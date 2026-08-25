Daniel Mecca, escritor: “Recorrer las calles por donde Borges caminaba permite crear una imaginación poética de su figura”

Hay una premisa que define al BorgesTour: la literatura es cuántica y el hallazgo poético puede sorprender en cualquier esquina de Buenos Aires. Ideado y conducido por el escritor, poeta, docente y periodista Daniel Mecca, se trata de una caminata guiada que recorre el trazado literal y simbólico del autor de Ficciones, convirtiendo el asfalto porteño en metafísica pura.

La propuesta cambió de recorrido a lo largo de los años. En sus primeros tiempos se concentró más en el microcentro de Buenos Aires, con paradas vinculadas con la calle Tucumán —donde nació Borges en 1899— y la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de la calle Viamonte, donde dio clases de literatura inglesa y estadounidense. Con el tiempo, el itinerario se inclinó hacia Recoleta, con el objetivo de construir una narrativa más ancestral alrededor de su figura.

"Para mí lo borgeano también es ese sentimiento de no quedarse quieto. Nadie pasa dos veces por el mismo Borges”, apunta Mecca Gentileza/BorgesTour

“Desde hace más de una década vengo tratando de crear nuevos ángulos para mirar la obra de Borges, en este caso a partir de una caminata por Buenos Aires. La literatura de Borges es cuántica, un salto de probabilidades donde lo borgeano puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, para mí lo borgeano también es ese sentimiento de no quedarse quieto. Nadie pasa dos veces por el mismo Borges”, apunta Mecca, creador del festival literario BorgesPalooza.

“El BorgesTour busca transmitir esa territorialidad de Borges sobre las calles, tal como lo hacía con su literatura. Borges, simbólica y literalmente, fue un escritor territorial”, afirma.

Un Borges construido desde Buenos Aires

Gentileza/BorgesTour Gentileza/BorgesTour

El diseño del tour contó con la colaboración de Miguel de Torre Borges, sobrino del escritor e hijo de Norah Borges y del poeta Guillermo de Torre, con quien Mecca mantuvo una amistad al final de su vida.

“Recuerdo los llamados telefónicos a su casa para preguntar algún dato, que él siempre respondía con generosidad y paciencia. Miguel tenía mucho entusiasmo de que se transmitieran fidedignamente los datos de la vida de su tío. Por demás, al venir yo de una tradición y formación periodística, siempre tengo una tendencia en ir a las fuentes. Qué mejor, en este caso, que el propio sobrino de Borges. Conocerlo fue uno de los acontecimientos más bellos de mi vida”, explica Mecca.

Uno de los pilares del BorgesTour es precisamente revisar falsas versiones, errores conceptuales y leyendas que se instalaron alrededor del escritor. El recorrido utiliza los lugares de Buenos Aires como una manera de reconstruir tanto su biografía como el contexto en el que produjo buena parte de su literatura.

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“Hay una idea equívoca que suele estar presente en el imaginario de algunos visitantes —sobre todo extranjeros— de que la obra de Borges está producida en Europa, y se sorprenden cuando recorren esos sitios de Buenos Aires donde Borges, precisamente, caminó y produjo el núcleo de su obra más importante, sobre todo la de los años 40”, precisa Mecca.

Y agrega: “Esto ya lo remarcaba Ricardo Piglia: que Borges creó su extraordinaria literatura con los materiales de Buenos Aires. Por otra parte, hay datos que desconocen y se sorprenden —también los visitantes locales— como por ejemplo que los restos de José Hernández, autor del Martín Fierro, están en el Cementerio de la Recoleta, una parada en el tour que permite narrar las lecturas que Borges hizo del libro y los cuentos que escribió a partir de este libro increíble como son Biografía de Tadeo Isidoro Cruz y El fin. Por otra parte, una parada central es la visita del frente de la casa de Quintana, una casa que fue una universidad para Borges por las visitas que recibía la familia”.

