Día de la Paella: qué bodegones, cantinas y restaurantes españoles tiene promociones con descuentos de hasta 50%

El circuito reúne 29 establecimientos de Buenos Aires, con menús de varios pasos, opciones para compartir y propuestas que incluyen vino y postre
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Paellas para compartir, menús con entrada y postre, copas de vino incluidas y descuentos de hasta el 50%: la celebración del Día Mundial de la Paella continúa en Buenos Aires hasta este miércoles 23 de septiembre. La propuesta, que comenzó el domingo 20, se extendió durante tres jornadas más y reúne a 29 establecimientos en distintos barrios porteños.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Según informaron los organizadores, la decisión de prolongarla respondió a la convocatoria de la primera jornada.
Entre las opciones aparecen combinaciones de paella y vino a $20.000, preparaciones para dos desde $42.000 y menús de varios pasos. Casa de Galicia anuncia una rebaja del 50% en sus paellas para dos y cuatro personas; El Casal ofrece un 25%, mientras que Manolo y La Perlita participan con descuentos del 20%.
La propuesta también incluye una experiencia digital: en los restaurantes habrá códigos QR para acceder al mapa de participantes y a juegos sobre este plato de origen valenciano. “Para este día sumamos una experiencia digital que conecta a todos los locales participantes y permite que vecinos y turistas descubran nuevas propuestas”, señaló Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, en el comunicado.
El mapa del Día de la Paella
A la hora de elegir, conviene distinguir los valores individuales de los precios para compartir. El mapa de la celebración reúne las siguientes propuestas. Cuando no se indica la cantidad de comensales, ese dato no está especificado en la ficha del establecimiento.
- Berria by Sagardi. Menú con entrada, arroz sobre las brasas, postre, copa de vino y agua a $60.000 por persona. Requiere reserva previa y un mínimo de dos comensales. Avenida Dorrego 2180.
- Dambleé. Propuesta para cuatro personas con boquerón, anchoa, paella, arroz con leche, café, vino y agua a $180.000 en total: $45.000 por comensal. Avenida Rivadavia 3401.
- El Español Restaurante. Paella para tres personas acompañada por un vino de la bodega Emilia a $65.500. Rincón 196.
- El Globo. Menú a $40.000 por persona con matambre casero y ensalada rusa de entrada, paella, postre y una botella de agua o gaseosa. Hipólito Yrigoyen 1199.
- El Imparcial. Tortilla española de entrada, paella, postre a elección y una botella de agua o gaseosa por persona a $40.000 por comensal. Hipólito Yrigoyen 1201.
- Hispano Cocina Española. La ficha publica una porción de paella a $4000 con compra anticipada y a $10.000 “el día 20”. Salta 20.
- Nuevo Restaurant Español. Paella, copa de vino y crema catalana a $45.000. Bernardo de Irigoyen 180.
- Restaurant Centro Vasco Francés. Paella acompañada por una copa de vino a $40.000. Moreno 1370.
- El Casal Restaurante. 25% de descuento en todas sus paellas. Chacabuco 863.
- El Faro de Vigo. Todas las paellas incluyen una botella de vino de la casa, con opción de Malbec Roble o blanco dulce. Quintino Bocayuva 522.
- El Portuario. Paella valenciana para dos personas a $50.000, equivalentes a $25.000 por comensal. Pinzón 102.
- Gambrinus. Integra el circuito, aunque su propuesta debe consultarse directamente con el restaurante. Avenida Federico Lacroze 3779.
- La Tasca de Fosforito. Anuncia su participación con un menú promocional. Hipólito Yrigoyen 1218.
- Manolo. 20% de descuento sobre la paella. Bolívar 1299.
- Viejo Mundo. Paella para dos personas a $45.000: $22.500 por comensal. Avenida Warnes 2702.
- Daimus Cocina Española. Paella de mariscos con agua, gaseosa o copa de vino a $42.000. Asunción 3501.
- La Palita. Arroz con mariscos a $32.000. Austria 1774.
- Regina Bistró. Propuesta de $75.000, presentada en la ficha como “Boquerón y Tomate”, que enumera gambas al ajillo de entrada, paella de mariscos como principal y crema catalana de postre. Posadas 1053.
- Casa de Galicia Restaurante. 50% de descuento en sus paellas para dos o cuatro personas. San José 224.
- Café de García. Paella de arroz con frutos de mar a $35.000. Sanabria 3302.
- Barna Bodegón. Su propuesta “Paella Fest” combina paella y copa de vino a $20.000. José A. Cabrera 4799.
- A Coruña. Tortilla y paella A Coruña a $50.000. Irigoyen 1801.
- Plaza Asturias. Menú con entrada, paella, postre y bebida o copa de vino a $45.000. Con pago en efectivo aplica un 10% de descuento, que lleva el valor a $40.500. Avenida de Mayo 1185.
- La Casona de Flores. Paella anunciada como valenciana, con arroz, pollo, morrones y un mix de mariscos, más dos copas de vino por $38.500. Avenida Avellaneda 1899.
- Rotisería Miramar. Paella para dos personas a $42.000, equivalentes a $21.000 por comensal. Avenida San Juan 1999.
- Paxapoga Cangas del Narcea. Tortilla y paella para dos personas a $48.000 en total: $24.000 por comensal. Beruti 4643.
- La Giralda. Paella a la valenciana para compartir a $42.000, sin cantidad de comensales especificada. Avenida Corrientes 1453.
- Restaurant La Perlita. 20% de descuento en paella y mariscos, sin precios finales publicados. Avenida Jujuy 74.
- Museo del Jamón. Promoción especial para dos personas a $45.000, equivalentes a $22.500 por comensal. Cerrito 8.