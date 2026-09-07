Cuánto y dónde es el concurso por el mejor salame en la Fiesta Nacional del Salame Quintero con shows de Los Palmeras y Antonio Ríos

Mercedes se prepara para celebrar la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en el Parque Municipal Independencia. Durante tres jornadas habrá productores, gastronomía, artesanos, actividades para chicos y shows en vivo, con Antonio Ríos, Los Palmeras y Los Fronterizos como figuras principales.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo con la premiación oficial del Salame Quintero, prevista para las 17.00. La competencia entre productores forma parte de la historia de la celebración desde su primera edición y tiene como protagonista al producto que se convirtió en uno de los emblemas gastronómicos de Mercedes.

La propuesta se completa con patio gastronómico, patio cervecero, foodtrucks, patio de artesanos, patio de productores, patio matero y juegos para chicos. El viernes tendrá entrada gratuita, mientras que para el sábado y domingo habrá entradas anticipadas y venta en puerta.

Una fiesta alrededor del salame quintero

Fiesta Nacional del Salame Quintero Gentileza/Municipalidad de Mercedes

La historia del salame quintero está vinculada con los inmigrantes italianos que comenzaron a instalarse en Mercedes desde mediados del siglo XIX, especialmente en las quintas de los alrededores de la ciudad. Junto con sus actividades productivas llevaron sus costumbres alimentarias y la elaboración familiar de chacinados.

Según la Municipalidad de Mercedes, el salame quintero se elabora tradicionalmente con 80% de carne de cerdo y 20% de carne vacuna, tocino cortado a cuchillo, pimienta en grano y otros ingredientes que cambian de acuerdo con la receta de cada productor.

La idea de organizar una fiesta dedicada al producto surgió en 1969, durante una reunión en el almacén de Berterreix, ubicado en las calles 29 y 42. La primera edición se concretó en 1975 y tuvo entre sus atractivos al Concurso del Salame.

Históricamente, la competencia reúne a productores locales que presentan sus elaboraciones para ser evaluadas. Después de la premiación, los salames ganadores se exhiben y rematan.

La celebración fue creciendo y cambiando de sede con los años. En su edición número 50, realizada en 2025, recibió a más de 26.000 visitantes y reunió 319 puestos de expositores, entre elaboradores de salame, gastronómicos, artesanos y comerciantes.

La programación completa de la Fiesta del Salame Quintero 2026

Fiesta Nacional del Salame Quintero con Antonio Ríos Gentileza/Municipalidad de Mercedes

Viernes 11: Antonio Ríos

La primera jornada será con entrada gratuita. Habrá Stand de Turismo, Patio de la Niñez de 14.00 a 18.00, Patio de Peñas de 13.00 a 18.00, desfile y Patio Matero.

Escenario principal

19.00: protocolo en la Carpa del Salame.

protocolo en la Carpa del Salame. 20.00: La Ezze Band.

La Ezze Band. 21.00: La Soberana Cumbia.

La Soberana Cumbia. 22.00: Antonio Ríos.

Sábado 12: Los Palmeras

Fiesta Nacional del Salame Quintero con Los Palmeras Gentileza/Municipalidad de Mercedes

El sábado habrá música desde las 11.00, además de Stand de Turismo, Patio de la Niñez de 11.00 a 17.00, Patio de Peñas de 11.00 a 17.00, desfile y Patio Matero. El show principal será el de Los Palmeras, previsto para las 22.30.

Escenario principal

16.00: China en Mercedes.

China en Mercedes. 17.00: Vuela Alto.

Vuela Alto. 17.30: Genaro Cobuccio.

Genaro Cobuccio. 19.30: Semilla Agreste.

Semilla Agreste. 20.30: Los López Heredia.

Los López Heredia. 21.30: Menta y Limón.

Menta y Limón. 22.30: Los Palmeras.

Los Palmeras. 23.30: DJ Marful.

Domingo 13: premiación y Los Fronterizos

Premiación al mejor salame en la Fiesta Nacional del Salame Quintero Gentileza/Municipalidad de Mercedes

El domingo tendrá como uno de sus momentos principales la premiación oficial, programada para las 17.00. El cierre musical estará a cargo de Los Fronterizos.

Escenario principal

12.00: Mercedes es Danza.

Mercedes es Danza. 15.00: La Última Junta.

La Última Junta. 16.30: Ballet Municipal Estrella del Sur.

Ballet Municipal Estrella del Sur. 17.00: protocolo y premiación.

protocolo y premiación. 18.00: Jo Marcel.

Jo Marcel. 19.00: Bohemios.

Bohemios. 20.00: Los Fronterizos.

Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Salame Quintero

Salame quintero Municipalidad de Mercedes

Las entradas anticipadas online cuestan $6000 y son válidas para cualquiera de las jornadas pagas. También está disponible una promoción de cuatro entradas por $18.000.

Los precios en puerta serán:

Viernes 11: gratis.

gratis. Sábado 12: $10.000.

$10.000. Domingo 13: $8000.

$8000. Jubilados: $5000 el sábado y domingo.

$5000 el sábado y domingo. Personas con CUD: gratis.

Cómo comprar entradas para la Fiesta del Salame Quintero

Ingresar al sitio oficial de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Seleccionar “Comprá tu entrada online” .

. Elegir la entrada disponible para la jornada correspondiente y continuar con la compra.

Dónde es la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026

Fiesta Nacional del Salame Quintero Gentileza/Municipalidad de Mercedes

La celebración se realizará en el Parque Municipal Independencia, avenida 29 y calle 70, Mercedes, provincia de Buenos Aires.

El sitio oficial ubica al predio a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con acceso en auto por la Ruta Nacional 5 y entrada principal por avenida 29.

Habrá estacionamiento gratuito en las calles aledañas 68, 70 y 72. También funcionarán sectores de estacionamiento administrados por instituciones locales, con estos valores:

Autos: $4000.

$4000. Colectivos: $10.000.

El Parque Municipal cuenta con accesos adaptados, rampas y senderos para personas con movilidad reducida.

Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026: cuándo y dónde es