Paso a paso, por las calles de Borges

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El recorrido comienza en el Cementerio de la Recoleta, donde los visitantes se detienen frente a la bóveda familiar para reconstruir un linaje atravesado por las armas y las letras: desde su bisabuelo Isidoro Suárez, héroe de la batalla de Junín, hasta su abuelo, el coronel Francisco Borges, además de sus padres Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo; su hermana, la artista plástica Norah Borges, y su cuñado Guillermo de Torre.

Luego, el itinerario se abre paso entre bóvedas y panteones que cobijan a interlocutores decisivos de su obra como Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, José Hernández, Adolfo Bioy Casares, Victoria y Silvina Ocampo. Es allí, rodeado de mármoles y un silencio sepulcral, donde el recorrido revive las alianzas, los debates y las rivalidades que atravesaron la vida del autor de El Aleph.

“La figura de sus antepasados son centrales para ir creando la narrativa borgeana de su vida, pero a esto le sumamos su satélite de amistades que fueron haciendo de Jorge Luis la figura en quien finalmente se convirtió. Pensar a Borges es pensar a Macedonio, o a las Ocampo, o a Bioy, o a Girondo. En la interacción nace el deseo de literatura. Aquellas amistades —o enemistades en algunos casos— fueron centrales para la biografía y la literatura de Borges como es el caso de Macedonio, en cuyo sepulcro Borges lo despidió con unas hermosas palabras para siempre. O en el caso de Bioy, camarada de genialidades y maldades”, apunta Mecca.

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Al salir de la necropolis, la caminata avanza por Recoleta mientras ahonda en datos biográficos y literarios del escritor: recorre la casa de Silvina y Bioy, aquella otra donde Borges vivió entre 1924 y 1930 sobre Quintana para luego internarse en el barrio de Retiro, su histórica plaza y, finalmente, la casa de la calle Maipú.

“Recorrer las calles pordonde Borges caminaba permite crear una imaginación poética de su figura, pero sin necesidad de una Inteligencia Artificial que lo recree para nosotros. En este caso, desde la palabra y el tacto de la calle vamos imaginándolo. Lo interesante es que cada visitante se lleva su ‘propio’ Borges imaginado”, sigue Mecca.

Maipú 994, una dirección central en la vida de Borges

Jorge Luis Borges tuvo dos gatos: Odín y Beppo (en foto)

Una de las paradas centrales se encuentra frente al edificio de Maipú 994, el modesto departamento de Retiro donde Borges residió durante décadas y donde transcurrieron años de creciente proyección pública.

“Lo lindo es pensar que justamente el visitante, al estar ahí, y quizás sin advertirlo, lo está manteniendo vivo a Borges y lo sigue convirtiendo en historia, una reciprocidad que convive con la que Borges buscaba y tenía con sus lectores”, reflexiona el guía, autor del libro Borges, la gran bestia pop.

Un Borges sin solemnidad

En todo caso, la propuesta busca democratizar la figura del escritor y presentárselo a nuevas generaciones sin el velo de la reverencia académica. Los participantes de la caminata reciben además, como parte de la experiencia, un libro recopilatorio que reúne textos de diversos autores sobre la figura del autor de El Aleph.

“Con estas iniciativas trato de acercar a Borges a una nueva generación de lectores sacando solemnidad a su figura que muchas veces lleva la marca de un acto de fe. De hecho, el BorgesPalooza y el BorgesTour, buscan desestabilizar esa misteriosa lealtad, no porque vayan a arrogarse una respuesta, sino porque buscan sumar más misterios. Este tour trata precisamente de vivir a Borges con placer, no como una obligatoriedad. Dejarse llevar y ver qué pasa en este laberinto y sus bifurcaciones”.

Guía del laberinto borgeano

El recorrido sale $50.000 por persona, incluye un libro de regalo, pero la entrada al cementerio se paga aparte.

Los puntos del BorgesTour: