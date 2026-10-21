Más allá del sushi: cuáles son los restaurantes con menús especiales y promociones para probar otros sabores de Japón

Del 28 de octubre al 8 de noviembre, Gastro Japo Food Week celebrará su octava edición con propuestas en distintas ciudades del país; los pinchos japoneses serán protagonistas y habrá un pasaporte gastronómico para recorrer los establecimientos participantes
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Vuelve la Gastro Japo Food Week, con menús especiales y una semana para conocer y probar distintos platos de la gastronomía japonesa. Organizada por la asociación Club Gastro Japo, la octava edición se realizará del 28 de octubre al 8 de noviembre. Se presenta bajo el concepto “Tabemashō”, una expresión japonesa que apela al “¡Comamos!” e invita a compartir la mesa, probar nuevos sabores y descubrir la gran diversidad de la cocina japonesa.
40 restaurantes, cafeterías, izakaya (cantinas japonesas), y emprendimientos adheridos de distintas ciudades del país presentarán menús especiales y promociones. En esta edición, el “kushi” será el gran protagonista.
Tapas al estilo japonés
Durante esta semana, los locales de Club Gastro Japo se inspirarán en un producto: el“kushi”—pincho o brocheta frita en japonés—, que da nombre a un amplio universo de preparaciones —desde carnes y vegetales hasta frituras dulces—servidas en pinchos.
Esta propuesta abre paso a recetas, ingredientes y técnicas muy diversas de la cocina japonesa:
- Yakitori: brochetas de pollo cocidas a la parrilla.
- Kushikatsu o kushiage: pinchos de carne, mariscos o vegetales apanados en panko y fritos. Típicos de la prefectura de Osaka.
- Tsukune: albóndigas de pollo con salsa tare presentadas en pinchos.
- Kushiyaki: preparaciones grilladas en pinchos, de carne, pescado, hongos o vegetales.
- Dango: pequeñas bolitas elaboradas con harina de arroz glutinoso y servidas en pinchos. Una de las versiones dulces más populares.
Durante los doce días de la Gastro Japo Food Week, distintos locales incorporarán sus propias versiones, desde recetas tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas. Por ejemplo, en Bistro Tokyo, en Belgrano prepararán un especial: Kushi Moriawase (pinchos de pesca, langostinos, hongos, huevo duro y de tofu) Esta propuesta abre paso a recetas, ingredientes y técnicas muy diversas de la cocina japonesa.
En Yuzu Izakaya, en Palermo,ofrecerán su Trío de Kushiyaki, con tres brochetas de inspiración japonesa, doradas a la plancha, con diferentes salsas y acompañamientos. El trío incluye una de trucha con Sriracha y negi, otra de pollo con glaseado de salsa teriyaki y una tercera de cerdo, con salsa tonkatsu y tallos de negi. Las tres se acompañan con una ensalada fresca de repollo y gohan (el arroz glutinoso japonés).
En Olivos, la propuesta de Sakiko Sushi incluye variedades de kushiyaki y onigiri (bolita de arroz) tostado con miso.
Además, la Gastro Japo Food Week tendrá una experiencia previa: Japo Street Food, un fin de semana dedicado a la comida callejera en el Jardín Japonés de Palermo, el 24 y 25 de octubre. Allí el Club Gastro Japo distinguirá al chef Takeshi Shimada con la mención “Homenaje a la trayectoria y difusión de la cultura gastronómica japonesa en Argentina”.
Con el apoyo del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Argentina, la iniciativa invita durante 12 días a descubrir la diversidad de la gastronomía japonesa y conocer nuevos lugares.
Cuándo y dónde es Gastro Japo Food Week
- Cuándo: del 28 de octubre al 8 de noviembre
- Dónde: en 40 restaurantes, cafeterías y emprendimientos de distintas ciudades del país.
Los restaurantes Gastro Japo Food Week
- Aqua Bites
- Aki Amai
- Akari
- Amo Mi Matcha
- Ao Kuma
- Bistro Tokyo
- Casa Tsuji
- 10 Recetas Japonesas
- Doozo Sushi
- Dotonbori
- Ensō
- Filos
- Harakiri de Una
- Henko Bakery
- Hikaru
- Hoshi
- Ichisou
- Imari Omakase
- IOSH
- Jū Ichi
- Kabuki
- Kawaii Club Café
- Keito
- Kodama
- Kyoen
- La Grulla
- Masaru Ramen
- Mirutaki
- Mixtape
- Nikkai Shokudo
- Sakiko Sushi
- Samurai
- Sashimiya
- Sedai Sushi Bowls
- Shigoto
- Taiyaki Brothers
- Tori Tori
- Wagashi
- Wappo Asiática
- Yuzu Izakaya
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