Del choripán reinventado a los bagels y opciones vegetarianas: diez sándwiches que se salen de lo clásico

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una preparación que admite tantas variantes como combinaciones de panes, rellenos y aderezos. Desde los clásicos de jamón y queso hasta versiones con pato confitado, pastrón artesanal, hongos o chorizo a las brasas, las propuestas muestran la diversidad de este formato gastronómico.

En cafeterías, parrillas, restaurantes y bodegones aparecen recetas que recuperan tradiciones de distintas cocinas, incorporan técnicas de elaboración propias y experimentan con ingredientes menos habituales. Estas son diez alternativas para conocer.

1. Café Mishiguene: pastrón, bagels y sabores de Medio Oriente

Bagel con lox de trucha Gentileza/Café Mishiguene

La tradición de la cocina judía y las preparaciones de Medio Oriente encuentran distintas expresiones en la carta de Café Mishiguene, donde el tipo de pan tiene un papel central.

Los pletzalej, de miga tierna y cubierta de cebolla, se utilizan para servir pastrón. Los bagels aparecen en variedades como el lox de trucha y la mesiva, mientras que el pan de campo funciona como base para rellenos de pastrón o schnitzel de pollo.

La oferta también incluye laffa, un pan plano que envuelve hummus, huevo, berenjena, tomate y pepino, y arayes de kebab de cordero preparados dentro de un pan pita tostado.

A estas opciones se suman los sándwiches de miga y otras recetas que recuperan preparaciones tradicionales de distintas comunidades.

¿Dónde? Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Congreso 1602, Núñez. Instagram: @cafemishiguene

2. Il Quotidiano: un Club Sándwich de varias capas

Club Sandwich Gentileza/Il Quotidiano

El Club Sándwich de Il Quotidiano recupera uno de los formatos tradicionales de las cafeterías, caracterizado por sus distintas capas de pan e ingredientes.

La preparación utiliza pan de molde, pechuga de pollo, huevo a la plancha, jamón y panceta. A estos componentes se suman una mezcla de hojas verdes y tomate fresco.

El aderezo es una lactonesa, una emulsión de ajo y tomillo que acompaña el conjunto. La combinación reúne el sabor de la panceta con la textura suave del pollo, los vegetales y la cremosidad de la salsa.

Se sirve acompañado de papas fritas crocantes.

¿Dónde? O’Higgins 1731, Las Cañitas y sucursales. Instagram: @il_quotidiano

3. Ortiz: clásicos de cafetería preparados en pan brioche

Croque Madame con pavita, queso, salsa bechamel y huevo frito Gentileza/Ortiz

El pan brioche es uno de los protagonistas de la carta de sándwiches de Ortiz, en Recoleta, donde conviven recetas tradicionales con versiones propias.

Entre las preparaciones se encuentran el tostado de jamón y queso y dos clásicos franceses: el Croque Monsieur y el Croque Madame. Este último se elabora con pavita, queso, salsa bechamel y huevo frito.

Otra opción es el Club Sandwich, preparado con pavita, panceta, lechuga y aderezo club.

Para quienes buscan una alternativa sin carne, el sándwich veggie combina queso fontina, gírgolas, rúcula y alioli de tomate.

¿Dónde? Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta. Instagram: @ortiz.recoleta

4. De Corte Charcutería: pastrón artesanal con 150 gramos de carne

Sándwich de pastrón con 150 gramos de carne, pan de papa, mostaza antigua y pepinillos Gentileza/Corte Charcutería

El pastrón es una preparación vinculada con las técnicas de conservación de carnes de Europa del Este que alcanzó gran popularidad en las delicatessen de Nueva York. En Bajo Belgrano, De Corte Charcutería trabaja una versión artesanal que forma parte de los especiales de su carta.

Uno de los referentes del establecimiento es César “Wilson” Sagario, maestro charcutero y tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de chacinados.

La receta utiliza brisket, un corte del pecho vacuno que requiere una cocción prolongada para alcanzar una textura tierna. El proceso artesanal y la combinación de especias definen el carácter de esta preparación.

En su versión de sándwich, el pastrón se presenta con 150 gramos de carne, pan de papa, mostaza antigua y pepinillos. Estos últimos aportan acidez y equilibran el sabor de la carne.

En el salón se sirve caliente y acompañado de papas fritas. También se ofrece una versión para llevar por mostrador y una alternativa al plato, sin pan.

¿Dónde? Echeverría 1290, Bajo Belgrano. Instagram: @cortecharcuteria

5. Sampa: panes propios y sándwiches vegetarianos

Los panes se elaboran en el establecimiento e incluyen variedades de papa y maíz morado, además de brioche para las preparaciones no veganas; los rellenos combinan hongos, vegetales, encurtidos, escabeches y salsas de producción propia Gentileza/Sampa

En Villa Crespo, la parrilla vegetariana Sampa desarrolla su propuesta de sándwiches a través de La Sanguchería, disponible para delivery y take away.

Los panes se elaboran en el establecimiento e incluyen variedades de papa y maíz morado, además de brioche para las preparaciones no veganas. Los rellenos combinan hongos, vegetales, encurtidos, escabeches y salsas de producción propia.

Entre las alternativas figuran los portobellos rellenos de reggianito con mayonesa de tomates secos y hojas de la huerta; el queso llanero a la plancha con mermelada de morrón y castañas de cajú; y la milanesa de melena de león con mostaza, pepinillos encurtidos y papas rejilla.

Otra versión utiliza melena de león asada, mayonesa de ají amarillo y tapenade de aceitunas y tomates secos. También hay preparaciones con vegetales de estación y gírgolas asadas con untable de alubias y cebolla morada.

