Hipódromo Palermo celebra sus 150 años con el Gran Premio Nacional y un show exclusivo de Emanero

El próximo sábado 14 de noviembre, el Hipódromo Palermo se viste de gala para vivir una edición muy especial del Gran Premio Nacional. En el marco de sus 150 años, el emblemático predio porteño ofrecerá una experiencia integral que combinará la adrenalina del mejor deporte ecuestre con propuestas gastronómicas, entretenimiento para todas las edades y un cierre de lujo a cargo de Emanero, todo con entrada libre y gratuita.

Más allá de ser una cita obligada para los amantes del turf, la propuesta está pensada para disfrutar al aire libre en familia y conectar la rica tradición del lugar con su vibrante presente. La pista principal concentrará la máxima emoción deportiva con tres competencias de nivel internacional, mientras que en simultáneo se desarrollarán múltiples actividades recreativas a lo largo y ancho de las instalaciones.

Habrá música en vivo, feria gastronómica, actividades para toda la familia y hasta el sorteo de un auto 0 km. BELEN BARATTIERO

Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de recorrer el Paseo de las Provincias, un espacio especialmente diseñado para descubrir los encantos, productos y costumbres de cada región de nuestro país. A este recorrido cultural se sumará una amplia y variada feria gastronómica, ideal para compartir distintos sabores, además de espacios de juegos pensados para la diversión de los más chicos.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegará de la mano de la música. Emanero, junto a la Fanfarria de Granaderos, será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino. Luego, ya entrada la noche, el reconocido artista urbano coronará la celebración con un recital exclusivo para hacer vibrar a todo el público presente.

El momento deportivo central llegará a las 18:20, cuando se dispute el Gran Premio Nacional.

La agenda destacada de la jornada:

Desde el mediodía

Juegos y actividades recreativas para los chicos

Paseo de las Provincias

Feria Gastronómica

18 horas

Himno Nacional interpretado por Emanero junto a los Granaderos

Gran Premio Nacional

22 horas

Show en vivo de Emanero

23 horas

Sorteo de un auto 0km en el Casino

Este sábado 14 de noviembre la invitación es clara. Se trata de ser parte de una nueva página en una historia centenaria. Hipódromo Palermo, 150 años. Un hipódromo de leyendas y un espacio para todos.

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