Levitation debuta en Argentina con shows de Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders

El festival nacido en Estados Unidos se realizará el 20 de enero en Ciudad Cultural Konex; las entradas ya están a la venta desde $95.000
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Levitation tendrá su primera edición en la Argentina el miércoles 20 de enero de 2027 en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires. El festival reunirá a Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers, además de Winona Riders como representante de la escena local.
La jornada comenzará a las 18.00 en Sarmiento 3131, Balvanera, y será para mayores de 18 años. Las entradas ya están disponibles a través de Venti, con valores desde $95.000 y un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con Visa Banco Galicia.
Qué es Levitation y por qué llega por primera vez a la Argentina
Levitation nació en 2008 en Austin, Texas, originalmente bajo el nombre Austin Psych Fest. El festival fue creado por integrantes de The Black Angels y personas vinculadas con la escena musical de la ciudad.
Con el tiempo adoptó su nombre actual como homenaje a The 13th Floor Elevators, una de las bandas pioneras de la psicodelia texana, y amplió su programación hacia distintas expresiones de la música alternativa.
Por sus diferentes ediciones pasaron King Gizzard & the Lizard Wizard, Tame Impala, Pavement, TV on the Radio, Mastodon, Slowdive, Sleep, Beach House, Ty Segall, Chelsea Wolfe, The Brian Jonestown Massacre, Animal Collective, Dinosaur Jr., Black Rebel Motorcycle Club y Kikagaku Moyo.
La llegada a Buenos Aires forma parte de la expansión sudamericana del festival y tendrá a Indie Folks a cargo de la producción local.
Quiénes tocan en Levitation Argentina 2027
El lineup de la primera edición en el país está integrado por:
- Melvins
- Osees
- Boris
- Frankie and the Witch Fingers
- Winona Riders
Cuándo y dónde es Levitation Argentina 2027
- Cuándo: miércoles 20 de enero de 2027
- Horario: 18.00
- Dónde: Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Balvanera
- Lineup: Melvins, Osees, Boris, Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders
- Edad: evento para mayores de 18 años
- Entradas: desde $95.000
- Beneficio: hasta seis cuotas sin interés con Visa Banco Galicia
Cómo comprar entradas para Levitation Argentina 2027
Las entradas se venden de manera oficial a través de Venti.
- Ingresar a la página oficial de Levitation Argentina 2027 en Venti.
- Seleccionar “Ver entradas”.
- Iniciar sesión con una cuenta de Venti o registrarse en la plataforma.
- Elegir la entrada disponible y avanzar con la operación.
- Revisar el valor informado antes de confirmar la compra.
- Elegir el medio de pago. Quienes abonen con Visa Banco Galicia pueden acceder a hasta seis cuotas sin interés.
- Confirmar la operación y acceder a la entrada digital desde la cuenta de Venti.
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