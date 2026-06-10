El Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre

La tercera edición será el 13 y 14 de junio en el Hipódromo de Palermo; habrá food trucks, sánguches del mundo, propuestas de autor, opciones virales, cerveza artesanal, coctelería y música
- 4 minutos de lectura'
El Festival del Sándwich vuelve a Buenos Aires con una edición dedicada a uno de los formatos más populares de la gastronomía urbana. La cita será el sábado 13 y el domingo 14 de junio, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita.
Durante dos jornadas, el predio reunirá más de 30 puestos y food trucks con alrededor de 150 variedades de sándwiches. La propuesta combinará recetas típicas de distintos países, versiones de autor creadas por restaurantes y bares porteños, y preparaciones que se hicieron conocidas en redes sociales por sus mezclas, formas de cocción o presentación. El rango de precios de los platos ronda entre $9000 y $20.000.
Cuándo y dónde es el Festival del Sándwich en Palermo
- Fecha: sábado 13 y domingo 14 de junio
- Horario: de 12 a 20
- ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Palermo
- Dirección: Av. del Libertador y Dorrego
- Entrada: libre y gratuita
- Por lluvia: se reprograma para el 27 y 28 de junio, en el mismo horario y lugar
Qué se podrá probar en el festival
La feria estará organizada en tres grandes ejes. El primero será el de sándwiches del mundo, con preparaciones típicas de distintos países y culturas gastronómicas: sandos japoneses, baos chinos, paninis italianos, arepas colombianas, choripán argentino, falafel pita de Medio Oriente, croque-monsieur francés, montreal smoked meat canadiense, vada pav de la India, toast skagen sueco, chivito uruguayo y bocatas españolas, entre otras opciones.
También habrá sándwiches de autor, con propuestas de restaurantes y bares de Buenos Aires que trabajan sobre panes, rellenos, aderezos y combinaciones propias.
El tercer eje estará dedicado a los sándwiches virales, con preparaciones que se popularizaron en redes sociales por su aspecto, su técnica o sus combinaciones poco habituales. Entre ellas figuran el ribwich, el hattogu o pancho coreano, y el chinchupán.
Los puestos y sus propuestas destacadas
Entre los participantes confirmados habrá opciones de cocina argentina, asiática, latinoamericana, europea y de Medio Oriente. Estas son algunas de las propuestas:
- Koko: baos
- Jordanas: choripanes
- La Casona de Belgrano: banh mi
- Asado Campero: sándwich de vacío
- Austin Smoke House: pulled pork, ribwich y smoked beef sándwich
- Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano
- De Boca en Boca: arepas y pepitos
- Holy: bagels y sabij
- Jotti: prensados
- Amaranta: sándwich de falafel
- Kopán: corn dog y pancho coreano
- El Botija: chivitos uruguayos
- Ligre: foccaccinos
- Mautino: bocatas y montaditos
- Shami: hamburguesa de shawarma
- Pastron: sándwich de pastrami
- Quechua: sándwich de chicharrón
- Robertinho: baurú y sándwich de picaña
- Sabros: crispy chicken sándwich
- Sancheto: sándwichería de autor
- Sapore Squisito: chipanchos
- Yellow: hamburguesas smash
La oferta se completará con propuestas dulces y bebidas como helados, chocolates, alfajores, cafetería de autor, pastelería, cerveza, gintonería, vinos, salsas picantes, quesos y embutidos.
Precios y beneficios
- La entrada es libre y gratuita.
- No se informó sistema de reserva previa.
- Los consumos dentro del predio serán pagos, según cada puesto.
Cómo comprar entradas
No hay compra de entradas: el ingreso al Festival del Sándwich será libre y gratuito.
- Acercarse al Hipódromo de Palermo durante los días y horarios del evento.
- Ingresar por los accesos habilitados por la organización.
- Recorrer los puestos y food trucks.
- Elegir las propuestas gastronómicas y pagar los consumos directamente en cada espacio.
- En caso de lluvia, consultar la reprogramación para el 27 y 28 de junio.
Qué conviene saber antes de ir
El festival cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno de la Ciudad que busca posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina y promover la actividad económica vinculada al sector.
Por la variedad de propuestas, puede funcionar como paseo de mediodía o de tarde. La organización prevé más de 150 opciones, por lo que conviene recorrer primero el predio antes de elegir y tener en cuenta que algunas preparaciones pueden tener mayor demanda en los horarios centrales.
Otras noticias de Qué sale
Ya agotó 8 tandas. Solomun vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será su próximo show y cómo comprar entradas
Recoleta renovado. Salones escondidos, grandes chefs y nuevos restaurantes para descubrir
Suma funciones, tras agotar la preventa. Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva que transforma el Botánico: cuando abre y cuánto salen las entradas
- 1
Rolex, Hermès y caballos: los lujos no declarados del extitular de Arsat y su familia
- 2
El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei
- 3
IRSA desembarca en Mar del Plata, con la compra del histórico shopping Los Gallegos
- 4
José Luis Daza sobre el dólar: “No inviten a una devaluación para salvar su negocio”