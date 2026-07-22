Cuándo es la fiesta de coctelería de autor y música electrónica, cuánto salen las entradas y qué bares participan

La Cocktail Fest: invierno en Buenos Aires se realizará el viernes 24 de julio, de 19 a 00, en los domos del Parque de Innovación. La propuesta reunirá siete barras porteñas y tres DJ sets en vivo. Cada uno de los bares participantes presentará un cóctel creado especialmente para la ocasión e inspirado en Buenos Aires, ya sea en la identidad general de la ciudad o en alguno de sus barrios.

Será la segunda edición de la fiesta, luego de una primera experiencia realizada en mayo, y será exclusivamente para mayores de 18 años. La edición de invierno, también organizada por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco), funcionará como antesala de la Buenos Aires Cocktail Week, el encuentro dedicado a la coctelería local que se desarrollará durante septiembre.

Cuándo y dónde es la Cocktail Fest

La fiesta tendrá lugar el viernes 24 de julio de 2026, desde las 19 hasta la medianoche, en el Parque de Innovación Gentileza

La fiesta tendrá lugar el viernes 24 de julio de 2026 , desde las 19 hasta la medianoche , en el Parque de Innovación.

, desde las , en el Parque de Innovación. ¿Dónde? Av. Guillermo Udaondo 1003, CABA.

El ingreso del público estará permitido hasta las 21. La ticketera oficial también informa que los cupos son limitados y que el evento es únicamente para personas mayores de 18 años.

Los siete bares que participan

La Cocktail Fest contará con barras de siete establecimientos de la ciudad:

Brukbar

Back Room

Rey de Copas

Baru

Andante

Puerta Uno

Quebracho

Cada espacio tendrá un cóctel propio concebido para el encuentro, con Buenos Aires y sus barrios como punto de partida.

Qué DJ tocarán en vivo

La música electrónica ocupará el domo principal y acompañará el funcionamiento de las barras durante toda la experiencia Gentileza

La programación musical estará a cargo de tres DJ, que se presentarán en vivo hasta la medianoche:

La música electrónica ocupará el domo principal y acompañará el funcionamiento de las barras durante toda la experiencia.

La propuesta parte de un vínculo entre la coctelería de autor y la programación musical: el sonido, los sabores y el ambiente estarán pensados como componentes de una misma experiencia sensorial. En ese marco, se integrarán los DJ sets con los tragos creados especialmente para la fecha.

Cuánto salen las entradas

Entradas: $30.000 e incluye un cóctel.

Cómo comprar entradas

Las entradas se venden mediante la plataforma oficial Passline:

Ingresar a la página oficial de Cocktail Fest.

Seleccionar la categoría “Acceso con 1 Cocktail” .

. Elegir la cantidad de tickets.

Continuar con los pasos indicados por la plataforma para completar la operación.

Qué conviene saber antes de ir