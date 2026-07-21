Jurassic World: The Experience sumó funciones en vacaciones de invierno: fechas, precios y entradas

Jurassic World: The Experience sumó nuevas funciones para las vacaciones de invierno en el Complejo Al Río, en Vicente López. La propuesta familiar, que llegó por primera vez a Buenos Aires, recrea el universo de la franquicia cinematográfica mediante escenarios temáticos y dinosaurios de tamaño real.

Hay funciones hasta el domingo 2 de agosto de 2026. El recorrido dura aproximadamente entre 45 y 60 minutos y las entradas se consiguen desde $36.000.

Cómo es Jurassic World: The Experience

Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrarse con un Brachiosaurus de tamaño real, velocirraptores y Blue, uno de los dinosaurios más reconocidos por los seguidores de la saga Gentileza

La experiencia comienza al atravesar las puertas de Jurassic World y continúa por escenarios que recrean selvas prehistóricas y distintos sectores del parque de Isla Nublar.

Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrarse con un Brachiosaurus de tamaño real, velocirraptores y Blue, uno de los dinosaurios más reconocidos por los seguidores de la saga. También aparece el T. rex, dentro de una secuencia en la que una falla de seguridad altera el funcionamiento del parque.

Los dinosaurios fueron creados con tecnología animatrónica por Animax Designs. La propuesta combina entretenimiento, ciencia y educación a través de una exhibición pensada para toda la familia.

El itinerario incluye el paso por Gyrosphere Valley, encuentros con crías de dinosaurios y el ingreso al Predator Pavilion, donde se encuentran las especies carnívoras. Luego, el recorrido avanza por senderos selváticos y recintos destruidos hasta llegar a un búnker de emergencia.

Cuándo son las nuevas funciones

La ticketera oficial tiene fechas disponibles durante las vacaciones de invierno hasta el domingo 2 de agosto. Los días y horarios concretos deben seleccionarse al momento de comprar la entrada.

Los horarios generales informados por el sitio oficial son:

Miércoles a viernes: de 14.00 a 20.00.

de 14.00 a 20.00. Sábados, domingos y feriados: de 10.00 a 20.00.

La organización aclara que los horarios pueden cambiar durante jornadas especiales.

Dónde se hace Jurassic World: The Experience

El itinerario incluye el paso por Gyrosphere Valley, encuentros con crías de dinosaurios y el ingreso al Predator Pavilion, donde se encuentran las especies carnívoras Gentileza

La exhibición funciona en el Complejo Al Río , Av. del Libertador 101, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

, Av. del Libertador 101, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. El ingreso peatonal se realiza por la calle Raúl Alfonsín, desde Juan Carlos Cruz o desde Laprida. Para los vehículos, el acceso es por Raúl Alfonsín durante los días de semana y por Laprida los sábados, domingos y feriados.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas para Jurassic World: The Experience se consiguen desde $36.000 , más el cargo por servicio.

, más el cargo por servicio. También se ofrecen paquetes familiares para grupos de más de cuatro personas, con descuentos del 10%, 12% y hasta 15%, de acuerdo con la opción seleccionada.

Cómo comprar entradas

La propuesta combina entretenimiento, ciencia y educación a través de una exhibición pensada para público familiar Gentileza

Las localidades se venden a través de la ticketera oficial EnigmaTickets. Los tickets también pueden visualizarse y transferirse mediante la aplicación Enigma Experience Wallet. El acceso está restringido para menores de un año. La ticketera también informa que los mayores de tres años deben abonar entrada y asistir acompañados por una persona adulta responsable.

Ingresar en EnigmaTickets.

Seleccionar el día y el horario de la visita.

Elegir las entradas individuales o el paquete familiar disponible.

Iniciar sesión o registrarse en la plataforma.

Completar la compra.

Presentar el código QR al momento del ingreso.

Cómo funciona el estacionamiento

El estacionamiento se adquiere mediante la misma plataforma. Los sábados, domingos y feriados, el ingreso vehicular al complejo se permite únicamente con el estacionamiento comprado desde la aplicación de Enigma.

El pase tiene una validez total de dos horas: desde 30 minutos antes del turno reservado hasta 90 minutos después del horario de ingreso.