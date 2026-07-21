Cómo es el parque inflable de Costanera, hasta cuándo se puede ir y cuánto salen las entradas

La propuesta permanece abierta hasta el 2 de agosto en un predio cubierto y calefaccionado; ofrece turnos de una hora y media con acceso a todos los juegos
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Boom Play BA, el parque inflable pensado para niños y adultos, funciona durante las vacaciones de invierno en el pabellón 6 de BA Ferial, dentro del predio de la ex Costa Salguero. Permanecerá abierto hasta el 2 de agosto, con cinco turnos diarios de una hora y media.
La entrada cuesta $25.000 y deben abonarla todas las personas que quieran participar de los juegos, tanto niños desde los dos años como adultos. Quienes únicamente acompañen pueden ingresar sin cargo, con un máximo de dos adultos por niño. También hay 2x1 en entradas con Club La Nación.
Cómo es Boom Play BA
La propuesta ocupa un espacio cubierto y calefaccionado de 4500 metros cuadrados, donde grandes estructuras inflables multicolores se distribuyen a lo largo del pabellón.
El recorrido incluye toboganes de gran altura, paredes para trepar, circuitos con obstáculos, arcos y canchas inflables con pelotas, además de un toro mecánico y figuras gigantes. Los pases permiten acceder a los juegos durante la totalidad del turno.
Algunas atracciones proponen subir por rampas y deslizarse desde varios metros de altura, mientras que otras combinan túneles, columnas, redes y obstáculos blandos. También hay sectores vinculados con el fútbol y espacios de menor tamaño para recorrer dentro del gran salón.
Cuándo y dónde es Boom Play BA
Permanecerá abierto hasta el domingo 2 de agosto y los turnos de de una hora y media disponibles son:
- 11.00
- 13.00
- 15.00
- 17.00
- 19.00
¿Dónde? Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, pabellón 6 de BA Ferial, ex Costa Salguero, Palermo.
Precios y condiciones de ingreso
El pase cuesta $25.000 por persona y habilita el acceso a los juegos durante el turno seleccionado. Hay 2x1 con Club La Nación.
Deben pagar entrada:
- Los niños desde los dos años que ingresen a jugar.
- Los adolescentes y adultos que quieran utilizar las atracciones.
Los adultos que solo acompañen ingresan sin cargo, con un límite de hasta dos acompañantes por cada niño.
Cómo comprar entradas
Las entradas se venden mediante la ticketera oficial Mundo Ticket:
- Ingresar a la página oficial de Boom Play BA en Mundo Ticket.
- Elegir el turno disponible.
- Indicar la cantidad de pases para las personas que participarán de los juegos.
- Completar los datos solicitados por la plataforma y finalizar la compra.
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