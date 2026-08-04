Seis restaurantes que convierten a Iguazú en un destino gastronómico

Puerto Iguazú volvió a ubicarse entre los destinos turísticos más elegidos de la Argentina durante las vacaciones de invierno de 2026. La ciudad superó el 80% de ocupación hotelera, alcanzó picos del 95% durante los fines de semana y tuvo como principal imán al Parque Nacional Iguazú, que recibió más de 160.000 visitantes durante julio, según la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes .

El invierno ofrece condiciones especialmente favorables para recorrer las Cataratas y las pasarelas que atraviesan la selva misionera. Las temperaturas máximas suelen ubicarse entre los 20°C y los 25°C, hay menos humedad que en verano y las caminatas resultan más agradables para grandes y chicos. El parque, declarado Patrimonio Mundial, conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranense y tiene como protagonista a uno de los conjuntos de saltos de agua más reconocidos del mundo.

Pero el atractivo del destino ya no termina frente a la Garganta del Diablo. En los últimos años, Puerto Iguazú consolidó una escena gastronómica que combina productos misioneros, influencias guaraníes, tradiciones familiares, cocina contemporánea y el intercambio cultural propio de la Triple Frontera. Estas seis mesas permiten recorrer esa diversidad, desde restaurantes inmersos en la vegetación hasta clásicos del centro de la ciudad.

Una cocina construida desde la selva en Perobal

Perobal Gentileza

Enclavado en la vegetación misionera, Perobal propone una gastronomía de destino en la que el entorno no funciona solamente como paisaje: la selva, los ríos, la cultura guaraní, los productores regionales y la estacionalidad determinan el contenido de cada plato.

El nombre remite al palo rosa, árbol emblemático de la Selva Atlántica asociado con la fortaleza, la nobleza y la vida comunitaria. Esa referencia resume el concepto del restaurante, que busca expresar una idea de lujo sereno basada en la autenticidad, la calidad del producto y una hospitalidad cuidada.

La carta recorre la despensa del noreste argentino mediante pescados de río como surubí y pacú, carnes trabajadas a fuego vivo, mandioca, maíz, yerba mate, frutas tropicales, cítricos, arroces, mieles y quesos. Las preparaciones incorporan brasas, ahumados, fermentaciones y maduraciones, sin perder de vista la identidad de cada ingrediente.

Perobal Gentileza

La cocina está dirigida por Fernando Trump, quien desarrolló parte de su trayectoria profesional en Francia, Suiza, Dubái, Budapest, Bali e Indonesia. Su formación internacional se combina con el abastecimiento de una granja propia, prácticas regenerativas y una red de pequeños productores de Misiones y la región.

La propuesta se completa con vinos argentinos de baja intervención, coctelería botánica, fermentos y bebidas sin alcohol inspiradas en la biodiversidad local.

¿Dónde? Ruta Nacional 12 km 5, Puerto Iguazú. Instagram: @perobal.iguazu

Menú por pasos frente a las Cataratas en Merkado

Merkado Gentileza

Dentro del Gran Meliá Iguazú, el restaurante Merkado presentó una nueva carta inspirada en la Tierra Colorada, la selva misionera y la riqueza cultural que surge del encuentro entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

La propuesta coloca al producto, el origen de los ingredientes y la estacionalidad en el centro de la experiencia. El paisaje también forma parte del recorrido: el restaurante está ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú y cuenta con vistas hacia las Cataratas. El espacio está abierto tanto para huéspedes como para visitantes.

El concepto de la carta se consolida en un menú especial de siete momentos: un bombón de steak tartar de lomo con picaña ahumada; dados de atún al fuego con sopa de ajo blanco y uva; salmón grillado con crema avellanada y demi-glace de puerros; sorbete de caipiriña; ojo de bife con salsa de arándanos y farofa de hongos de pino; chocolate en texturas con brownie, mousse y helado de pochoclo, y un profiterol crujiente con crema de maní salada y nueces.

Merkado Gentileza

“Nuestra inspiración fue el territorio. Cada ingrediente fue elegido por lo que representa y cada preparación busca respetar su esencia. Más que crear una carta, diseñamos un recorrido sensorial donde la cocina dialoga con la selva, la Tierra Colorada y las Cataratas. Es una propuesta contemporánea, pero profundamente arraigada al lugar donde nace”, señaló Ernesto Palomar, chef ejecutivo de Gran Meliá Iguazú.

¿Dónde? Parque Nacional Iguazú, Puerto Iguazú. Instagram: @granmeliaiguazu

Pescados de río y 20 años de identidad misionera en AQVA

Aqva Gentileza

Con dos décadas de trayectoria, AQVA Restaurant construyó una cocina vinculada con Misiones, el Litoral y la cultura guaraní. La mandioca, el maíz, la yerba mate, las frutas tropicales y los pescados de los ríos Paraná e Iguazú aparecen en diferentes secciones de la carta.

