U2 toca en River 2027: entradas desde $120.000, mapa de ubicaciones y todas las fechas de venta

Después de casi una década, U2 volverá a la Argentina para presentarse el 23 y 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate. Serán dos fechas de The Greatest Show on Earth World Tour, la nueva gira mundial de la banda irlandesa, que tendrá a Beck como invitado especial.

A cinco meses de los conciertos, DF Entertainment dio a conocer el mapa de ubicaciones y los precios de las entradas. Los valores parten de $120.000 y llegan hasta $700.000, según el sector elegido. Antes de la venta general habrá una preventa para suscriptores de U2.com y otra para clientes Santander Visa.

Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River

Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River Gentileza

El estadio estará dividido entre sectores de campo, plateas y las ubicaciones más cercanas al escenario. Todos los valores tienen cargo de servicio adicional.

Red Zone: $700.000

Gold Circle: $500.000

Campo delantero: $355.000

Campo general + Sívori baja: $185.000

Platea preferencial San Martín inferior: $375.000

Platea preferencial San Martín baja: $375.000

Platea preferencial San Martín media: $375.000

Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000

Platea preferencial Belgrano baja: $375.000

Platea preferencial Belgrano media: $375.000

Platea alta San Martín: $145.000

Platea alta Belgrano: $145.000

Platea Sívori media s/n: $160.000

General alta Sívori: $120.000

De acuerdo con el mapa oficial, Gold Circle ocupa el sector central ubicado frente al escenario, mientras que Red Zone aparece sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.

Cuándo comienza la preventa para U2

La primera instancia será exclusiva para suscriptores de U2.com y estará dividida en dos grupos:

Feedback: desde el lunes 19 de octubre a las 10.00.

desde el lunes 19 de octubre a las 10.00. The Hype: desde el martes 20 de octubre a las 10.00.

desde el martes 20 de octubre a las 10.00. Ambas preventas finalizarán el miércoles 21 de octubre a las 22.00.

Los suscriptores recibirán un código individual para acceder a esta instancia.

Luego comenzará la preventa Santander Visa, el miércoles 21 de octubre a las 10.00. Los clientes podrán adquirir las entradas en 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre a las 10.00.

Cómo comprar entradas para U2 en River

U2. Presentan su nuevo disco Carnaval De Luz", 2026 Michael Schwartz - Archivo U2

Ingresar en All Access.

Acceder a la venta de U2 cuando se habilite la instancia correspondiente.

Para la preventa Santander Visa, ingresar desde el 21 de octubre a las 10.00 y realizar la compra con una tarjeta Santander Visa para acceder a las 6 cuotas sin interés .

y realizar la compra con una tarjeta Santander Visa para acceder a las . Para la venta general, ingresar desde el 22 de octubre a las 10.00 y seleccionar la ubicación disponible.

y seleccionar la ubicación disponible. Completar la compra con alguno de los medios de pago habilitados.

Cuándo toca U2 en River

Primera fecha: martes 23 de marzo de 2027.

martes 23 de marzo de 2027. Segunda fecha: jueves 25 de marzo de 2027.

jueves 25 de marzo de 2027. Dónde: Estadio River Plate, Buenos Aires.

Estadio River Plate, Buenos Aires. Invitado especial: Beck.

Los conciertos formarán parte de The Greatest Show on Earth World Tour, que comenzará en febrero de 2027. En esta primera etapa latinoamericana también habrá fechas en Ciudad de México y San Pablo.

La gira acompaña a Carnaval de Luz, el nuevo álbum de estudio de U2, y tendrá un repertorio con canciones de distintas etapas de sus cinco décadas de trayectoria.