Día Mundial de la Pasta 2026: el mapa de fábricas de pastas y restaurantes con descuentos, promociones 2x1 y ofertas

El domingo 25 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará el Día Mundial de la Pasta con promociones y descuentos especiales en fábricas de pastas y restaurantes de distintos barrios porteños. La iniciativa es impulsada por BA Capital Gastronómica, junto con el Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal.

Durante la jornada, los establecimientos adheridos ofrecerán beneficios que incluyen promociones 2x1, descuentos del 50% en la segunda unidad, ofertas por cantidad y precios especiales en productos seleccionados. La propuesta busca poner en valor a las casas de pastas, comercios que forman parte de la tradición gastronómica de Buenos Aires.

El mapa de las casas de pastas con promociones

Para facilitar la búsqueda, la Ciudad habilitó un mapa interactivo oficial que reúne los establecimientos participantes, sus direcciones y las promociones disponibles en cada uno.

Día Mundial de la Pasta: cuáles son las promociones y descuentos

Entre las ofertas publicadas en el mapa oficial se encuentran las siguientes:

Al Buen Tallarín de Pablo

Ofrecerá una promoción 4x3 en cajas de ravioles y un 15% de descuento en la compra de un kilo de fideos o ñoquis. Para acceder a estos beneficios, el pago deberá realizarse en efectivo o mediante transferencia.

¿Dónde? Tucumán 1596, San Nicolás. Instagram: @albuentallarindepablo

Allora Pastas

La fábrica de pastas tendrá una promoción 4x3 en pastas rellenas, que permitirá llevar cuatro unidades y pagar tres.

¿Dónde? Av. de los Incas 4691. Instagram: @allorapastas

Bella Italia Pastas

La propuesta incluye cuatro cajas de ravioles por $23.800, con variedades de ricota, verdura y pollo con verdura.

¿Dónde? Brasil 689. Instagram: @bellaitalia_pastas

Mondo, Pastas de La Juvenil

El restaurante ofrecerá dos opciones de menú a $30.000 cada una:

Sorrentinos de ricota, mozzarella y jamón con salsa clásica, bebida y postre.

Pappardelle con crema de hongos, bebida y postre.

¿Dónde? Av. Cabildo 1829. Instagram: @mondospaghetti

Monti Bar de Pastas

La cadena ofrecerá pastas clásicas a $9999, con opciones como tallarines, fusilli y ñoquis.

Entre los puntos adheridos que aparecen en el mapa oficial se encuentra la sucursal de Barracas.

¿Dónde? Brandsen 1419, Barracas. Instagram: @monti.arg

MASSIMA Pastas & Co

La propuesta consistirá en un 2x1 en pastas frizadas, una promoción para comprar dos unidades al precio de una.

¿Dónde? Gascón 696, Almagro. Instagram: @massimapastas

Fratelli

La fábrica de pastas artesanales ofrecerá un 20% de descuento en toda la tienda durante la jornada.

¿Dónde? Av. Raúl Scalabrini Ortiz 602, Villa Crespo. Instagram: @fratellipastasartesanales

La Juvenil Pastas

La promoción publicada en sus sucursales incluye un 2x1 en productos seleccionados, entre ellos ñoquis de papa rellenos de mozzarella.

¿Dónde? Cuenca 3230, Villa del Parque. Instagram: @lajuvenilpastas

Milena Pastas Artesanales

Tendrá una promoción 5x4 en ravioles y raviolones. El beneficio no incluye las variedades griego, salmón ni cordero.

¿Dónde? Nueva York 4060, Villa Devoto. Instagram: @milenapastasartesanales

La Soberana

El establecimiento ofrecerá dos beneficios:

4x3 en ravioles y raviolones: al llevar cuatro cajas, se abonarán tres.

250 gramos sin cargo: con la compra de un kilo de fideos o ñoquis, se entregarán 250 gramos adicionales del mismo producto.

¿Dónde? Av. Cabildo 2828. Instagram: @la.soberana

Troncoso

En compras superiores a $20.000, la fábrica de pastas entregará sin cargo un paquete de 500 gramos de pasta seca de trigo duro de elaboración propia.

¿Dónde? Av. San Martín 2919. Instagram: @casa_troncoso

Qué otros locales participan del Día Mundial de la Pasta

Los beneficios específicos de cada establecimiento y su aplicación por sucursal deben consultarse en el mapa oficial. Gentileza/GCBA

Además de los establecimientos mencionados, BA Capital Gastronómica identifica otras fábricas de pastas y restaurantes vinculados con la celebración.

Entre las cuentas mencionadas figuran:

Los beneficios específicos de cada establecimiento y su aplicación por sucursal deben consultarse en el mapa oficial.

Cómo consultar el mapa de locales y promociones

Día Mundial de la Pasta Gentileza/GCBA

La Ciudad habilitó una herramienta para localizar los comercios adheridos y conocer las condiciones de cada oferta.

Ingresar al mapa oficial del Día Mundial de la Pasta.

Seleccionar uno de los establecimientos identificados en el mapa o en el listado lateral.

Consultar la dirección y la descripción de la promoción correspondiente.

Revisar las condiciones del beneficio antes de realizar la compra.

Las promociones son diferentes según el comercio y, cuando corresponde, la sucursal participante.

Cuándo es el Día Mundial de la Pasta 2026