Una de las entradas que resume esa identidad es el Antipasto Misionero, preparado con mandioca, croqueta de surubí, reviro, chipa guazú y sopa paraguaya.

Los pescados de río ocupan un lugar central. Entre las alternativas se encuentran el Surubí Tropical, acompañado con arroz al azafrán y salsa de frutas frescas; el surubí con salsa de vino blanco y langostinos; el pacú relleno con gratinado de espárragos, y el dorado con fondant de berberechos y mejillones.

Las pastas son elaboradas en el restaurante e incorporan productos regionales en preparaciones reconocibles: hay ravioles de surubí o pescado ahumado, ñoquis de mandioca y fettuccine artesanales. La carta suma carnes argentinas, risottos, platos grillados, alternativas vegetarianas y numerosas opciones sin gluten.

En el momento dulce aparece el Caayucayari, una crème brûlée de yerba mate con mandioca caramelizada, almendras tostadas y espuma de yerba mate al licor. También se destacan Dulzura de Chacra, con mamón en almíbar, queso criollo caramelizado y helado de quinotos, y Mango–Choco–Mate, que combina mango, chocolate amargo, yerba mate, maní y hierba burrito.

¿Dónde? Avenida Córdoba esquina Carlos Thays, Puerto Iguazú. Instagram: @aqvarestaurant

Alta cocina con historia local en El Jardín

El Jadín Iguazú Gentileza

Ubicado dentro de Iguazú Grand, El Jardín desarrolla una cocina que busca conectar a los visitantes con los sabores, la historia y las tradiciones de Misiones. El restaurante funciona en un salón cálido, con vistas hacia los jardines del hotel.

Al frente de la propuesta se encuentra Rodrigo Fraga, nacido en Puerto Iguazú, quien inició su carrera en la gastronomía local y posteriormente trabajó en México, España y República Dominicana.

Su cocina pone el foco en los productos regionales sin abandonar los recursos de la alta gastronomía. Entre los platos señalados como representativos aparecen la empanada de carne, el surubí como pesca local y el ojo misionero.

El Jadín Iguazú Gentileza

El chef también anticipó el lanzamiento de una nueva carta enfocada en los productores de la región, la sustentabilidad y el cuidado del entorno, aunque todavía no se comunicó una fecha oficial para su presentación.

¿Dónde? Ruta Nacional 12 km 1640, Puerto Iguazú. Instagram: @eljardin.iguazu

Medio siglo de cocina familiar en La Rueda

La Rueda 1975 Gentileza

La Rueda 1975 celebró sus 50 años como uno de los restaurantes históricos de Puerto Iguazú. La segunda generación, encabezada por Pablo y Mariela Bauzá, continuó el proyecto iniciado por Manuel y Mabel Bauzá, pero incorporó nuevas técnicas, espacios y experiencias.

La propuesta combina productos de la Triple Frontera, carnes argentinas, pescados de río, pastas caseras basadas en recetas familiares y platos de la tradición misionera. Su cocina está dirigida por Pablo Bauzá, quien se formó en diferentes programas gastronómicos y estudió técnicas de vanguardia en el Basque Culinary Center de San Sebastián.

La Rueda 1975 Gentileza

Uno de los rasgos distintivos es su cava, que reúne alrededor de 10.000 botellas y 500 etiquetas. El recorrido se completa con La Vermutería de Nólo, un espacio creado en homenaje a Manuel Bauzá y a los rituales familiares que preceden a la comida: el aperitivo, la conversación y el encuentro sin apuro.

¿Dónde? Avenida Córdoba 28, Puerto Iguazú. Instagram: @larueda_iguazu

El asado argentino llega al centro de Iguazú en La Cabrera

La Cabrera Iguazú Gentileza

Una de las aperturas recientes de Puerto Iguazú es La Cabrera Iguazú, la nueva sede de la casa de carnes creada por Gastón Riveira.

La propuesta traslada al destino misionero algunas de las características reconocibles de la marca: cortes argentinos, porciones abundantes, guarniciones servidas para compartir, una cava propia y un salón pensado para extender la sobremesa.

“Las Cataratas del Iguazú son una de las experiencias más impactantes que puede vivir un viajero en el mundo. Queríamos que ese viaje también tuviera una puerta de entrada a lo que somos como cultura: el asado argentino. La Cabrera Iguazú es eso: el encuentro entre la maravilla natural y nuestra identidad culinaria”, definió Riveira.

¿Dónde? Avenida Córdoba 148, esquina Paulino Amarante, Puerto Iguazú. Instagram: @lacabrera_iguazu