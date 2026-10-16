U2 toca en River 2027: entradas desde $120.000, mapa de ubicaciones y todas las fechas de venta

La banda irlandesa se presentará el 23 y 25 de marzo con Beck como invitado; habrá preventas antes de la venta general y cuotas sin interés
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Después de casi una década, U2 volverá a la Argentina para presentarse el 23 y 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate. Serán dos fechas de The Greatest Show on Earth World Tour, la nueva gira mundial de la banda irlandesa, que tendrá a Beck como invitado especial.
A cinco meses de los conciertos, DF Entertainment dio a conocer el mapa de ubicaciones y los precios de las entradas. Los valores parten de $120.000 y llegan hasta $700.000, según el sector elegido. Antes de la venta general habrá una preventa para suscriptores de U2.com y otra para clientes Santander Visa.
Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River
El estadio estará dividido entre sectores de campo, plateas y las ubicaciones más cercanas al escenario. Todos los valores tienen cargo de servicio adicional.
- Red Zone: $700.000
- Gold Circle: $500.000
- Campo delantero: $355.000
- Campo general + Sívori baja: $185.000
- Platea preferencial San Martín inferior: $375.000
- Platea preferencial San Martín baja: $375.000
- Platea preferencial San Martín media: $375.000
- Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000
- Platea preferencial Belgrano baja: $375.000
- Platea preferencial Belgrano media: $375.000
- Platea alta San Martín: $145.000
- Platea alta Belgrano: $145.000
- Platea Sívori media s/n: $160.000
- General alta Sívori: $120.000
De acuerdo con el mapa oficial, Gold Circle ocupa el sector central ubicado frente al escenario, mientras que Red Zone aparece sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.
Cuándo comienza la preventa para U2
La primera instancia será exclusiva para suscriptores de U2.com y estará dividida en dos grupos:
- Feedback: desde el lunes 19 de octubre a las 10.00.
- The Hype: desde el martes 20 de octubre a las 10.00.
- Ambas preventas finalizarán el miércoles 21 de octubre a las 22.00.
Los suscriptores recibirán un código individual para acceder a esta instancia.
Luego comenzará la preventa Santander Visa, el miércoles 21 de octubre a las 10.00. Los clientes podrán adquirir las entradas en 6 cuotas sin interés.
La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre a las 10.00.
Cómo comprar entradas para U2 en River
- Ingresar en All Access.
- Acceder a la venta de U2 cuando se habilite la instancia correspondiente.
- Para la preventa Santander Visa, ingresar desde el 21 de octubre a las 10.00 y realizar la compra con una tarjeta Santander Visa para acceder a las 6 cuotas sin interés.
- Para la venta general, ingresar desde el 22 de octubre a las 10.00 y seleccionar la ubicación disponible.
- Completar la compra con alguno de los medios de pago habilitados.
Cuándo toca U2 en River
- Primera fecha: martes 23 de marzo de 2027.
- Segunda fecha: jueves 25 de marzo de 2027.
- Dónde: Estadio River Plate, Buenos Aires.
- Invitado especial: Beck.
Los conciertos formarán parte de The Greatest Show on Earth World Tour, que comenzará en febrero de 2027. En esta primera etapa latinoamericana también habrá fechas en Ciudad de México y San Pablo.
La gira acompaña a Carnaval de Luz, el nuevo álbum de estudio de U2, y tendrá un repertorio con canciones de distintas etapas de sus cinco décadas de trayectoria.