Día de la Paella: qué bodegones, cantinas y restaurantes españoles tiene promociones con descuentos de hasta 50%

Paellas para compartir, menús con entrada y postre, copas de vino incluidas y descuentos de hasta el 50%: la celebración del Día Mundial de la Paella continúa en Buenos Aires hasta este miércoles 23 de septiembre. La propuesta, que comenzó el domingo 20, se extendió durante tres jornadas más y reúne a 29 establecimientos en distintos barrios porteños.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Según informaron los organizadores, la decisión de prolongarla respondió a la convocatoria de la primera jornada.

Paella de El Globo Gentileza/GCBA

Entre las opciones aparecen combinaciones de paella y vino a $20.000, preparaciones para dos desde $42.000 y menús de varios pasos. Casa de Galicia anuncia una rebaja del 50% en sus paellas para dos y cuatro personas; El Casal ofrece un 25%, mientras que Manolo y La Perlita participan con descuentos del 20%.

La propuesta también incluye una experiencia digital: en los restaurantes habrá códigos QR para acceder al mapa de participantes y a juegos sobre este plato de origen valenciano. “Para este día sumamos una experiencia digital que conecta a todos los locales participantes y permite que vecinos y turistas descubran nuevas propuestas”, señaló Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, en el comunicado.

El mapa del Día de la Paella

Paella de Hispano Cocina Española Gentileza/GCBA

A la hora de elegir, conviene distinguir los valores individuales de los precios para compartir. El mapa de la celebración reúne las siguientes propuestas. Cuando no se indica la cantidad de comensales, ese dato no está especificado en la ficha del establecimiento.