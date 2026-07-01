Olivia Wald toca en Buenos Aires: cuándo es el show y cómo comprar entradas

Olivia Wald anunció la presentación oficial de Otra Que Arde, el show con el que llevará al vivo el universo de su próximo álbum. La cita será el 3 de octubre en C Art Media, en Buenos Aires, como parte de una gira internacional que también recorrerá Uruguay, México y España.

El concierto marcará una nueva etapa artística para la cantante y compositora argentina, que viene de consolidar su crecimiento dentro del pop regional. Después de una etapa más íntima con Cuerpo, su próximo trabajo propone una faceta más cruda, impulsiva y frontal, atravesada por emociones al límite, pensamientos incómodos y canciones dichas sin filtro.

Cuándo y dónde será el show de Olivia Wald en Buenos Aires

La presentación de Olivia Wald en Buenos Aires será el 3 de octubre en C Art Media.

En este show, la artista presentará las canciones de Otra Que Arde, su próximo álbum, y también repasará algunos de los temas más representativos de su repertorio. La propuesta fue concebida como una puesta intensa, con la catarsis y los pensamientos como hilo conductor de una experiencia colectiva.

Cómo comprar entradas para Olivia Wald en C Art Media

Olivia Wald toca en Buenos Aires y la venta general comenzará el jueves 2 de julio, a las 16 Gentileza

Las entradas para Olivia Wald en C Art Media se venden a través de , la ticketera oficial informada por la producción.

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Qué propone Otra Que Arde

Otra Que Arde abre una nueva etapa dentro del recorrido de Olivia Wald. Si en Cuerpo la artista había explorado una sensibilidad más íntima y sentimental, este nuevo proyecto se apoya en una identidad más desafiante, frontal y honesta.

El álbum trabaja sobre emociones incómodas, contradicciones y verdades dichas sin filtro. Esa transformación también llegará al escenario, con un show pensado especialmente para expandir el universo conceptual del disco.

La gira Otra Que Arde

Entre las canciones de Olivia Wald se destacan “En La Cara”, “Pulso” y “Corazón”. “En La Cara remixXX”, junto a Rusherking Gentileza

La gira de Otra Que Arde incluirá fechas en la Argentina, Uruguay, México y España:

23 de agosto: Montevideo, Sala del Museo

Montevideo, Sala del Museo 29 de agosto: Ciudad de México

Ciudad de México 11 de septiembre: Madrid, Sala Movistar Arena

Madrid, Sala Movistar Arena 12 de septiembre: Barcelona, Sala Wolf

Barcelona, Sala Wolf 18 de septiembre: Rosario, Jaguar Haus

Rosario, Jaguar Haus 19 de septiembre: Córdoba, Studio Theater

Córdoba, Studio Theater 3 de octubre: Buenos Aires, C Art Media

Quién es Olivia Wald

Olivia Wald es una cantante, compositora e intérprete argentina que comenzó su camino solista en 2019. En 2023 inició una nueva etapa al firmar con Universal Music México y lanzar su álbum debut, Cuerpo, un trabajo que profundizó en temas como la salud mental, los vínculos y el amor propio.

Entre sus canciones se destacan “En La Cara”, “Pulso” y “Corazón”. “En La Cara remixXX”, junto a Rusherking, se convirtió en un fenómeno viral y permaneció más de 160 días entre las canciones más escuchadas de la Argentina.

Actualmente, la artista reúne más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y en 2025 fue nominada a los Premios Gardel en la categoría Mejor Nuevo Artista. También participó en festivales como Vive Latino y Pa’l Norte, formó parte del documental El Mundo Fuera, junto a Alejandro Sanz, y compartió escenario con artistas como Cardellino y Q’Lokura.