Colidio no podrá jugar para Vasco da Gama ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana: las razones

Todavía falta casi un mes para el choque entre Boca y Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero ya se comenzó a palpitar con algunos detalles. Es que se advirtió una situación curiosa que, de alguna manera, puede resultar un beneficio para los xeneizes: Facundo Colidio, delantero del conjunto carioca, no podrá disputar la serie. ¿La razón? Una vez oficializada la incorporación del jugador argentino, proveniente de River, el club brasileño envió la documentación tres horas después del cierre del plazo de inscripción para las instancias finales de la competencia. De esta manera, Colidio continuaba en la lista de River para la etapa final de la Copa.

Para entender esta particularidad hay que saber que Colidio fue transferido de River a Vasco en este mercado de pases y no podía ser inscripto por el club brasileño porque el reglamento de Conmebol establece en el punto C del artículo 3.7.4.1 que: “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (playoff de octavos, octavos, cuartos, semifinal y final) por más de un club”. Pese a que ya no figura en la lista de buena fe de River, no puede ser parte de Vasco Da Gamas en estos partidos definitorios.

El delantero argentino Facundo Colidio, por contratiempos administrativos no podrá jugar la etapa definitoria de la Sudamericana. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) Wagner Meier - Getty Images South America

¿Qué sucedió? El viernes 7 de agosto a las 18 cerraba el plazo para realizar las cinco modificaciones en la lista de buena fe de cara a los octavos de la Copa Sudamericana. El acuerdo verbal por Colidio entre ambos clubes se había alcanzado un día antes; sin embargo, Vasco envió los documentos firmados el viernes 7 de agosto, el día de cierre, aunque esa gestión la realizó después del tiempo establecido por Conmebol.

¿Por qué River sostuvo en su lista a Colidio cuando enviaron las modificaciones a Conmebol para la instancia definitoria de la Sudamericana? Según argumentan, si lo borraban y el pase por alguna razón se caía, perdían la posibilidad de contar con él en la Copa (después el conjunto millonario fue eliminado por Independiente Santa Fe).

El jugador fue anunciado el viernes 7 de agosto, a las 11, como refuerzo de Vasco en las redes sociales de Vasco, aunque en la publicación se informó que debía realizarse la revisión médica y luego firmaría su contrato. El club argentino sabía que no estaban claros los avales de Vasco para la operación y temían que no pudiese concretarse.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/i2UfpCFu8w — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 7, 2026

La transferencia quedó oficialmente cerrada en la noche del viernes 7 de agosto. Por lo tanto, cuando en River recibieron la documentación definitiva, automáticamente lo dieron de baja de la Copa Sudamericana, aunque claro, ya era tarde porque había estado en la lista del club millonario para la disputa de la instancia definitoria de la Copa, por lo tanto quedaba inhabilitado para hacerlo en otro que compitiera en esa misma etapa.