Día Mundial de la Pasta 2026: 10 lugares de Buenos Aires para comer pastas artesanales

El domingo 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha que tiene especial arraigo en la Argentina por la influencia de la inmigración italiana en la gastronomía local. Los tallarines con tuco, los ravioles caseros y los ñoquis del 29 conviven hoy con nuevas interpretaciones de chefs y restaurantes que incorporan otros ingredientes y técnicas.

La celebración, que surgió en 1995 durante el primer Congreso Mundial de la Pasta, realizado en Roma, reúne propuestas para distintos gustos. Diez restaurantes y pastificios de Buenos Aires presentan desde especialidades de sus cartas habituales hasta acciones por tiempo limitado: L’Adesso ofrecerá una degustación especial el 25 de octubre y Cucina D’Onore tendrá seis pastas con un 50% de descuento del 27 de octubre al 3 de noviembre.

Diez lugares para celebrar el Día Mundial de la Pasta

Carmen: pastas al fuego con vegetales, carnes y hongos

Girandola de Carmen Gentileza

En Palermo, Carmen, el restaurante y pastificio de Nacho Feibelmann, combina la elaboración propia de pastas con técnicas de cocción al fuego.

Su carta incluye rotolo, tagliatelle, girandole, conchiglie y gnocchi, además de preparaciones como la girandola de batata al rescoldo, con parmesano, castañas, manteca y menta; los cappelletti de remolacha al rescoldo, con provolone, pangrattato, manteca y lima; los fagottini de asado, rellenos de carnes cocidas al fuego y acompañados con salsa de morrones ahumados, y los tortelli de hongos, con portobellos al Kamado, ricota, provolone y beurre blanc de Chenin.

¿Dónde? Gurruchaga 1428, Palermo. Instagram: @carmen.pasta

Lula: agnolotti de ricota y dátiles en Villa Ortúzar

Agnolotti de ricota y dátiles de Lula Gentileza

En Villa Ortúzar, Lula propone una cocina artesanal de influencia mediterránea. La carta cambia según la disponibilidad del mercado, pero siempre mantiene al menos tres variedades de pasta preparadas con utensilios tradicionales, como la chitarra romana que usan para los spaghetti.

Uno de sus platos más reconocidos son los agnolotti de ricota y dátiles. Al relleno de ricota, limón y avellanas se suman dátiles, y se sirven con una salsa de manteca, salvia fresca, reggianito estacionado y avellanas tostadas.

La oferta actual también incluye cavatelli caseros cacio e pepe o a la gricia, con guanciale, y garganelli hechos a mano con chipirones, langostinos, ají molido y perejil fresco.

¿Dónde? Estomba 991, Villa Ortúzar. Instagram: @lula_restaurante

L’Adesso Ristorante: una degustación especial

L' adesso Gentileza

El chef Leonardo Fumarola ofrecerá el domingo 25 de octubre, al mediodía, una degustación de tres preparaciones fuera de carta, pensadas para compartir al estilo familiar italiano.

La propuesta incluye ravioloni Nino Bergese, rellenos de ricota y espinacas con manteca, salvia y parmesano; pappardelle de harina de castañas, con hongos de pino frescos, arándanos y trufa blanca, y rigatoni alla gricia, con guanciale, pecorino y pimienta.

También habrá postres elaborados con pasta: raviolo frito de chocolate con helado de avellana, fettuccine con mosto de uva concentrado y fruta seca, y cannoli de pasta con ricota y miel.

La carta habitual incluye tortelli de calabaza con manteca, salvia y amaretti; cacio e pepe; sagne ricce con ragú de jabalí y hongos, y lasaña a la emiliana.

¿Dónde? Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo. Instagram: @ladesso_ristorante

Sottovoce: spaghetti negros con langostinos y salsa cremosa

Spaghetti negros con langostinos y tinta de sepia de Sottovoce Gentileza

Sottovoce mantiene una carta de cocina italiana tradicional, con elaboración propia de pastas frescas y panadería.

Una de sus especialidades son los spaghetti negros con langostinos, preparados con harina de trigo duro, huevos orgánicos y tinta de sepia. La salsa se elabora a partir de un polvo obtenido de las cabezas de los langostinos, al que se suman tomates asados, crema de leche, vino blanco, ajo fresco y colas de langostinos. El plato se termina con perejil fresco picado.

¿Dónde? Av. del Libertador y Ayacucho, Recoleta. Instagram: @sottovoce_ristorante

Biasatti Pastificio Centrale: pastas artesanales para preparar en casa

Biasatti Gentileza

En Colegiales, Biasatti Pastificio Centrale elabora pastas con sémola de trigo candeal, huevos de campo e ingredientes seleccionados, sin aditivos ni conservantes.

