TheGrefg, sobre su show en Generación: “Va a ser algo impactante, de acción y vamos a tener bastantes memes”

TheGrefg será uno de los protagonistas de Generación 2026, el festival que reunirá a streamers y creadores de contenido el viernes 11 y sábado 12 de diciembre en Buenos Aires. El español se presentará junto a Nil Ojeda el viernes 11, de 22.45 a 00.00, en el escenario Click de BA Ferial, en Costa Salguero.

Acostumbrado a conectar con su comunidad a través de las plataformas digitales, TheGrefg llegará a la Argentina con una propuesta que combinará acción, humor y referencias a distintos momentos de su trayectoria. La presentación también representa una oportunidad para recuperar el espíritu de aquellos festivales en los que los youtubers se encontraban cara a cara con sus seguidores.

“Argentina es el país en el que más he estado de Latinoamérica, pero en esta ocasión me hace especial ilusión porque me recuerda a antiguamente cuando se hacían aquellos festivales en los que llevaban a varios youtubers y montaban sus shows. Era una época muy chula y yo en ese momento quizás no era tan grande y no tenía tanta trayectoria. Creo que llegué a hacer algo en ese momento pero ahora me hace más ilusión porque creo que ya he vivido muchas cosas y lo voy a compartir con mi gente de allí”, dijo TheGrefg.

Ese recorrido será parte de una presentación pensada para involucrar al público y recuperar códigos compartidos con quienes siguen sus contenidos. Más allá del espectáculo, el encuentro permitirá trasladar al escenario las referencias y experiencias que forman parte del vínculo construido en el entorno digital.

“Mi show va a ser algo bastante impactante, ‘cañero’, de acción y va a estar way porque vamos a tener bastantes memes y repaso un poquito de mi historia y las cosas que he vivido, cosas que la gente va a encontrar muy familiares conmigo y van a entender las referencias. Haremos un show para que la gente lo disfrute y se vean involucrados.”

Cuándo se presenta TheGrefg en Generación 2026

“Mi show va a ser algo bastante impactante, ‘cañero’, de acción y va a estar way porque vamos a tener bastantes memes y repaso un poquito de mi historia y las cosas que he vivido", dijo TheGrefg Gentileza

TheGrefg compartirá escenario con Nil Ojeda el viernes 11 de diciembre, de 22.45 a 00.00, en el escenario Click.

Generación se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 de diciembre de 2026, con más de 45 shows distribuidos en tres escenarios: Play, Click y Trend.

El festival permitirá comprar entradas para un espectáculo puntual, para todos los shows de un escenario durante una jornada, para un día completo o para las dos fechas.

Además de los espectáculos, las entradas incluyen acceso a las zonas de activaciones, con torneos, espacios de juego libre y un paseo gastronómico.

Qué otros artistas y creadores de contenido participan en Generación 2026

Además de TheGrefg, Generación contará con la participación de streamers, músicos y creadores de contenido. La programación del viernes 11 y sábado 12 de diciembre incluye los siguientes espectáculos:

Viernes 11 de diciembre

Yolo Aventuras: de 15.00 a 16.15, escenario Click.

Ian Lucas: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

Ruido con Marti Benza y Evitta Luna: de 17.00 a 18.00, escenario Trend.

Alejo Igoa: de 19.00 a 20.15, escenario Play.

El Tribunero Mundial, con Guanyar, Mike Máquina del Mal y más: de 19.00 a 21.00, escenario Click.

Sofi y Kuki Agnone: de 19.15 a 20.15, escenario Trend.

Los Sueños de la Gula: de 21.15 a 22.15, escenario Trend.

412: de 22.00 a 00.15, escenario Play.

Nil Ojeda con Grefg: de 22.45 a 00.00, escenario Click.

Un Poco de Ruido: de 23.15 a 00.30, escenario Trend.

Sábado 12 de diciembre

El Show de la Vecibanda: de 15.00 a 16.00, escenario Click.

YouTube 2016, con Mica Suárez y Kevsho: de 16.15 a 17.15, escenario Trend.

Robleis: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

Angie con Hiclavero: de 17.30 a 18.45, escenario Click.

Estrelladas en Data: de 18.45 a 19.45, escenario Trend.

Jordi Wild: de 19.30 a 21.15, escenario Play.

Carrera, Unicornio y Spreen: de 19.45 a 21.00, escenario Click.

Top Globales: de 21.00 a 22.15, escenario Trend.

La Gambeta: de 22.30 a 23.30, escenario Click.

Rubius en Argentina con Spreen: de 22.30 a 00.15, escenario Play.

Farid Dieck: de 23.00 a 00.00, escenario Trend.

La grilla también incluye a Coscu y Momo y Billboard x Lit Killah, cuyas presentaciones todavía no tienen horario asignado. Por su parte, Terapia Picante formará parte de las propuestas del Pabellón de activaciones.

La programación puede consultarse en el sitio oficial de Generación.

Cuáles son los precios de las entradas

“Argentina es el país en el que más he estado de Latinoamérica, pero en esta ocasión me hace especial ilusión porque me recuerda a antiguamente cuando se hacían aquellos festivales en los que llevaban a varios youtubers y montaban sus shows", sostuvo TheGrefg Gentileza

Los precios publicados en el sitio oficial del festival para las distintas modalidades son los siguientes, más cargo por servicio:

Show Pass

Escenario Play: desde $48.000.

Escenario Click: desde $38.000.

Escenario Trend: desde $33.000.

Stage Pass

Escenario Play: desde $150.000.

Escenario Click: desde $135.000.

Escenario Trend: desde $112.500.

Day Pass

Día completo: $255.000.

Festival Pass

Festival completo: $495.000.

Cada modalidad ofrece un alcance diferente:

Show Pass: acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario.

acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario. Stage Pass: acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada.

acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada. Day Pass: acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día.

acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día. Festival Pass: acceso a las dos jornadas completas, con todos los escenarios, espectáculos y experiencias.

Cómo comprar entradas para Generación 2026

Las entradas se comercializan a través de la ticketera oficial de BA Ferial. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la ticketera oficial de BA Ferial.

Registrarse en la plataforma.

Ingresar al evento “Generación Festival de Streamers”.

Seleccionar “Ver Entradas” para consultar las modalidades disponibles.

Elegir Festival Pass, Day Pass, Stage Pass o Show Pass. Para asistir únicamente a la presentación de TheGrefg con Nil Ojeda, seleccionar el viernes 11 de diciembre, el escenario Click y el horario de las 22.45.

Completar los datos de pago y revisar el resumen antes de confirmar la operación.

Una vez finalizada la compra, las entradas estarán disponibles en la sección “Mis Entradas”.

Quienes utilicen una tarjeta de crédito Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas se emitirán en formato electrónico y podrán presentarse desde el celular o impresas. El código QR estará disponible siete días antes del evento.

Cuándo y dónde es Generación 2026