bunny

Según pudo saber LA NACION, el cantante de “Baile inolvidable” llegó con lentes, gorra, capucha y un pañuelo que le cubría la cara y se mostró relajado, amable y con humor, charlando y haciendo chistes con el equipo.

Ya adentro, el clima fue otro. Se mostró relajado, amable y con humor, y se quedó charlando con el equipo, entre chistes y comentarios cómplices, mientras la cocina avanzaba con su ritmo de brasas.

En NESS la idea se resume en una decisión técnica que también es estética: en planta baja no hay gas y la cocina funciona únicamente a leña, con parrilla, plancha y horno de barro como protagonistas Gentileza

La noche incluyó una mini cata de vinos argentinos por regiones, con etiquetas de Jujuy, Patagonia, San Juan, Mendoza y Salta: Sauvignon Blanc Trópico Sur (El Bayeh), Chardonnay Mainqué (Chacra), Criolla Chica La Totora (Cara Sur), Malbec Aluvional (Zuccardi) y Malbec Finca Las Carreras (Paco Puga). Al cierre, se llevaron una botella de Mainqué y otra de Finca Las Carreras.

En la mesa aparecieron varios de los platos que definen el tono de la casa: pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp, arroz con queso Lincoln y brócoli. El final fue dulce y contundente: el flan de halva gustó tanto que pidió dos porciones más para llevar al hotel.

Los platos de NESS se terminan y se emplatan en grandes mesones dentro del salón, junto al fuego y frente a los comensales, en un espacio sin divisiones entre cocina y sala Gentileza

Una cocina sin gas, todo a la vista y una experiencia pensada para compartir

Leo Lanussol, chef y dueño de NESS Gentileza

NESS es el proyecto de fuegos de Leo Lanussol, en sociedad con Esteban Cigliutti, montado en una ex sodería de techos altos, en una esquina tranquila del barrio. La idea se resume en una decisión técnica que también es estética: en planta baja no hay gas y la cocina funciona únicamente a leña, con parrilla, plancha y horno de barro como protagonistas. Los platos se terminan y se emplatan en grandes mesones dentro del salón, junto al fuego y frente a los comensales, en un espacio sin divisiones entre cocina y sala.

La propuesta se apoya en el producto y en una carta que cambia según la temporada. Muchos ítems salen en porciones enteras o medias, con un guiño deliberado a compartir y a armar la mesa como un recorrido, más que como una secuencia rígida de pasos.

Bar de vinos sin reservas, DJs y un “segundo piso” para eventos privados

Antes del comedor, el primer impacto es el bar de vinos, que funciona sin reserva, con carta propia y un clima más distendido; los fines de semana suele sumar DJs en vivo.

NESS fue destacado recientemente en el puesto 64 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 Gentileza

El restaurante, en cambio, trabaja exclusivamente con reserva desde la noche. Arriba, una cocina de producción sostiene el ritmo del día y también se usa para eventos privados de hasta 20 personas, con menú exclusivo.

El reconocimiento llegó rápido: NESS fue destacado recientemente en el puesto 64 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

Dónde queda y en qué horarios abre NESS

NESS queda en Grecia 3691 (Núñez, CABA). Abre de martes a sábados: al mediodía, de 12 a 14.30; el bar (sin reserva) funciona desde las 18; y el restaurante (con reserva) desde las 19. Para ir sin reserva, recomiendan hacerlo a partir de las 21.30.