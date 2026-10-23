Día Mundial de la Pasta 2026: el mapa de fábricas de pastas y restaurantes con descuentos, promociones 2x1 y ofertas

Comercios distintos barrios porteños ofrecerán beneficios especiales este domingo 25 de octubre; habrá descuentos, combos y un mapa interactivo para consultar los locales adheridos
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El domingo 25 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará el Día Mundial de la Pasta con promociones y descuentos especiales en fábricas de pastas y restaurantes de distintos barrios porteños. La iniciativa es impulsada por BA Capital Gastronómica, junto con el Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal.
Durante la jornada, los establecimientos adheridos ofrecerán beneficios que incluyen promociones 2x1, descuentos del 50% en la segunda unidad, ofertas por cantidad y precios especiales en productos seleccionados. La propuesta busca poner en valor a las casas de pastas, comercios que forman parte de la tradición gastronómica de Buenos Aires.
El mapa de las casas de pastas con promociones
Para facilitar la búsqueda, la Ciudad habilitó un mapa interactivo oficial que reúne los establecimientos participantes, sus direcciones y las promociones disponibles en cada uno.
Día Mundial de la Pasta: cuáles son las promociones y descuentos
Entre las ofertas publicadas en el mapa oficial se encuentran las siguientes:
Al Buen Tallarín de Pablo
Ofrecerá una promoción 4x3 en cajas de ravioles y un 15% de descuento en la compra de un kilo de fideos o ñoquis. Para acceder a estos beneficios, el pago deberá realizarse en efectivo o mediante transferencia.
¿Dónde? Tucumán 1596, San Nicolás. Instagram: @albuentallarindepablo
Allora Pastas
La fábrica de pastas tendrá una promoción 4x3 en pastas rellenas, que permitirá llevar cuatro unidades y pagar tres.
¿Dónde? Av. de los Incas 4691. Instagram: @allorapastas
Bella Italia Pastas
La propuesta incluye cuatro cajas de ravioles por $23.800, con variedades de ricota, verdura y pollo con verdura.
¿Dónde? Brasil 689. Instagram: @bellaitalia_pastas
Mondo, Pastas de La Juvenil
El restaurante ofrecerá dos opciones de menú a $30.000 cada una:
- Sorrentinos de ricota, mozzarella y jamón con salsa clásica, bebida y postre.
- Pappardelle con crema de hongos, bebida y postre.
¿Dónde? Av. Cabildo 1829. Instagram: @mondospaghetti
Monti Bar de Pastas
La cadena ofrecerá pastas clásicas a $9999, con opciones como tallarines, fusilli y ñoquis.
Entre los puntos adheridos que aparecen en el mapa oficial se encuentra la sucursal de Barracas.
¿Dónde? Brandsen 1419, Barracas. Instagram: @monti.arg
MASSIMA Pastas & Co
La propuesta consistirá en un 2x1 en pastas frizadas, una promoción para comprar dos unidades al precio de una.
¿Dónde? Gascón 696, Almagro. Instagram: @massimapastas
Fratelli
La fábrica de pastas artesanales ofrecerá un 20% de descuento en toda la tienda durante la jornada.
¿Dónde? Av. Raúl Scalabrini Ortiz 602, Villa Crespo. Instagram: @fratellipastasartesanales
La Juvenil Pastas
La promoción publicada en sus sucursales incluye un 2x1 en productos seleccionados, entre ellos ñoquis de papa rellenos de mozzarella.
¿Dónde? Cuenca 3230, Villa del Parque. Instagram: @lajuvenilpastas
Milena Pastas Artesanales
Tendrá una promoción 5x4 en ravioles y raviolones. El beneficio no incluye las variedades griego, salmón ni cordero.
¿Dónde? Nueva York 4060, Villa Devoto. Instagram: @milenapastasartesanales
La Soberana
El establecimiento ofrecerá dos beneficios:
- 4x3 en ravioles y raviolones: al llevar cuatro cajas, se abonarán tres.
- 250 gramos sin cargo: con la compra de un kilo de fideos o ñoquis, se entregarán 250 gramos adicionales del mismo producto.
¿Dónde? Av. Cabildo 2828. Instagram: @la.soberana
Troncoso
En compras superiores a $20.000, la fábrica de pastas entregará sin cargo un paquete de 500 gramos de pasta seca de trigo duro de elaboración propia.
¿Dónde? Av. San Martín 2919. Instagram: @casa_troncoso
Qué otros locales participan del Día Mundial de la Pasta
Además de los establecimientos mencionados, BA Capital Gastronómica identifica otras fábricas de pastas y restaurantes vinculados con la celebración.
Entre las cuentas mencionadas figuran:
- La Juventud Argentina
- Pastificio del Pratello
- La Vera Pasta
- Pastas El Sembrador
- Viva la Pasta
- Da Mangiare
- Fábrica de Pastas La Nonna
- Mouzo Pastas Artesanales
- La Esmeralda
- La Buenos Aires de Paco
- Lacroze Pastas
- La Perla de Congreso
- Jockey Club Pastas
- Umami Pastas
- Margarita Café y Resto
- Artesanales Amelia
- Sensación Pasta & Food
- Pastas El Águila
- Insieme Pasta
- Pastas Coraggio
- Fábrica de Pastas NSDL
- La Casona de Flores
- Pietro Cantina
- Felipe il Nonno
- Bodegón Español
- Jugador N.º 12
- Pastas Mouzo
- Civitavecchia Pastas
- Los Bohemios
Los beneficios específicos de cada establecimiento y su aplicación por sucursal deben consultarse en el mapa oficial.
Cómo consultar el mapa de locales y promociones
La Ciudad habilitó una herramienta para localizar los comercios adheridos y conocer las condiciones de cada oferta.
- Ingresar al mapa oficial del Día Mundial de la Pasta.
- Seleccionar uno de los establecimientos identificados en el mapa o en el listado lateral.
- Consultar la dirección y la descripción de la promoción correspondiente.
- Revisar las condiciones del beneficio antes de realizar la compra.
Las promociones son diferentes según el comercio y, cuando corresponde, la sucursal participante.
Cuándo es el Día Mundial de la Pasta 2026
- Cuándo: domingo 25 de octubre de 2026.
- Dónde: fábricas de pastas y restaurantes adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Qué habrá: promociones 2x1, descuentos, ofertas por cantidad y precios especiales en productos seleccionados.
- Organizan: BA Capital Gastronómica y el Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal.
- Locales y beneficios: disponibles en el mapa interactivo oficial.
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