Entre sus variedades se encuentran los agnolotti de ricota, espinaca y parmesano; los tortelloni de pollo de campo y mortadela con pistacho, y los ravioles de cordero braseado, ricota y nuez pecan, además de una opción rellena de cabutia, almendras y mascarpone. También ofrece lasaña bolognesa, lasaña vegetariana y canelones de ricota, castañas de cajú, espinaca y pecorino.

¿Dónde? Jorge Newbery 3202, Colegiales. Instagram: @biasattiok

Raggio Ostería: carbonara tradicional y mariscos de Mar del Plata

Spaghetti alla chitarra de la carbonara de Raggio Ostería Prensa

La cocina de Raggio Ostería refleja la influencia de la gastronomía de Bolonia, ciudad natal del chef Sebastián Raggiante, quien trabaja con productos de estación y recetas vinculadas con su historia familiar.

La carta incluye spaghetti alla chitarra con carbonara tradicional, conchiglioni alla puttanesca y gigli con mariscos de Mar del Plata. “Mi mayor anhelo es que, al sentarse a comer en Raggio, alguien sienta que está en Italia”, resume Raggiante.

¿Dónde? Gurruchaga 2121, Palermo. Instagram: @raggio.osteria

Condarco: paccheri cacio e pepe en Chacarita

Paccheri de Condarco Gentileza

Condarco, en Chacarita, incorporó una nueva pasta a su menú de primavera: unos paccheri cacio e pepe. El bistró, creado por Pablo Fridman, renueva su carta de manera constante, con cambios semanales o diarios según los productos de estación.

La pasta se prepara de manera artesanal y se sirve con una salsa de queso duro, pimienta negra molida y agua de cocción. La porción está pensada para compartir mesa con otros platos de la carta, como la milanesa de lomo a punto o los espárragos con ajoblanco y almendras tostadas.

La cava acompaña la propuesta con etiquetas de distintas regiones del país.

¿Dónde? Dorrego 901, Chacarita. Instagram: @condarco_

La Parolaccia: clásicos italianos, frutos de mar y pastas rellenas

Lasagna alla bolognese de La Parolaccia Gentilez

La Parolaccia ofrece una carta de cocina italiana tradicional con distintas variedades de pastas. Entre ellas se destacan los spaghetti ai frutti di mare, con frutos de mar; los spaghetti alla carbonara, con pecorino, panceta y yema de huevo, y los sorrentinos Gran Caruso.

Otras opciones son los gnocchi soufflé de espinaca gratinados, ravioli di brasato alla boscaiola, rigatoni all’arrabbiata y lasagna alla bolognese. También hay una alternativa vegana: los fusilli al fierrito Don Corleone, con aceite de oliva, ajo, aceitunas negras, alcaparras y tomate fresco.

¿Dónde? Riobamba 1046, Barrio Norte, y otras sucursales. Instagram: @laparolaccia

La Piccola: rigatoni con salsa de tomate, vodka y un toque picante

Rigatoni spicy vodka de La Piccola Gentileza

La Piccola, en Palermo, tiene a la pasta casera hecha a mano como eje de una carta acotada, que también incluye alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

Entre sus preparaciones aparecen los rigatoni spicy vodka, con una salsa cremosa de tomate y vodka que incorpora un toque picante. El formato tubular y la superficie estriada de esta pasta romana permiten que la salsa se adhiera tanto al exterior como al interior de cada pieza.

¿Dónde? El Salvador 5801, Palermo. Instagram: @lapiccola.ba

Cucina D’Onore: una semana con 50% de descuento en seis pastas

Corde pomodoro basilico de Cucina Donore Gentileza

Cucina D’Onore celebrará el Día Mundial de la Pasta con una promoción que se extenderá del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2026, inclusive.

Durante ese período ofrecerá un 50% de descuento en seis platos de su carta: Corde Pomodoro Basilico, Gnocchi Verdi ai Quattro Formaggi, Ravioli Omertà, Sorrentinos Margherita, Lasagna della Nonna y Gnocchi alla Fiorentina.

La promoción estará disponible únicamente con reserva previa y no será acumulable con otros descuentos o beneficios. Se aplicará exclusivamente a las seis preparaciones mencionadas.

¿Cuándo? del martes 27 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026, inclusive.

¿Dónde? Av. Alicia Moreau de Justo 1768, Puerto Madero. Instagram: @cucinadonore