En el restaurante, el trabajo con panes, fermentos y vegetales continúa en los Piqueos, con opciones como el fosforito de labne y el brioche de enokis en escabeche, repollo encurtido y mayonesa de eneldo.

¿Dónde? Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo. Instagram: @sampa99v

6. Suma: lomito, hamburguesa y un sándwich de pato confitado

El lomito se sirve en pan de papa con próvola ahumada y mayonesa casera; entre las incorporaciones más recientes aparece el sándwich de pato confitado Gentileza/Suma

En Villa Crespo, Suma dedica una parte de su carta a los sándwiches, con preparaciones que combinan carnes, quesos y aderezos propios.

El lomito, presente en el menú desde la apertura, se sirve en pan de papa con próvola ahumada y mayonesa casera. La hamburguesa de la casa también utiliza pan de papa y lleva queso patagonzola y cebollas caramelizadas. Entre las incorporaciones más recientes aparece el sándwich de pato confitado, preparado con una pata-muslo cocinada en su propia grasa. Se sirve en pan brioche con sweet chili, mayonesa, pickles y hierbas que pueden variar.

Para acompañar se ofrecen papas fritas simples o a la provenzal, boniatos asados, espárragos grillados y lechuga capuchina con vinagreta, alcaparras y queso sbrinz.

El gastrobar funciona en el espacio que ocupó el bodegón Mamma Rosa. Su propuesta gastronómica también incluye chacinados, quesos y carnes de pequeños productores locales, como Ventimiglia, Fernando Hara y Muge, además de aperitivos, coctelería clásica y más de 40 vinos de baja intervención.

El espacio conserva parte de la estética vintage del antiguo bodegón, a la que suma iluminación tenue, velas y musicalización con DJs invitados o artistas en vivo.

¿Dónde? Julián Álvarez 890, Villa Crespo. Instagram: @sumabuenosaires

7. Runfla: carnitas en torta frita y una cocción de 14 horas

La carne del bagel de carnitas se marina durante 24 horas en un adobo de vegetales, hierbas y especias Gentileza/Runfla

Una preparación inspirada en las tradicionales carnitas mexicanas es la propuesta de Runfla, que utiliza una torta frita como base de su sándwich.

La carne se marina durante 24 horas en un adobo de vegetales, hierbas y especias. Luego se cocina durante 14 horas, envuelta en una masa, mediante un procedimiento similar al utilizado en el curanto.

El relleno se acompaña con una salsa especiada de tomates cherry ahumados con chipotle, pak choi a la chapa, cebolla morada fresca y cilantro.

El plato incorpora además una guarnición de ensalada coleslaw crocante, cubierta con repollo y akusai frito.

¿Dónde? Báez 315. Instagram: @runfla.ba

8. La Cabrera: un choripán con identidad propia

El Chorisán se sirve en pan tostado, acompañado de lechuga, tomate fresco y aderezos caseros, entre ellos chimichurri y salsa criolla Gentileza/La Cabrera al Paso

El Chorisán, creado por el chef Gastón Riveira para La Cabrera, es una reinterpretación del tradicional choripán argentino. La preparación parte de un chorizo artesanal cocinado a las brasas y abierto en mariposa, una técnica que permite conseguir una superficie crocante mientras conserva la jugosidad interior.

Se sirve en pan tostado, acompañado de lechuga, tomate fresco y aderezos caseros, entre ellos chimichurri y salsa criolla.

La especialidad se encuentra en La Cabrera al Paso, en el Aeroparque Jorge Newbery, y también forma parte de la propuesta itinerante Chori Bondi, con la que la parrilla participa en festivales gastronómicos.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado s/n, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @lacabrera_bsas

9. Café Mulé: distintas versiones frente a la laguna de Chascomús

Sándwiches clásicos y alternativas con ingredientes menos habituales Gentileza/Café Mulé

Con una carta que abarca desde el desayuno hasta la cena, Café Mulé reúne sándwiches clásicos y alternativas con ingredientes menos habituales.

Entre las opciones principales aparece el de pollo, preparado en una baguette de 15 centímetros con tomate, rúcula, cheddar y manteca especiada. La versión vegetariana utiliza pan árabe y combina milanesa de berenjena, alioli de ajo, tomates confitados y queso ahumado.

También se ofrecen tostados de chipá rellenos de lomito y cheddar o de jamón y queso, además de una ciabatta clásica de jamón y queso.

La propuesta se amplía con preparaciones de brunch y Té Premium: scones con salmón, queso crema y ciboulette, y mini brioches con dos rellenos posibles. Uno combina jamón crudo, rúcula, queso crema y ciboulette; el otro lleva tomates cherry asados, jamón cocido y queso Tybo.

¿Dónde? Av. Costanera 4, Chascomús. Instagram: @mulecafe

10. La Trastienda Bodegón: bife de chorizo en pan chapata

Bife de chorizo en pan chapata de elaboración propia, con carne cortada en finas láminas, pesto de albahaca, tomate asado, cebolla caramelizada y queso fundido Gentileza/La Trastienda Bodegón

En San Telmo, La Trastienda Bodegón propone una cocina de raíz española adaptada a los sabores porteños, con tapeo, platos tradicionales y preparaciones para compartir.

La propuesta gastronómica está encabezada por Juan Martín Santcovsky y entre sus sándwiches se destaca el de bife de chorizo.

Se prepara en pan chapata de elaboración propia, con carne cortada en finas láminas, pesto de albahaca, tomate asado, cebolla caramelizada y queso fundido. El sándwich se sirve acompañado de papas españolas.

¿Dónde? Balcarce 460, San Telmo.