U2 en River 2027: comenzó la preventa de entradas, precios y cómo comprarlas

Después de casi una década sin tocar en la Argentina, U2 regresará al estadio de River Plate el 23 y 25 de marzo de 2027. La banda irlandesa, liderada por Bono, presentará The Greatest Show on Earth World Tour, una gira que celebra sus 50 años de trayectoria y que tendrá a Beck como invitado especial. Este miércoles 21 de octubre comenzó la preventa de entradas para clientes Santander Visa, con seis cuotas sin interés.

Los precios van desde $120.000 hasta $700.000, según la ubicación elegida. La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, a las 10.00, exclusivamente a través de All Access. Los conciertos, producidos por DF Entertainment, marcarán el regreso del grupo a los estadios y formarán parte de una gira que también recorrerá Ciudad de México y San Pablo.

Cuánto cuestan las entradas para ver a U2 en River

Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River Gentileza

El mapa de ubicaciones incluye sectores de campo, plateas y espacios próximos al escenario. Todos los precios tienen cargo de servicio adicional.

Red Zone: $700.000

Gold Circle: $500.000

Campo delantero: $355.000

Campo general + Sívori baja: $185.000

Platea preferencial San Martín inferior: $375.000

Platea preferencial San Martín baja: $375.000

Platea preferencial San Martín media: $375.000

Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000

Platea preferencial Belgrano baja: $375.000

Platea preferencial Belgrano media: $375.000

Platea alta San Martín: $145.000

Platea alta Belgrano: $145.000

Platea Sívori media s/n: $160.000

General alta Sívori: $120.000

La entrada más económica corresponde a la tribuna Sívori alta, mientras que Red Zone es la ubicación de mayor precio. Según el mapa oficial, Gold Circle se encuentra en el sector central frente al escenario y Red Zone está ubicado sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.

Cuándo comienza la venta general de U2 y quiénes pueden comprar hoy

U2 regresa en marzo a la Argentina (Fuente: All Access)

La venta de entradas está organizada en distintas etapas, con fechas y condiciones específicas.

Preventa para suscriptores de U2.com

Feedback: comenzó el lunes 19 de octubre a las 10.00.

The Hype: comenzó el martes 20 de octubre a las 10.00.

Ambas instancias finalizarán este miércoles 21 de octubre a las 22.00.

Los suscriptores reciben un código individual para acceder a esta instancia.

Preventa Santander Visa

Comenzó el miércoles 21 de octubre a las 10.00. Los clientes de Santander Visa pueden comprar entradas para cualquiera de las dos fechas y acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

Venta general

La venta abierta a todos los medios de pago comenzará el jueves 22 de octubre a las 10.00.

Cómo comprar entradas para U2 en River

U2 arrancó el año con muchas novedades y ahora se prepara para salir de gira

La venta se realiza exclusivamente a través de All Access, la ticketera oficial del espectáculo.

Ingresar en All Access.

Acceder a la venta de U2 en la instancia correspondiente.

Para la preventa Santander Visa, utilizar una tarjeta de esa entidad para acceder a las seis cuotas sin interés.

Para la venta general, ingresar desde el jueves 22 de octubre a las 10.00 y seleccionar la ubicación disponible.

Completar la operación con alguno de los medios de pago habilitados.

Cuándo y dónde toca U2 en River

Primera fecha: martes 23 de marzo de 2027.

martes 23 de marzo de 2027. Segunda fecha: jueves 25 de marzo de 2027.

jueves 25 de marzo de 2027. Dónde: Estadio River Plate, Buenos Aires.

Estadio River Plate, Buenos Aires. Invitado especial: Beck.

Beck. Gira: The Greatest Show on Earth World Tour.

Cómo será el regreso de U2 a la Argentina

La nueva gira comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México y tendrá dos presentaciones en San Pablo antes de llegar a Buenos Aires. Serán las tres ciudades latinoamericanas incluidas en esta etapa del recorrido mundial.

Los conciertos coincidirán con los 50 años de la formación de U2, que comenzó su historia en Dublín en 1976. La banda llegará con un repertorio que recorrerá distintas etapas de su discografía y presentará canciones de Carnaval de Luz, su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre de 2026.

El regreso también marcará el retorno del grupo a los grandes escenarios de estadios después de The Joshua Tree Tour, que finalizó en diciembre de 2019.