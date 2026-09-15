De pizzas y baos libres a DJ sets y barras latinoamericanas: planes para festejar el Día de la Primavera 2026

La llegada de la primavera tendrá su correlato en las cocinas y barras de Buenos Aires. Entre el domingo 20 y el martes 22 de septiembre, distintos espacios preparan propuestas especiales que combinan gastronomía, coctelería y música.

Hay desde un pop up de pizza y cerveza en Chacarita y una noche de karaoke con mini baos libres hasta un menú tropical por pasos, platos de estación, DJ sets frente al río y una reunión de bartenders de Colombia, México y Brasil. Estas son siete alternativas para celebrar el Día de la Primavera.

Horta y Ajo Negro adelantan los platos de primavera

Gentileza/Horta Gentileza/Horta

El domingo 20 de septiembre al mediodía, Horta recibirá a Ajo Negro para presentar un adelanto de los platos que formarán parte de su nueva carta de primavera, con pescados y vegetales de temporada.

Entre los especiales habrá crudo de pesca con marinada asiática y maní furikake ($21.000); espárragos con queso crema de cabra y miel picante ($17.500); baos de chernia crocante con ajo arriero ($25.800); agnolotti de alcauciles con manteca de alcaparras ($33.000); y arroz valenciano con chipirones y alioli ($29.200).

La propuesta también incluirá criollitos caseros, porchetta, pato y postres de estación. Será desde las 12.00, con o sin reserva por Woki.

¿Cuándo? Domingo 20 de septiembre, desde las 12.00.

Domingo 20 de septiembre, desde las 12.00. ¿Dónde? Aguirre 1080, Villa Crespo. Instagram: @horta_ba

DJ sets y coctelería frente al río en Enero

En Enero Costanera la música estará a cargo de Uji, Amada Lover, Karen Echev y Andino, con una programación de DJ sets pensada para acompañar el paso de la tarde a la noche Gentileza/Enero

El domingo 20 de septiembre, Enero organizará una nueva edición de Sunday Funday en Costanera Norte. La propuesta se desarrollará entre las 17.30 y las 23.30 y combinará gastronomía, coctelería y música.

Durante la tarde habrá cócteles de Aperol a precios especiales, junto con la carta de cocina ítalo-argentina y la coctelería de autor del restaurante.

La programación musical estará integrada por Uji, Amada Lover, Karen Echev y Andino, con DJ sets durante la tarde y la noche.

¿Cuándo? Domingo 20 de septiembre, de 17.30 a 23.30.

Domingo 20 de septiembre, de 17.30 a 23.30. ¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte. Instagram: @enerocostanera

Tres barras latinoamericanas se encuentran en CôChinChina

Cochinchina

El lunes 21 de septiembre, a partir de las 21.00, CôChinChina realizará una edición latinoamericana de Lunes de la Industria, su ciclo dedicado al intercambio entre profesionales de la coctelería. La noche reunirá así proyectos de Colombia, México, Brasil y la Argentina alrededor de una misma barra.

Joshua Guerrero, de Quema que Quema, Medellín servirá Arriero V.S, con Hennessy V.S Cognac, aguardiente, café, cacao y lima, y Altiplano, con Chandon Extra Brut, tequila Volcan de mi Tierra Blanco, uchuva y limón.

Dani Ortega, creador junto con Diego Armando Morales de Less is More, Ciudad de México, preparará Matcha & Vetiver, con Chandon Extra Brut, Belvedere Vodka, matcha, limón y vetiver, y Oolong Island Iced Tea, con tequila Volcán de mi Tierra Blanco, Belvedere Vodka, Glenmorangie, Fernet y Milky Oolong.

Desde Kotchi, São Paulo, Marlon Silva llegará con Samba, elaborado con Belvedere Vodka, cachaça artesanal, lemongrass, leche y agua de coco y CO₂, y Linha 3 Spritz, con Chandon Extra Brut, Aperol, acerola y mora.

¿Cuándo? Lunes 21 de septiembre, desde las 21.00. Reservas en el sitio oficial de CôChinChina.

