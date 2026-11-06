Ultra Buenos Aires cambia de sede en 2027: cuáles son las fechas, dónde es, cuándo salen a la venta las entradas

Ultra Buenos Aires anunció un cambio de sede para su edición 2027. El festival de música electrónica se trasladará a Punta Carrasco, en la Costanera Norte porteña, donde se desarrollará el viernes 2 y sábado 3 de abril. Será la séptima edición del encuentro en la Argentina y la primera que tendrá como escenario este predio ubicado frente al Río de la Plata.

La nueva convocatoria contará con cuatro escenarios, incluidos el Main Stage y los espacios de Resistance, además de propuestas gastronómicas y experiencias inmersivas. Las entradas comenzarán a venderse el jueves 12 de noviembre de 2026, mientras que la programación artística se anunciará próximamente.

Ultra Buenos Aires 2027: cómo será la nueva edición en Punta Carrasco

Para 2027, Ultra Buenos Aires tendrá cuatro escenarios con producción audiovisual y tecnología para experiencias inmersivas Gentileza/Ultra Buenos Aires

El traslado a Punta Carrasco representa uno de los principales cambios de la próxima edición del festival. El predio, ubicado en Palermo, sobre la Costanera Norte, reemplazará a las sedes utilizadas en los últimos años.

El anuncio estuvo precedido por una campaña de intervenciones urbanas que incluyó carteles y activaciones en distintos puntos de Buenos Aires. Las acciones fueron revelando pistas sobre la nueva ubicación hasta que se confirmó oficialmente la elección de Punta Carrasco.

Para 2027, Ultra Buenos Aires tendrá cuatro escenarios con producción audiovisual y tecnología para experiencias inmersivas. Entre ellos estarán el Main Stage, que concentra las principales actuaciones del festival, y los espacios de Resistance, la marca de Ultra Worldwide vinculada con las distintas vertientes del techno y el house.

Durante las dos jornadas también habrá sectores gastronómicos, propuestas de bebidas y activaciones de marcas.

Qué artistas estarán en Ultra Buenos Aires 2027

La programación de la próxima edición todavía no fue anunciada. Sin embargo, el festival confirmó que contará con una selección de artistas internacionales y regionales de música electrónica.

En 2025, Ultra Buenos Aires regresó al país después de una década de ausencia. Esa edición y la de 2026 reunieron, según las cifras difundidas por el festival, a más de 80.000 asistentes cada una.

Entre los artistas que participaron durante esos dos años estuvieron Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin y CamelPhat.

Ultra Buenos Aires integra el circuito Ultra Worldwide, que desarrolla festivales en los seis continentes habitados. Su principal encuentro internacional es Ultra Music Festival, que se realiza en Miami, Estados Unidos.

Cuándo y dónde será Ultra Buenos Aires 2027

Entre los artistas que participaron durante esos dos años estuvieron Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin y CamelPhat Gentileza

La séptima edición tendrá lugar durante dos jornadas consecutivas de abril.

Cuándo: viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.

viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027. Dónde: Punta Carrasco, Costanera Norte, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Punta Carrasco, Costanera Norte, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Horarios: a confirmar.

a confirmar. Edad mínima: 18 años.

18 años. Escenarios: cuatro, incluidos el Main Stage y los espacios de Resistance.

Cómo comprar entradas para Ultra Buenos Aires 2027

La venta de entradas comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026.

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el jueves 12 de noviembre de 2026.

Para acceder a la venta:

Ingresar al sitio oficial de Ultra Buenos Aires.

A partir del 12 de noviembre, consultar el acceso a la venta de entradas anunciado para esa fecha.

Qué hay que saber antes de asistir

Ultra Buenos Aires será un festival exclusivo para mayores de 18 años. La restricción se aplicará tanto a las entradas generales como a las VIP.

Para ingresar será obligatorio presentar un documento de identidad oficial, vigente y con fotografía.

Otra condición importante es que no estará permitido volver a ingresar al predio una vez que se haya salido.

Los horarios de apertura y cierre del festival permanecen pendientes de confirmación.