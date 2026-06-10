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El Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre

La tercera edición será el 13 y 14 de junio en el Hipódromo de Palermo; habrá food trucks, sánguches del mundo, propuestas de autor, opciones virales, cerveza artesanal, coctelería y música

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Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre
Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libreGentileza

El Festival del Sándwich vuelve a Buenos Aires con una edición dedicada a uno de los formatos más populares de la gastronomía urbana. La cita será el sábado 13 y el domingo 14 de junio, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita.

Festival del Sándwich en Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre
Festival del Sándwich en Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre

Durante dos jornadas, el predio reunirá más de 30 puestos y food trucks con alrededor de 150 variedades de sándwiches. La propuesta combinará recetas típicas de distintos países, versiones de autor creadas por restaurantes y bares porteños, y preparaciones que se hicieron conocidas en redes sociales por sus mezclas, formas de cocción o presentación. El rango de precios de los platos ronda entre $9000 y $20.000.

Cuándo y dónde es el Festival del Sándwich en Palermo

  • Fecha: sábado 13 y domingo 14 de junio
  • Horario: de 12 a 20
  • ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Palermo
  • Dirección: Av. del Libertador y Dorrego
  • Entrada: libre y gratuita
  • Por lluvia: se reprograma para el 27 y 28 de junio, en el mismo horario y lugar

Qué se podrá probar en el festival

Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre
Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libreGentileza

La feria estará organizada en tres grandes ejes. El primero será el de sándwiches del mundo, con preparaciones típicas de distintos países y culturas gastronómicas: sandos japoneses, baos chinos, paninis italianos, arepas colombianas, choripán argentino, falafel pita de Medio Oriente, croque-monsieur francés, montreal smoked meat canadiense, vada pav de la India, toast skagen sueco, chivito uruguayo y bocatas españolas, entre otras opciones.

También habrá sándwiches de autor, con propuestas de restaurantes y bares de Buenos Aires que trabajan sobre panes, rellenos, aderezos y combinaciones propias.

El tercer eje estará dedicado a los sándwiches virales, con preparaciones que se popularizaron en redes sociales por su aspecto, su técnica o sus combinaciones poco habituales. Entre ellas figuran el ribwich, el hattogu o pancho coreano, y el chinchupán.

Los puestos y sus propuestas destacadas

Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre
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Entre los participantes confirmados habrá opciones de cocina argentina, asiática, latinoamericana, europea y de Medio Oriente. Estas son algunas de las propuestas:

  • Koko: baos
  • Jordanas: choripanes
  • La Casona de Belgrano: banh mi
  • Asado Campero: sándwich de vacío
  • Austin Smoke House: pulled pork, ribwich y smoked beef sándwich
  • Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano
  • De Boca en Boca: arepas y pepitos
  • Holy: bagels y sabij
  • Jotti: prensados
  • Amaranta: sándwich de falafel
  • Kopán: corn dog y pancho coreano
  • El Botija: chivitos uruguayos
  • Ligre: foccaccinos
  • Mautino: bocatas y montaditos
  • Shami: hamburguesa de shawarma
  • Pastron: sándwich de pastrami
  • Quechua: sándwich de chicharrón
  • Robertinho: baurú y sándwich de picaña
  • Sabros: crispy chicken sándwich
  • Sancheto: sándwichería de autor
  • Sapore Squisito: chipanchos
  • Yellow: hamburguesas smash

La oferta se completará con propuestas dulces y bebidas como helados, chocolates, alfajores, cafetería de autor, pastelería, cerveza, gintonería, vinos, salsas picantes, quesos y embutidos.

Festival del Sándwich regresa a Palermo: más de 150 variedades, 30 puestos y entrada libre
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Precios y beneficios

  • La entrada es libre y gratuita.
  • No se informó sistema de reserva previa.
  • Los consumos dentro del predio serán pagos, según cada puesto.

Cómo comprar entradas

No hay compra de entradas: el ingreso al Festival del Sándwich será libre y gratuito.

  • Acercarse al Hipódromo de Palermo durante los días y horarios del evento.
  • Ingresar por los accesos habilitados por la organización.
  • Recorrer los puestos y food trucks.
  • Elegir las propuestas gastronómicas y pagar los consumos directamente en cada espacio.
  • En caso de lluvia, consultar la reprogramación para el 27 y 28 de junio.

Qué conviene saber antes de ir

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El festival cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno de la Ciudad que busca posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina y promover la actividad económica vinculada al sector.

Por la variedad de propuestas, puede funcionar como paseo de mediodía o de tarde. La organización prevé más de 150 opciones, por lo que conviene recorrer primero el predio antes de elegir y tener en cuenta que algunas preparaciones pueden tener mayor demanda en los horarios centrales.

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