Lunes 21 de septiembre, desde las 21.00. Reservas en el sitio oficial de CôChinChina. ¿Dónde? Armenia 1540, Palermo. Instagram: @cochinchina.bar

Eléctrica Pizza desembarca en Strange 2

Gentileza/Strange Brewin Gentileza/Strange Brewin

El martes 22 de septiembre, desde las 19.00, Eléctrica Pizza tomará la cocina de Strange 2, en Chacarita, para una edición de Pizza Birra Chaca. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada y hasta agotar stock.

El menú llevará a la mesa pizzas elaboradas con masa madre y harina orgánica, además de fainá clásica y fainá provolone. Entre las variedades estarán Argenta, con mozzarella, salsa de tomate, aceitunas verdes y orégano; Potato, con papas asadas con romero, mozzarella y parmesano; y Magic Mushroom, con hongos portobello y de pino, mozzarella, parmesano y aceite de trufa.

También se servirán Nolita, con salsa de tomate, burrata, zest de limón, pesto, parmesano y hot honey, y 4 Fantásticos, con mozzarella, parmesano, provolone ahumado, queso azul, cayena y almíbar cítrico. La propuesta se completará con las cervezas de Strange Brewing.

¿Cuándo? Martes 22 de septiembre, desde las 19.00. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada y hasta agotar stock.

Martes 22 de septiembre, desde las 19.00. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada y hasta agotar stock. ¿Dónde? Concepción Arenal 4768, Chacarita. Instagram: @electricapizza / @strangebrewin

Karaoke y mini baos libres en Koko Bao Bar

Gentileza/Koko Bao Bar Gentileza/Koko Bao Bar

El lunes 21 de septiembre, a partir de las 20.00, Koko Bao Bar Palermo celebrará la primavera con una combinación de karaoke y una edición especial de mini baos libres.

La propuesta permitirá probar en formato pequeño las variedades de la carta y repetirlas. Entre las opciones estarán los baos de Bondiola, Pollo Crispy, Roast Beef, Hongos y Tofu Crispy.

¿Cuándo? Lunes 21 de septiembre, desde las 20.00.

Lunes 21 de septiembre, desde las 20.00. ¿Dónde? Arévalo 1501, Palermo. Instagram: @kokobaobar

Un menú tropical por pasos en Diez Treinta

Gentileza/Diez Treinta Gentileza/Diez Treinta

En Colegiales, Diez Treinta recibirá la primavera con Trópico Vol. 01, una experiencia gastronómica que se realizará el lunes 21 de septiembre desde las 20.00.

El menú por pasos estará atravesado por ingredientes asociados a los sabores tropicales y caribeños, como coco, guayaba, maíz, plátano, cacao, tamarindo, ron, pesca, cerdo, hierbas aromáticas y guanábana. La comida se combinará con bebidas, tragos especiales y música en vinilo.

La fecha tendrá la participación de Santiago Pérez, bartender, músico y gastronómico a cargo de @cktl.exe, mientras que la selección musical estará en manos de Pico El Caribeño.

¿Cuándo? Lunes 21 de septiembre, desde las 20.00.

Lunes 21 de septiembre, desde las 20.00. ¿Dónde? Crámer 1030, Colegiales. Instagram: @dieztreintarestaurante

Cena de cinco pasos con vinos en La Terrazza de Casa Zarautz

Ceviche Zarautz de Mariscos Gentileza/Casa Zarautz

El lunes 21 de septiembre, desde las 20.00, La Terrazza de Casa Zarautz celebrará la llegada de la primavera con una cena especial de cinco pasos acompañada por una selección de vinos.

La Terrazza tiene al fuego y la parrilla como ejes de su propuesta, mientras que Zarautz, en la planta baja, pone el foco en los productos de mar. Para esta fecha, ambas cocinas se integrarán en un menú que combinará carnes, pescados, mariscos y preparaciones al fuego.

El recorrido comenzará con carpaccio de lomo alerce con hierbas, rúcula y texturas de quesos, acompañado por Pinot Noir de Puerta del Abra. El segundo paso será un ceviche de langostinos, pescado fresco y mar, junto con un Albariño.

Luego llegará el tataki de bife de chorizo, maridado con Cabernet Franc, seguido por pulpo asado con limas y puré de maíz, acompañado por Riesling. Para cerrar, se servirá una pavlova de primavera con Chardonnay Velo de Flor. La cena tiene un valor de $110.000 por persona, con los vinos incluidos. Hay 40 lugares disponibles y se requiere reserva previa.