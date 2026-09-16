“Liderar sin agotarse”: la experiencia que propone Natalia De Vita para gestionar la energía antes que el tiempo

ReOrigen, una nueva plataforma de pensamiento contemporáneo enfocada en liderazgo, neurociencias, innovación, inteligencia artificial, bienestar, creatividad y productividad, tendrá su primer encuentro el miércoles 28 de octubre, a las 18.30, en Loi Suites Recoleta. La apertura estará a cargo de la psicóloga, mentora de líderes y speaker internacional Natalia De Vita, con una experiencia titulada Liderar sin agotarse.

La propuesta parte de una pregunta: “¿Sabés dónde se drena tu energía?”. A partir de ese disparador, De Vita trabajará sobre cómo reconocer el desgaste cotidiano y gestionar la energía disponible para tomar decisiones, liderar y sostener objetivos. Las entradas están a la venta a través de Plateanet.

Cada capítulo de ReOrigen tendrá un speaker y buscará combinar contenido, participación, networking, hospitalidad y comunidad. ReOrigen anticipa que el encuentro de octubre será el punto de partida de un proyecto que continuará durante 2027 con cinco nuevos encuentros y diferentes referentes.

Cómo será el encuentro con Natalia De Vita

Entre las herramientas previstas por Natalia De Vita aparecen el chequeo energético antes de decisiones o conversaciones importantes, las pausas de regulación frente a momentos de alta activación y la identificación temprana del propio umbral de agotamiento Gentileza/Natalia De Vita

El primer capítulo estará centrado en una problemática vinculada con el mundo profesional: cómo liderar, decidir y alcanzar objetivos sin llegar al agotamiento.

La propuesta de Natalia De Vita desplaza el eje desde la gestión del tiempo hacia la gestión de la energía. Su enfoque contempla dimensiones físicas, mentales, emocionales y espirituales, y plantea que reconocer el propio estado interno puede modificar la manera de tomar decisiones, vincularse y trabajar.

La experiencia tendrá además una instancia práctica y participativa. A partir de la pregunta “¿Sabés dónde se drena tu energía?”, De Vita guiará un mapeo personal de energía para identificar situaciones, hábitos, vínculos o demandas que generan desgaste y aquellos factores que permiten recuperar recursos.

Entre las herramientas previstas aparecen el chequeo energético antes de decisiones o conversaciones importantes, las pausas de regulación frente a momentos de alta activación y la identificación temprana del propio umbral de agotamiento.

Quién es Natalia De Vita

A partir de la pregunta “¿Sabés dónde se drena tu energía?”, De Vita guiará un mapeo personal de energía para identificar situaciones, hábitos, vínculos o demandas que generan desgaste y aquellos factores que permiten recuperar recursos Gentileza/Natalia De Vita

Natalia De Vita es psicóloga, mentora de líderes, speaker internacional y autora de Energía que Lidera. Su trabajo se concentra en liderazgo, desarrollo personal y gestión de la energía aplicada a contextos profesionales.

En el primer capítulo de ReOrigen llevará esos conceptos a una dinámica orientada a reconocer patrones de desgaste y recursos personales para afrontar decisiones y desafíos laborales.

Cuándo y dónde es ReOrigen

Cuándo: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Horario: 18.30.

18.30. Dónde: salón Los Ceibos, Loi Suites Recoleta, Vicente López 1955, Recoleta.

salón Los Ceibos, Loi Suites Recoleta, Vicente López 1955, Recoleta. Ubicación: sector General, sin numerar.

Cómo comprar entradas