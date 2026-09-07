Cuánto y dónde es el concurso por el mejor salame en la Fiesta Nacional del Salame Quintero con shows de Los Palmeras y Antonio Ríos

La 51° edición del festival se realizará del 11 al 13 de septiembre en Mercedes, con productores, gastronomía, patios temáticos, música en vivo y la tradicional premiación
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Mercedes se prepara para celebrar la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en el Parque Municipal Independencia. Durante tres jornadas habrá productores, gastronomía, artesanos, actividades para chicos y shows en vivo, con Antonio Ríos, Los Palmeras y Los Fronterizos como figuras principales.
Uno de los momentos centrales llegará el domingo con la premiación oficial del Salame Quintero, prevista para las 17.00. La competencia entre productores forma parte de la historia de la celebración desde su primera edición y tiene como protagonista al producto que se convirtió en uno de los emblemas gastronómicos de Mercedes.
La propuesta se completa con patio gastronómico, patio cervecero, foodtrucks, patio de artesanos, patio de productores, patio matero y juegos para chicos. El viernes tendrá entrada gratuita, mientras que para el sábado y domingo habrá entradas anticipadas y venta en puerta.
Una fiesta alrededor del salame quintero
La historia del salame quintero está vinculada con los inmigrantes italianos que comenzaron a instalarse en Mercedes desde mediados del siglo XIX, especialmente en las quintas de los alrededores de la ciudad. Junto con sus actividades productivas llevaron sus costumbres alimentarias y la elaboración familiar de chacinados.
Según la Municipalidad de Mercedes, el salame quintero se elabora tradicionalmente con 80% de carne de cerdo y 20% de carne vacuna, tocino cortado a cuchillo, pimienta en grano y otros ingredientes que cambian de acuerdo con la receta de cada productor.
La idea de organizar una fiesta dedicada al producto surgió en 1969, durante una reunión en el almacén de Berterreix, ubicado en las calles 29 y 42. La primera edición se concretó en 1975 y tuvo entre sus atractivos al Concurso del Salame.
Históricamente, la competencia reúne a productores locales que presentan sus elaboraciones para ser evaluadas. Después de la premiación, los salames ganadores se exhiben y rematan.
La celebración fue creciendo y cambiando de sede con los años. En su edición número 50, realizada en 2025, recibió a más de 26.000 visitantes y reunió 319 puestos de expositores, entre elaboradores de salame, gastronómicos, artesanos y comerciantes.
La programación completa de la Fiesta del Salame Quintero 2026
Viernes 11: Antonio Ríos
La primera jornada será con entrada gratuita. Habrá Stand de Turismo, Patio de la Niñez de 14.00 a 18.00, Patio de Peñas de 13.00 a 18.00, desfile y Patio Matero.
Escenario principal
- 19.00: protocolo en la Carpa del Salame.
- 20.00: La Ezze Band.
- 21.00: La Soberana Cumbia.
- 22.00: Antonio Ríos.
Sábado 12: Los Palmeras
El sábado habrá música desde las 11.00, además de Stand de Turismo, Patio de la Niñez de 11.00 a 17.00, Patio de Peñas de 11.00 a 17.00, desfile y Patio Matero. El show principal será el de Los Palmeras, previsto para las 22.30.
Escenario principal
- 16.00: China en Mercedes.
- 17.00: Vuela Alto.
- 17.30: Genaro Cobuccio.
- 19.30: Semilla Agreste.
- 20.30: Los López Heredia.
- 21.30: Menta y Limón.
- 22.30: Los Palmeras.
- 23.30: DJ Marful.
Domingo 13: premiación y Los Fronterizos
El domingo tendrá como uno de sus momentos principales la premiación oficial, programada para las 17.00. El cierre musical estará a cargo de Los Fronterizos.
Escenario principal
- 12.00: Mercedes es Danza.
- 15.00: La Última Junta.
- 16.30: Ballet Municipal Estrella del Sur.
- 17.00: protocolo y premiación.
- 18.00: Jo Marcel.
- 19.00: Bohemios.
- 20.00: Los Fronterizos.
Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Salame Quintero
Las entradas anticipadas online cuestan $6000 y son válidas para cualquiera de las jornadas pagas. También está disponible una promoción de cuatro entradas por $18.000.
Los precios en puerta serán:
- Viernes 11: gratis.
- Sábado 12: $10.000.
- Domingo 13: $8000.
- Jubilados: $5000 el sábado y domingo.
- Personas con CUD: gratis.
Cómo comprar entradas para la Fiesta del Salame Quintero
- Ingresar al sitio oficial de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.
- Seleccionar “Comprá tu entrada online”.
- Elegir la entrada disponible para la jornada correspondiente y continuar con la compra.
Dónde es la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026
La celebración se realizará en el Parque Municipal Independencia, avenida 29 y calle 70, Mercedes, provincia de Buenos Aires.
El sitio oficial ubica al predio a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con acceso en auto por la Ruta Nacional 5 y entrada principal por avenida 29.
Habrá estacionamiento gratuito en las calles aledañas 68, 70 y 72. También funcionarán sectores de estacionamiento administrados por instituciones locales, con estos valores:
- Autos: $4000.
- Colectivos: $10.000.
El Parque Municipal cuenta con accesos adaptados, rampas y senderos para personas con movilidad reducida.
Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026: cuándo y dónde es
- Cuándo: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026.
- Dónde: Parque Municipal Independencia, avenida 29 y calle 70, Mercedes, provincia de Buenos Aires.
- Entrada viernes: gratis.
- Anticipadas: $6000.
- Promoción: cuatro entradas por $18.000.
- Entrada sábado en puerta: $10.000.
- Entrada domingo en puerta: $8000.
- Jubilados: $5000.
- Personas con CUD: gratis.
- Shows principales: Antonio Ríos, Los Palmeras y Los Fronterizos.
- Premiación oficial: domingo 13 a las 17.00.