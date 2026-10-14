Levitation debuta en Argentina con shows de Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders

Levitation tendrá su primera edición en la Argentina el miércoles 20 de enero de 2027 en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires. El festival reunirá a Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers, además de Winona Riders como representante de la escena local.

La jornada comenzará a las 18.00 en Sarmiento 3131, Balvanera, y será para mayores de 18 años. Las entradas ya están disponibles a través de Venti, con valores desde $95.000 y un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con Visa Banco Galicia.

Qué es Levitation y por qué llega por primera vez a la Argentina

Osees Gentileza

Levitation nació en 2008 en Austin, Texas, originalmente bajo el nombre Austin Psych Fest. El festival fue creado por integrantes de The Black Angels y personas vinculadas con la escena musical de la ciudad.

Con el tiempo adoptó su nombre actual como homenaje a The 13th Floor Elevators, una de las bandas pioneras de la psicodelia texana, y amplió su programación hacia distintas expresiones de la música alternativa.

Por sus diferentes ediciones pasaron King Gizzard & the Lizard Wizard, Tame Impala, Pavement, TV on the Radio, Mastodon, Slowdive, Sleep, Beach House, Ty Segall, Chelsea Wolfe, The Brian Jonestown Massacre, Animal Collective, Dinosaur Jr., Black Rebel Motorcycle Club y Kikagaku Moyo.

La llegada a Buenos Aires forma parte de la expansión sudamericana del festival y tendrá a Indie Folks a cargo de la producción local.

Quiénes tocan en Levitation Argentina 2027

Boris Gentileza

El lineup de la primera edición en el país está integrado por:

Melvins

Osees

Boris

Frankie and the Witch Fingers

Winona Riders

Cuándo y dónde es Levitation Argentina 2027

Frankie and the Witch Fingers Gentileza

Cuándo: miércoles 20 de enero de 2027

miércoles 20 de enero de 2027 Horario: 18.00

18.00 Dónde: Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Balvanera

Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Balvanera Lineup: Melvins, Osees, Boris, Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders

Melvins, Osees, Boris, Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders Edad: evento para mayores de 18 años

evento para mayores de 18 años Entradas: desde $95.000

desde $95.000 Beneficio: hasta seis cuotas sin interés con Visa Banco Galicia

Cómo comprar entradas para Levitation Argentina 2027

Winona Riders Gentileza

Las entradas se venden de manera oficial a través de Venti.